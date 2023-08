Widz może liczyć na pełne zwrotów akcji widowisko, w jakim kolejne jego kadry spiętrzają coraz żwawsze tempo 6

„Jestem wszechświatem” - powiada o sobie małpka, która wśród obcych znalazła się w nieoczekiwanych okolicznościach. Intruz powinien z pokorą przyjąć reakcje otoczenia i liczyć się z jego zdaniem. Nic z tego. Przybysz próbuje odcisnąć piętno na nowym środowisku. Chcąc mu zaimponować, organizuje wprawę przeciw Królowi Smoków. Celem tej ekspedycji jest znalezienie tajemniczych zwojów, które gwarantują moc nieśmiertelności. Małpi Król, bo odtąd tak będzie nazywanym bohater tej opowieści, zostaje wyposażony w magiczny kij, który posiada cudowne zalety. Z jego pomocą udaje się pokonać kolejne przeszkody oraz zbliżyć do celu, gdzie nieśmiertelność stanie się faktem. Początkowe powodzenie misji Małpiego Króla utwierdza go w przekonaniu o swojej nieomylności. Dlatego może o sobie wypowiadać opinię jako o wszechświecie. Za taką dość próżną deklaracją kryje się jednak również skłonność do samouwielbienia i przesadnej wiary we własne możliwości.

„Jeśli chcesz czegoś – weź, nie pytaj” – poucza swoją Asystentkę Małpi Król. On na wzmiankowaną wyprawę wybrał się w celu połechtania swoich wybujałych ambicji. A tych ma nieograniczone zasoby. Asystentka dołączyła do misji z nieco innych pobudek. „Moja wioska, moja rodzina umiera.” - wyzna bezradnie. Dziewczyna chciałaby zdobyć przywilej nieśmiertelności dla swoich bliskich. Asystentką kierują zatem motywy altruistyczne, działa ona w imieniu innych i na ich rzecz. Skromność, z jaką postępuje dziewczyna, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z postawą Małpiego Króla. Ten nie pojmuje zjawiska niewiary we własne siły. Sam jest przykładem osobowości odwrotnej, nakierowanej na zysk osobisty i poklask otoczenia. Dlatego rada, jakiej udzieli Asystentce, będzie adekwatna do jego osobistych poglądów na świat. Małpi Król uważa swoją pomocnicę za kozła ofiarnego i na każdym kroku jej to uzmysławia. Mimo to poszukiwania osobliwego duetu idą w dobrym kierunku. Do czasu jednak.

„Małpi król” to animowany moralitet dla dzieci, gdzie barwna i dynamiczna akcja nadaje ton opowieści, na końcu której spodziewać się można przenikliwej pointy. Zanim ona wybrzmi - widz może liczyć na pełne zwrotów akcji widowisko, w jakim kolejne jego kadry spiętrzają coraz żwawsze tempo. Film pozostaje w pewnej korelacji tematycznej z legendami i mitologią kultury chińskiej. Reżyser produkcji - Anthony Stacchi – wyposażył swoje dzieło w przerywniki tonujące permanentny chaos wynikły z szalonych zmagań Małpiego Króla i jego Asystentki z wrogimi im siłami zła. Zgrabne piosenki wplecione w gęstą tkankę narracyjną nieco ostudzą rozedrgany charakter wymowy filmu, a niewykluczone, że wzbudzą przy tym głębszą zadumę w umysłach widzów.

„Zredukuj swoje wkurzenie do czwórki.” - usłyszy Małpi Król od swoich antagonistów przerażonych wybujałym temperamentem istoty, chcącej podporządkować sobie każdego. Ona sama nie rozważa poddania rewizji własnych cech. Do celu zmierza „po trupach”. Przykład Asystentki i jej stoickich przymiotów nie będą dla Małpiego Króla powodem do korekty narcystycznych naleciałości. Dziewczyna zaś zostanie wystawiona na test lojalności wobec swojego wspólnika, z którym łączy ją cel, dzieli zaś cała reszta. „Wkroczysz na ścieżkę medytacji i autorefleksji.” - prognozuje Asystentka spodziewaną metamorfozę swojego partnera. „Atakowanie bogów to nie był najlepszy pomysł.” - przyzna wreszcie Małpi Król. Jakie były powody takiej autokrytycznej opinii? By się tego dowiedzieć, uważny widz musi cierpliwie odbyć drogę wraz z bohaterami tej zwariowanej opowieści.