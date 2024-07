Sprawnie zrealizowany blockuster z efekciarskimi scenami, które będą działały na srebrnym ekranie, ale niekoniecznie zrobią już wrażenie na domowym telewizorze. 6

W Polsce lato w pełni - wysokie temperatury, żar lejący się z nieba i wuchta wiary nad morzem oraz jeziorami. W kinach natomiast wieje chłodem i to dosłownie, bowiem do kin zawitał katastroficzny letniaczek będący quazi-sequelem klasyka gatunku z 1996 roku. Mowa oczywiście o produkcji Twisters, które fabularnie niewiele łączy z filmem z drugiej połowy lat 90., ale jednak daje nam - nomen omen - powiew solidnego kina rozrywkowego z tamtych lat.

Twisters (2024) - Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos (VIII), Glen Powell (I)

I chociaż fabularnie nie mają ze sobą większych połaczeń, to kontrukcyjnie Twisters zbudowany jest na podobnej zasadzie, co Twister. Główną bohaterką nowej odsłony serii jest Kate, która z powodu tragedii związanej ze ściganiem burz, rezygnuje z tego zajęcia i przenosi się do Nowego Jorku, aby pracować przy zjawiskach meteorologicznych zza biurka. Jak to zwykle bywa w tego typu historiach, przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Kiedy w jej drzwiach po kilku latach melduje się dawny przyjaciel z kuszącą propozycją, Kate decyduje się wziąć udział w projekcie badawczym mającym na celu pomóc w wykrywania burz i tornad. Na miejscu okazuje się, że nie tylko jej nowa ekipa pała się ściganiem groźnych zjawisk atmosferycznych. W grze jest także drużyna Tylera Owensa - charyzmatycznego youtubera, dla którego burze i tornada to dobra zabawa i okazja do zostania bohaterem mediów społecznościowych.

Przede wszystkim Twisters to kino niezwykle dymamiczne, któremu co prawda nie udało się całkowicie wyeliminować dłużyzn, ale w finalnym rozrachunku daje nam poczucie satysfakcji z obejrzenia solidnej kinowej rozrywki. W zasadzie od pierwszych minut ekran raczy nas potężną rozwałką - nie uświadczycie wprawdzie latającej krowy, jak to miało miejsce w oryginalnym Twisterze, ale dostaniecie wiele innych sekwencji godnych zobaczenia na wielkim ekranie. Musicie się jednak przygotować na to, że reżyser nie wynajduje dla gatunku koła na nowo. To po prostu sprawnie zrealizowany blockuster z efekciarskimi scenami, które będą działały na srebrnym ekranie, ale niekoniecznie zrobią już wrażenie na domowym telewizorze, dlatego też właśnie z tej przyczyny warto wydać pieniądzę na kinowy bilet.

Twisters (2024) - Sasha Lane, Glen Powell (I)

To co jest jednak największym wabikiem przy okazji Twisters, to odtwórca roli Tylera Owensa, czyli Glen Powell. Facet jest definicją chodzącej charyzmy i w zasadzie każda scena z jego udziałem jest złotem w czystej postaci. To właśnie on wyciąga z Daisy Edgar-Jones wszystko co najlepsze i to właśnie on sprawia, że pomiędzy nimi wyczuwalna jest mityczna już ekranowa chemia. W solowych występach przed kamerą Edgar-Jones wydaje się być od razu dużo nudniejsza w swoim graniu i brakuje jej tego czegoś, tego co daje właśnie Powell. Reszta obsady jest tylko tłem dla tej dwójki i tak naprawdę niezależnie kto zostałby zatrudniony przez reżysera oraz ludzi od castingów, nie miałoby to większego znaczenia. Powell to prawdziewe aktorskie tornado, które sprawia, że reszta wiruje tak, jak on chce!

Jeśli jesteście wielkimi fanami filmu z lat 90., to na pewno docenicie subtelne mrugnięcia oczkiem skierowane właśnie do Was. Parafrazowanie bohatera granego przez Billa Paxtona, nowa wersja sceny z kina (wówczas reżyser Jan De Bont postawił na Lśnienie, a tym razem mamy... a zobaczcie sami w kinach!) czy wreszcie powrót Dorotki, co jest zdecydowanie najmocniejszym nawiązaniem do Twistera.

Twisters (2024) - Daisy Edgar-Jones

Podsumowując mogę napisać, ze Twisters w żaden sposób nie zmienia podejściado gatunku, ani nie definiuje go na nowo. Co więcej - może w wielu momentach wydać się wtórny patrząc na to, że w ostatnich latach Hollywood serwowało nam sporo kina tego typu. Jednak w produkcji wyreżyserowanej przez człowieka odpowiedzialnego za Minari, czyli Lee Isaaca Chunga, znajdziecie kilka urokliwych momentów oraz fanstastycznego Glena Powella - i to właśnie to sprawia, że ten film idealnie nadaje się, aby zostać jednym z najlepszych filmów rozrywkowych tego lata.