„Adamant” co prawda nie wyważa otwartych drzwi, stanowiąc wszelako portret subiektywny i wnikliwy 8

„Lepiej uwolnić się od obłędu, ja wierzę, że potrafię” - powiada któryś z pacjentów ośrodka Adamanat w Paryżu. Chorzy z zaburzeniami psychicznymi z tej placówki zostali skoncentrowani na pokładzie statku przycumowanego do brzegu Sekwany. Nie są tu jednak izolowani na zawsze. To dobrowolny przywilej. Projekt ten został wymyślony trzynaście lat temu i obowiązuje do dzisiaj. Wymyka się raczej konwencjom, stanowiąc ewenement wśród powszechnej prawidłowości. Bywalcy placówki mają wrażenie, że zostali wyalienowani geograficznie, podczas gdy realnie dryfują w miejscu przypiętym do lądu. Zebrani grają na gitarze, śpiewają, szyją, gotują. Robią wszystko to, co ludzie całkowicie zrównoważeni. Pacjenci Adamanta podczas wszystkich tych czynności opowiadają o sobie. Ten rodzaj terapii daje im ukojenie, a niewykluczone, że w przyszłości ich wyleczy.

„Daniel, zechciej nam objaśnić, jak funkcjonuje ciało” – prosi terapeutka. Poproszony daje cały wykład w inkryminowanym temacie. Mężczyzna zna się na zagadnieniu. W „normalnym” życiu sam udzielał lekarskich porad. Obecnie Adam choć zachował dawną wiedzę, emocjonalnie gdzieś po drodze zbłądził. Uszły z niego siły witalne, mimo iż merytoryczny trzon wiedzy pozostał nietknięty. Daniel zatem wie, jak funkcjonuje większość ciała. Własne predyspozycje psychiczne stanowią dla niego jednak zagadkę. Daniel wygłosi wiarygodnie brzmiący referat, ale nad swoim przypadkiem się zawaha. Francois z kolei zaśpiewa przed pasażerami Adamanta. W swojej interpretacji mężczyzna zawrze całą złość wobec świata, ból istnienia i niezgodę na obecny porządek rzeczy. Francois indagowany przez reżysera odpowiada bez emocji. Dopiero na końcu frazy skóra zgadniętego się zmarszczy, emocje wezmą górę, twarz stężeje.

Nicolas Philibert podjął się zadania pozornie dziecinnie łatwego. Temat, który zobrazował w swoim dokumencie, sprawia wrażenie samograja. Oto zwichrowani życiowo obywatele opowiadają o swoich pokrętnych losach. Ekshibicjonizm jest niejako wpisany w naturę bohaterów filmu Adamant. Dotąd ukrywali się ze swoją odmiennością, teraz mają okazję ją wyeksponować. Philibert zatem chwycił za kamerę i... film sam mu „się zrobił”. Reżyser jednak musiał przedtem zdobyć zaufanie swoich „aktorów”, oswoić ich. Każdy z nich opowiada o sobie bez zahamowań, oglądania się na pozory, z ufnością. Adamant co prawda nie wyważa otwartych drzwi, stanowiąc wszelako portret subiektywny i wnikliwy. Dokument Philiberta zapewne nie wniesie spektakularnego aportu w dziedzinę psychologii czy psychiatrii. Pokaże zaś ignorantom stojącym z boku, że życiowe freaki zanim zeszły z racjonalnego, życiowego toru, były takimi samymi jak my wrażliwcami. Z tą jedynie różnicą, że im się nie udało zachować pragmatycznego kursu w drodze do realizacji swoich marzeń.

Któryś z kursantów Adamanta wspomina o „filmowaniu ludzi w ich środowisku naturalnym”. To refleksja wyrażona po projekcji dokumentu zrobionego z ukrytej kamery w supermarkecie. Tam właśnie puszczają hamulce tych, którzy mogą pofolgować wodzom fantazji, konsumeryzmu, skrywanych potrzeb. Pacjenci Adamanta nie stanowią wspólnej społeczności. Każdego z nich dotknął osobny problem, inny bagaż doświadczeń. „Umysłowo chorzy nie mają rodziny” – dodaje kolejny z pasażerów Adamanta. Ten „ośrodek dzienny” w Paryżu nie zastąpi im podstawowej komórki społecznej. Bo wiadomo: z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Nicolas Philibert wykonał mimo to ciekawe tableau, na którym łatwo dostrzec tę prawdę.