„Bestia” to film dla cierpliwych, których niespodziewanie zastał sezon ogórkowy 5

„Czemu szukamy tych, z którymi żyjemy na co dzień?” – komentuje któraś z bywalczyń paryskich rautów niepozorne pytanie zadane przez Gabrielle o jej męża. Pytającą jest wybitna dziewiętnastowieczna skrzypaczka, na której koncert przybyła śmietanka towarzyska znad Sekwany. Wszyscy schlebiają Gabrielle, ale jej mąż jakoś niefortunnie przepadł w którymś z licznych salonów. Gwiazda wieczoru szuka małżonka jakoś bez przekonania, raczej z obowiązku. Tymczasem w kręgu jej bliskości pojawił się młody dżentelmen, który dyskretnie nadskakuje kobiecie i jest przeciwieństwem jej męża. Para dogaduje się w mig. Konwenanse nie pozwalają im jednak przejść w skrócony, przyspieszony tryb znajomości. Być może nie przejdą wcale, o czym „nowa” wersja Gabrielle przekona się już w kolejnej inkarnacji. Ta współczesna chciałaby dotrzeć do prawdy o sobie samej. Dlatego zalecono jej wędrówkę w przeszłość. I tak obecna Gabriella dowiedziała się, że we wcześniejszym życiu także targały nią rozterki sercowe.

Bestia (2023) - George MacKay (I), Léa Seydoux

W roku 2044, czyli na początku tej opowieści, Gabrielle chciałaby zredukować, a najlepiej pozbyć się swojej czułostkowości. Kobieta uznała, że wiążą się z nią same problemy. DNA można oczyścić, ale należy przejść uciążliwy kurs własnej tożsamości. Gabrielle spotyka się zatem w rozmaitych momentach historycznych z Louisem, który i wtedy, i teraz będzie uczuciowym wyzwaniem, niespełnionym, pominiętym, zaniechanym. „Ryzyko to piękno” – oświadcza zdezorientowanej Gabrielle wróżka, która wyda się ostatnią deską ratunku na drodze emocjonalnych wzruszeń. A jednak pouczona ma problem z podjęciem ryzyka, choć zna konsekwencje swoich wyborów sprzed lat. „Jeśli chcesz siedzieć z nami, musisz ogarniać, a widać, że raczej nie ogarniasz” – słyszy Gabrielle zaplątana gdzieś w europejskiej, współczesnej dyskotece od trzech wyzywająco zachowujących się „blachar”. Istotnie, kobieta nie przystaje do tego towarzystwa. Zachowała w sobie dawną wrażliwość i awersję do ostentacji. W takim gronie jest wyobcowana. Również Louis nie bardzo odnajduje się w XXI wiecznej codzienności. Dwieście lat temu mógł uwodzić swoim urokiem, dyskrecją, subtelnością. Teraz paraduje z rewolwerem wpiętym za pasek spodni. Louis uznawszy, że świat go nie potrzebuje, odtrąca, ignoruje, postanawia wyrównać z nim rachunki.

Bestia to film dla cierpliwych, których niespodziewanie zastał sezon ogórkowy. Widzowie objęci tą definicją na co dzień lubią być pochłonięci analizą przepisów podatkowych, zmaganiami z programem „Miliard w rozumie”, dzieleniem na czworo włosa prawniczej kazuistyki. Gdy nagle tych atrakcji zabraknie, potencjalny odbiorca filmu Besti” może poczuć się ukontentowany intelektualnym safari śladami niespodzianek zostawionych przez Bertranda Bonello. Reżyser Bestii rozrzucił puzzle swoich kadrów wyjątkowo zamaszystym gestem, jakby chciał dać do zrozumienia: „a teraz sobie je składajcie do kupy według własnego uznania”. Bonello nie podpowiedział jednak, co ma finalnie być przedmiotem osobliwego kolażu. Najprostszy z możliwych wniosków po przydługim seansie Bestii syntetycznie nasuwa się sam: samotność w życiu zawsze była nie do zniesienia. Reszta to już wyłącznie didaskalia.

Bestia (2023) - Léa Seydoux, George MacKay (I)

Sztuczna inteligencja może sprawić cuda. Gabrielle rozumie tę prawdę im bardziej zagłębia się w swoją przeszłość. Bez udziału tego zewnętrznego czynnika peregrynacje po przeszłości nie poszłyby tak gładko. Sztuczna inteligencja będzie zarówno ułatwieniem, jak i wyzwaniem oraz zagrożeniem dla osobników pozbawionych inteligencji naturalnej. „Przy niej możesz być skazana na pracę tak mało ambitną jak przepisywanie kodów z tabliczek znamionowych” – usłyszy Gabrielle. Podróż w głąb czasu i siebie nie do końca udała się. Gabrielle finalnie dowiedziała się tego, co wiedziała i wcześniej. Ale jakież spektakularne korowody musiały towarzyszyć temu zagmatwanemu widowisku...