„Do domu!” - wydaje krótką komendę 14-letni Dawid. Młodszy Michał niezwłocznie stosuje się do poleceń starszego brata. Obaj pochodzą z rozbitej rodziny. Matka sprawuje nad synami opiekę dość sumiennie, ale czasem sprawy wymykają się z rąk niestarej jeszcze kobiety. Ojciec chłopców odsiaduje wyrok w zakładzie karnym. Dawid nieraz wystaje pod więziennym murem, usiłując nawiązać głosowy kontakt z tatą i wysłuchać echa jego wykrzyczanych z oddali poleceń. Chłopak ma inklinacje sportowe. Pochłania go judo, w tej dyscyplinie Dawid przejawia spore talenty. Matka uzależnia wyczynową przyszłość syna od postępów w nauce oraz odpowiedniej kurateli nad Michałem. Dawid na macie robi kolosalne wrażenie na swoim trenerze doceniającym talent nastoletniego sportowca. Konrad proponuje młodemu adeptowi udział w turnieju oraz naukę w wyżej notowanym gdańskim liceum. Na ofertę wyjazdu nie przystaje „zza muru” ojciec Dawida.

„Przytul” – prosi brata Michał. W rozbitym domu się nie przelewa. Chłopcy śpią w jednym łóżku. Młodszy brat jest wpatrzony w starszego i domaga się jego uwagi, akceptacji, troski. Dawida pochłaniają tymczasem sparingi rozgrywane na rozmaitych spartakiadach. Słowo dane ojcu także zobowiązuje. Dawid dzieli swoją aktywność pomiędzy zobowiązaniami wobec matki, brata oraz trenera. Ten ostatni nieoczekiwanie zagości na dłużej w domu Agnieszki i jej dzieci. Dla nich samych będzie to dojmujące zaskoczenie oraz osobiste wyzwanie. „Kadłubowa” rodzina zaczyna nareszcie przybierać właściwy kształt. Dawid ma obok siebie trenera i ojca zarazem. Michał jednak nie umie się wyzbyć swojej przykrej skłonności. Przedtem ukradł telefon synowi sąsiada, teraz znika portfel Marcela. „Które to jest przykazanie?!” – dociska domniemanego sprawcę kradzieży nowy lokator w domu Agnieszki. Michał niedawno służył do mszy i tam nieraz był egzaminowany z zapisów dekalogu. Chłopak jednak wolałby wyeliminować ze swojej rodziny kogoś, kto odciąga uwagę mamy i Dawida od spraw ułomnego, ale wciąż domowego ogniska.

Brat jest zapowiedzią ambitnego, lecz nadzwyczaj słabo zarysowanego projektu scenariuszowego. Jego autor zapewne miał w głowie szczegółowe rozwinięcie oryginalnego pomysłu. Ten utknął jednak w powijakach, nie oferując poruszającej eskapady tropami swoich bohaterów. Stąd ich wędrówka wyda się obliczalna i niespecjalnie zajmująca. Dłużyzny zawarte w filmie nie przydadzą mu, co oczywiste, jakiejkolwiek dynamiki, ani tym bardziej nie podkreślą wagi podjętego tu zagadnienia. Żaden nurt narracyjny obecny w Bracie nie wyda się wystarczająco mocno zdefiniowany i konsekwentnie przeforsowany. Agnieszka Grochowska zaś, mimo niekwestionowanego wciąż potencjału aktorskiego, po raz kolejny obsadzona zostanie w roli cierpiętnicy udręczonej ponad wymagany stan wyporności psychicznej. Aktorka zdaje się przy tym wynosić niemal masochistyczne zadowolenie z perfekcyjnego wyszlifowania wizerunku już niejednokrotnie przerobionego i powoli zużytego.

Dawid konsekwentnie egzaminuje Michała ze znajomości dziesięciu przykazań. Ich treść chłopcy wykuli już niemal „na blachę”. Na oczach braci wszystkie z nich bywają jednak naruszane. Kostyczna w życiu codziennym Agnieszka przeczyta synom list, w którym chce wyrazić słowa indywidualnej skruchy, wręcz bezradności życiowej, jakich spontanicznie nie umiałaby wypowiedzieć. Brzmią one w sposób mniej zasadniczy i precyzyjny od tych, zawartych w dekalogu. To bodaj jedyny moment filmu Brat, gdzie przewidywalny tok banalnych kadrów wymknie się spod bardzo stereotypowej rytmiki scenariusza.