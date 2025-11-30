Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

"1670" S2: Ewolucja czy regres? Jan Paweł Adamczewski wraca z większym rozmachem, ale i bardziej skomplikowaną fabułą. Satyrze brakuje dawnej lekkości, ale zyskuje na głębi. Wielki finał! 7

Drugi sezon satyrycznego hitu Netfliksa, 1670, stanął przed niezwykle trudnym zadaniem: powtórzyć fenomenalny sukces i świeżość oryginalnej serii, która stała się natychmiastowym kulturowym zjawiskiem. Kontynuacja ta nie powiela jednak formuły pierwszego sezonu, a świadomie ją ewoluuje, dostarczając widzom produkt bardziej skomplikowany i, w efekcie, spolaryzowany.

Serial odchodzi od bycia zbiorem genialnych, szybkich gagów i scenek sytuacyjnych, na rzecz bardziej rozbudowanej, spójnej i przygodowej fabuły. Twórcy odważnie postawili na pogłębienie historii, co widać w rozwijających się wątkach postaci. Jan Paweł Adamczewski (wciąż genialny Bartłomiej Topa) pozostaje bijącym sercem produkcji, jednak jego ambicje, dążenia do ucieczki z zaścianka oraz wewnętrzne konflikty zyskują niespotykaną wcześniej głębię, a jego humor bywa często przepojony melancholią.

Choć na początku sezon może sprawiać wrażenie, jakby tracił nieco na lekkości i spontaniczności, 1670 szybko odnajduje swój rytm, utrzymując wysoki poziom absurdalnego humoru i celnej satyry. Produkcja nadal mistrzowsko punktuje polską mentalność, anachronizmy i przywary, choć niektóre gagi są oceniane jako mniej błyskotliwe i bardziej toporne niż w oryginale, co bywało przyczyną krytyki ze strony części widzów.

Widoczne jest również zwiększenie budżetu i rozmachu wizualnego. Scenografia, kostiumy i zdjęcia są bogatsze, co nadaje opowieści bardziej "spektakularny" charakter, zwłaszcza w scenach grupowych czy finałowych, gdzie kulminacja wątków przynosi jeden z najlepszych, najbardziej szalonych odcinków sezonu.

Podsumowując, drugi sezon 1670 to ewolucja formuły, która stawia na dojrzałość narracji i psychologiczną głębię, zamiast na czystą komedię. Jest to kontynuacja udana, ale zarazem inna, która wymaga od widza nieco cierpliwości. Ci, którzy pokochali serial za szybkie, "memiczne" żarty, mogą poczuć się lekko rozczarowani. Natomiast ci, którzy doceniają rozwój postaci i złożoną, choć wciąż absurdalną, satyrę społeczną, uznają ten sezon za świetny i godny polecenia. Serial udowadnia, że stać go na opowiedzenie nie tylko zabawnej, ale i intrygującej historii.