Heweliusz to serial, który wchodzi pod skórę od pierwszych minut. Nie dlatego, że epatuje tragedią. Nie dlatego, że próbuje wstrząsać tanią emocją. Robi to dlatego, że rekonstruuje świat, który był, i który wielu najchętniej zamiotłoby pod dywan. To opowieść o katastrofie, ale też o kraju, który właśnie wychodził z jednego systemu i potykał się w kolejnym. O sytuacji, w której winni są wszyscy, ale odpowiedzialność spada na jednych. I wreszcie o ludziach, którzy płacili najwyższą cenę za błędy, zaniechania i polityczne kalkulacje.

Największą siłą tej produkcji jest sposób, w jaki przedstawia sam wypadek. Twórcy nie idą w stronę efektownego kina katastroficznego, nie ma tu pornografii cierpienia, dramatycznych ujęć granych pod oscarowe emocje, długich slow motion czy tanich sztuczek. Zamiast tego dostajemy chłodne, rzeczowe, piekielnie realistyczne odtworzenie tego, co działo się na morzu tamtego styczniowego dnia. Ujęcia tonącego promu robią piorunujące wrażenie właśnie dlatego, że nie próbują być większe niż życie. Morze jest tu przeciwnikiem kompletnie obojętnym, nie monumentalnym, nie mitycznym, po prostu śmiertelnie konsekwentnym. A ta konsekwencja, zestawiona z ludzkim chaosem, przeraża bardziej niż jakikolwiek filmowy fajerwerk.

Aktorstwo to kolejny mocny filar. Twórcy stawiają na pełnokrwiste postacie, nie na nośniki tez, nie na papierowych bohaterów, tylko na ludzi. Zwykłych, często pogubionych, moralnie niejednoznacznych, zmęczonych. Ten serial działa właśnie dlatego, że każdy z bohaterów mógłby być sąsiadem z klatki obok, kimś spotkanym w sklepie, albo kimś, kto dziś przewozi nas promem na wakacje. Nie ma tu postaci zbędnych, nawet epizodyczne role są precyzyjnie napisane i zagrane tak, że nie giną w cieniu dramatycznych wydarzeń. To nieczęsty przypadek w polskich produkcjach, dlatego nie mam zamiaru wymieniać z imienia i nazwiska aktorów oraz aktorek - po prostu każdy z nich wykonał swoją pracę w sposób idealny i jako zespół aktorski wypadł niezwykle autentycznie.

Serial bardzo celnie uchwytuje klimat początków polskiej transformacji i czasów, które z dzisiejszej perspektywy wyglądają jak epoka w zawieszeniu. Niby wolność, a jednak ciągle ciemne korytarze starych układów. Niby kapitalizm, ale w wersji wczesnorozwojowej i nieokrzesanej. Niby nowy system, ale mentalność jeszcze kompletnie poprzednia. Te realia mają ogromny wpływ na sposób, w jaki pokazana jest tragedia, bo Heweliusz nie wydarzył się w próżni. Odtworzenie tamtej Polski, jej biurokratycznej ospałości, jej brutalnych interesów, jej strachu przed kompromitacją, jest wyjątkowo trafne. I to właśnie te elementy budują kontekst, który robi najmocniejsze wrażenie.

Elementy śledcze są zrealizowane poprawnie, choć trzeba przyznać, że scenariusz czasem za bardzo pozwala sobie na dopowiadanie i rekonstrukcje, które balansują na granicy spekulacji. Nie burzy to jednak ogólnego odbioru serialu, choć emocjonalnie potrafi drażnić, gdy twórcy zbyt pewnie sugerują rozwiązania, które w rzeczywistości pozostają tylko teoriami. Najważniejsze jednak, że serial nie traci z oczu głównego tematu: nie tego, co dokładnie poszło nie tak, ale dlaczego nikt nigdy nie chciał na to spojrzeć wprost.

Strona audiowizualna to chyba najrówniejszy poziom w całej produkcji. Zdjęcia nie przesadzają, nie robią z siebie atrakcji, są narzędziem i działają. Kolorystyka, światło, kompozycja ujęć, tutaj wszystko tworzy ton nieustannego napięcia. Nie filmowego thrillera, ale rzeczywistości, w której każdy błąd był możliwy, a każdy komunikat, kwestionowany. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić to dźwięk, ale tylko w momentach dialogowych, gdzie czasami przydały się napisy. Nie jest to jednak nic nowego w przypadku polskiej produkcji.

Heweliusz to jedna z najdojrzalszych polskich produkcji opartej na prawdziwych wydarzeniach. Nie idealna, ale szczera. Mocna tam, gdzie powinna być mocna. Powściągliwa tam, gdzie łatwo byłoby popaść w melodramatyzm. Miejscami może zbyt skłonna do budowania własnych teorii, ale nigdy tracąca z oczu ludzkiego wymiaru tragedii. To serial, który mówi głośno o tym, że prawda bywa niewygodna. I że czasem najtrudniejszą rzeczą nie jest katastrofa jako taka, tylko wszystko, co dzieje się po niej. Jedno z najbardziej znaczących osiągnięć polskiej telewizji ostatnich lat. Zdecydowanie warto.