Film, który wiele obiecywał i zgubił się gdzieś pośrodku. 6

W ciągu kilku ostatnich lat Korea Południowa wyrosła na jeden z ciekawszych kierunków horrorów/SF. Zachęconym tym trafiłem na tytułową Operacja Cisza, która dla fana gatunku wydawała się idealną opcją. Jak po raz kolejny widać, ciekawy pomysł nie zawsze można przekuć w coś wartego zapamiętania.

Operacja Cisza (2023) - Ju Ji-Hoon, Su-an Kim (I), Sun-kyun Lee

Z powodu gęstej mgły na moście łączącym Seul z lotniskiem dochodzi do gigantycznego karambolu i uwolnienia, przewożonych psów z wojskowego eksperymentu „Project Silence”. Pomimo próby ratowania sytuacji obiekty „Echo” zostają aktywowane i zaczynają polować na ludzi znajdujących się na moście.

Będąc szczerym, spodziewałem się gromadki potworów-mutantów, które będą rozszarpywały uwięzionych w samochodach ludzi, by w końcu zmierzyć się z garstką ocalałych. W zamian za to dostajemy bardziej przyziemne psy, po eksperymentach, które nie wyglądają może źle, ale to jednak nie to samo. Co gorsza, brakuje tu dramatyzmu, a po początkowym rozmachu skupiamy się na małym wycinku planu i kilku bohaterach.

Operacja Cisza (2023) - Sun-kyun Lee, Ju Ji-Hoon

O dziwo, jak na produkcję koreańską kuleje tu CGI. Praca grafików wypada słabiutko, a sceny katastroficzne wręcz biją po oczach. Najlepiej z tego wszystkiego wyszły same psy, budzące respekt i nieco strachu. Niestety, scen gore również za wiele się tu nie naoglądamy. Film aż prosi się o krew i rozszarpywane ciała, ale ekipa zdecydowała się jedynie na szybkie ataki i migawkowe ugryzienia.

Fabuła filmu nie jest niczym wybitnym, ale początek obiecuje coś godnego uwagi, co rozwiewa się wraz z kolejnymi minutami. Nie jest to bynajmniej produkcja do końca zła, ale ma sporo mankamentów i głupawych rozwiązań, które psują całe widowisko. Ot, kolejny średniak, który mierzył wyżej, ale poległ w trakcie realizacji.