W domu terapii uzależnień trwa rutynowy czas zajęć. Pacjenci przybytku oswoili się ze sobą i pomyślnie kontynuują leczenie. Gdy praca ośrodka biegnie w najlepsze, jego kierownik, a zarazem główny terapeuta, oznajmia, że kończą się środki na finansowanie placówki. Leczeni są wstrząśnięci tym faktem. Nowa sytuacja sprawi, że wszyscy chorzy będą musieli wrócić do starej rzeczywistości. Tej, przed którą uciekali. W międzyczasie Leszek, również pacjent ośrodka, zostaje odnaleziony przez dawnego wspólnika. Ten składa mężczyźnie ofertę nie do odrzucenia. Albo Leszek wykona kryminalne zlecenie, albo zginie. Plan przewiduje transport dwóch cystern nielegalnie produkowanego spirytusu. W pierwszym odruchu Leszek odmawia realizacji gangsterskiego procederu. Gdy dotrze do świadomości mężczyzny, że szmugiel jest jedynym sposobem na zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka, Leszek przystaje na intratną propozycję. W tym celu kaptuje do ryzykownej operacji troje innych członków grupy AA. Dla pewności desperaci uprowadzają jeszcze terapeutę. Ten dotąd bezbłędnie wywiązywał się z zadań dydaktycznych. I tym razem może służyć doświadczeniem.

Misja nie jest pozbawiona niebezpieczeństw. Okazuje się, że zleceniodawca Leszka działał na własną rękę. Jako członek mafii wyłamał się spoza jej reguł. Przełożona w porę się zorientowała, na czym polega osobista rozgrywka nielojalnego podwładnego i szybko go wyeliminowała. Leszkowi tymczasem złożyła telefoniczną propozycję zwrotu cystern. Gdy ten odmówił, oboje zawarli niepisany pakt. Jeśli drużyna byłych alkoholików z powodzeniem dowiezie cysterny do punktu zbytu, nie poniesie pełnych konsekwencji i część utargu będzie mogła zachować dla siebie. Trwa wyścig z czasem. Obrońcy ośrodka wpadają w kolejne zasadzki, zgrabnie z nich jednak uciekając. Szefowa mafii, zasłonięta sprytnym szyldem Celniczki, depcze po piętach uciekającym. „Założyłem, że jeśli jesteście trzeźwi, to z wami nie utonę” – wyznał Leszek na wstępie do tej historii. Cała piątka wypłynęła na jezioro dziurawą łodzią. Na środku akwenu nie pomogły wiosła. Łódź zaczęła przeciekać. Jej pasażerowie rzucili się w toń wody, nie zapominając jednak o wzajemnej asekuracji.

Drużyna A(A stanowi zaskakującą odmianę w percepcji znudzonego jałowością rodzimej produkcji widza. Polski film może być zabawny oraz pouczający zarazem. Niemal wszystkie elementy układanki zrealizowanej reżyserską dłonią kamery wiedzionej przez Daniela JaroszkaDaniel Jaroszek zostają na plan jego filmu dowiezione z premedytacją i o czasie. Zgadzają się tu: wartkość opowieści, często niebanalny humor, soczysta dramaturgia oraz trafiony finał. Film Jaroszka ma dobre i gorsze momenty. Tych pierwszych jest zdecydowanie więcej. Autor Drużyny A(A sprawnie przenosi widownię w stany upojnego rozbawienia, nie zapominając o podtekście wymowy edukacyjnej, która uzasadnia całość przesłania. Za reżyserem dość żwawo podążają jego aktorzy, choć Danuta Stenka chyba zbyt frontalnie usiłuje rolą wulgarnej Wioli zerwać swój szyld dotychczasowo rutynowo nadobnej damy. Błyskotliwy, minutowy monolog dyrektora mleczarni ze względu na komizm sytuacyjny będzie dodatkowym bonusem filmu Drużyna A(A). Muzyka i tematy towarzyszące kolejnym jego scenom dowiodą, że wszechstronność reżyserska nie musi być wrogiem pozostałych sekwencji.

„Mogłam spokojnie chlać w domu” – przyznaje zrezygnowana Wiola, sprawdziwszy na własnej skórze, jak wypadnie konwój wódki przez byłych alkoholików. Ci narażeni na oczywistą pokusę usiłują się przed nią obronić. Jednocześnie uczestnicy eskapady przeżywają własne doświadczenia na nowo, w innych, ekstremalnych warunkach. „Lex in perfecta” – syczy demoniczna Celniczka (znakomita Magdalena Cielecka), tropiąc z zapamiętaniem uciekinierów. Kobieta bezwzględnie traktuje swoich wrogów. Ci jeszcze nie utonęli. Teraz sprawdzają, czy mogą liczyć na siebie wzajemnie.