Filipińskie potwory w całkiem znośnym wydaniu. 6

Muszę przyznać, że nawet jako fan gatunku do filipińskiego horroru z potworami, podchodziłem raczej sceptycznie, oczekując czegoś co najwyżej przeciętnego. Tym razem jednak czekało mnie pozytywne zaskoczenie. Nie to, że film jest czymś wybitnym ale bije na głowę wiele, współczesnych produkcji, oferując całkiem niezłą rozrywkę.

Akcja skupia się na opuszczonej bazie wojskowej, gdzie przed laty doszło do masakry, dokonanej przez nieznanego potwora. Wiele lat później dociera do niej ekspedycja, której organizator, chce odszukać i schwytać to stworzenie. Jak się szybko okazuje to Balawis, będzie polował na nich.

Zdecydowanie najlepszą częścią filmu jest jego początek, gdzie czuć klimat grozy, a wszechobecne szarości, tylko go potęgują. Dalej dostajemy już klasyczny schemat filmu z potworami, gdzie bestia atakuje kolejnych członków ekipy, rozrywając ich na strzępy, by w końcu zmierzyć się z głównym bohaterem. Widać tu oczywiście sporo zapożyczeń z innych filmów, ale tym razem jest to tylko na plus.

Sam Balawis przypomina trochę połączenie ogra ze smokiem i zależnie od ujęcia prezentuje się nieźle albo jak facet w gumowym kombinezonie. Bynajmniej nie próżnując, zabija w ciągu seansu kilkunastu ludzi, choć tylko kilka z jego morderstw jest krwawych.

Balawis to film, który ma swoje braki i niedociągnięcia, ale nie jest tak zły, jak można by się spodziewać. Obecnie jest to trudna do znalezienia perełka, skierowana do fanów produkcji z potworami. Z perspektywy czasu jest to film spóźniony o dekadę, który idealnie wpasowuje się w klimat lat 80.