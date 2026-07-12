Thomas Kail nakręcił film barwnie rezonujący, dynamiczny polotem zaskakujących ujęć, śmigły w następujących po sobie kadrach oraz niespecjalnie skomplikowany

Na wyspie Montui kokosy zaczynają gnić, a ryby znikają. Dotąd tubylcze plemię przez dekady radziło sobie z narastającymi problemami. Miejscowy wódz postanowił scedować obowiązki w ręce młodocianej Vaiany. Wszak prędzej czy później trzeba będzie pomyśleć o sukcesji. Dziewczyna jest jednak dopiero nastolatką. Kłopoty, jakie przerzucono na jej barki, mogłyby przerosnąć niejednego wyjadacza. Ojciec Vaiany wierny jest latami ugruntowanej tradycji przodków. Oni asekurancko wystrzegali się wypraw poza brzeg archipelagu. Tam spotkała ich ongiś spektakularna katastrofa, gdy na morzu eskapada żeglarzy Montui trafiła na horyzontalny opór wzburzonych fal. "Nie sądzisz chyba, że nasi przodkowie zawsze trzymali się laguny." - zdradzi babcia Vaiany, wprowadzając przyszłą władczynię do nieodwiedzanej dawno komnaty. Tu stoją zapuszczone i nieużywane od lat łodzie. Na jednej z nich Vaiana, wbrew wskazówkom ojca, postanowi wyruszyć poza Montui. Gdzieś z dala stąd żyje Maui. Legendarny wojownik musiał opuścić dawną macierz. Gdyby udało się sprowadzić tu siłacza, istnieje szansa, iż dawne powodzenie wróciłoby na wyspę. Vaiana nie posłucha rad ojca i wymknie się w ryzykowną podróż.

Wczytywanie... Vaiana (2026) -

"Murowanie historii nie wyjdzie nam na dobre." - podpowiada zdrowy rozsądek. Dotąd plemię polinezyjskie wolało nie ryzykować swojej egzystencji, kultywując latami ustalone nawyki. Cóż jednak począć, gdy niepowodzenia położą się cieniem na przyszłości prowincjonalnego zakątka? Vaiana dotrze do miejsca odosobnienia, gdzie żyje Maui. Dziewczyna nie od razu odkryje w nim potencjalnego partnera w grze o wspólne interesy. Wielkolud sprawia wrażenie osobnika gwiazdorzącego, skupionego na sobie, niezbyt zainteresowanego niesieniem pomocy bliźnim. Vaiana zaczyna mieć wątpliwości, czy Maui jest tą osobą, na której szerokich przecież ramionach mogą oprzeć się nadzieje polinezyjskiej wspólnoty. Oprócz więc wzburzonych fal, jakich nurt należy ominąć, sprowadzając półboga w postaci Maui'ego, dobrze by było dokonać metamorfozy w nim samym. Czy Maui znajdzie w sobie pokłady solidarności z dawnym matecznikiem? Czy przeważy w herosie kult własnej wyjątkowości i skupienie na swoim interesie?

Wczytywanie... Vaiana (2026) -

"Vaiana" jest optymistyczną propozycją dla wielbicieli barwnych opowieści uplasowanych gdzieś w egzotycznych okolicznościach natury, podczas abstrakcyjnych projekcji historycznych, ze śmiało dobraną tezą, ale obowiązkowo optymistycznym finałem. Thomas Kail nakręcił film barwnie rezonujący, dynamiczny polotem zaskakujących ujęć, śmigły w następujących po sobie kadrach, niespecjalnie skomplikowany oraz "udekorowany" pasmem licznych piosenek różnej próby oraz interpretacji. Wiele z nich ześlizgnie się na margines, będąc skazanymi na obowiązkowe zapomnienie zaraz po ich emisji. Niektóre zostały niesłusznie dopuszczone do fazy wykonania, jakby cudem omijając ścieżki wysłuchania i wstępnych eliminacji. Nawet najlepsza interpretacja ugrzęźnie wszak na rymach podobnych takim frazom: "...znam ludzi na tej wyspie, jest ład na tej wyspie...". Z cyklu bliźniaczych, banalnych i teflonowych szlagierów wyróżni się mimo to w filmie o dziarskiej Vaianie choćby "Song Kraba". W jego polskiej wersji znakomicie wypadnie Maciej Maleńczuk. Tym razem wdzięczna muzyka zostanie podparta prawidłowo zrymowanymi wersami, a te wyśpiewa rutynowany i zaprawiony na niejednym polu wykonawczym kontrowersyjny bard. Jak to niewiele trzeba, żeby z dość przewidywalnej produkcji rozrywkowej wykrzesać całkiem wartościowe sekwencje estetyczne...