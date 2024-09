„Another End” ociera się o artystyczną i intelektualną perfekcję, choć bodaj wielbiciele kina spod szyldu S-F będą kręcili nosami, rozczarowani jego zbyt doczesną wymową 10

„Ty to nazywasz terapią?!!” – wścieka się senior rodu. Starszy mężczyzna właśnie stracił w wypadku samochodowym ukochaną córkę – Zoe. Ze zdarzenia uratował się jej mąż – Sal. Ebe, druga córka, pracuje w firmie zajmującej się świadczeniem nietypowych usług, na jakie stać tylko osoby majętne. Zakres działalności korporacji jest skomplikowany, ale trafiający w lukę społecznych zapotrzebowań. Akty ostateczne wszak nie wybierają, zawsze dotkną każdego, bez względu na status materialny. Ojciec Ebe jest zażenowany zuchwałą propozycją córki, która zaskoczonym wydarzeniami rodzicom oferuje możliwość wskrzeszenia na krótko ich dziecka. Wszystko miałoby się zrealizować po to, by zadośćuczynić opuszczonym nagłą tragedią. Bliscy zmarłej mogliby powoli oswoić się ze stratą najbliższej osoby, wyjaśnić z nią kwestie zadawnione, nierozstrzygnięte za życia, wreszcie godnie i świadomie się z nią pożegnać. Dla ojca jest to propozycja mimo wszystko nie do przyjęcia. Zwłaszcza że procedura firmy nie zakłada reanimacji osoby właściwej, a tylko takiej, która wprawdzie posiądzie kod pamięci nieboszczki, ale ten zostanie implementowany w ciało kogoś jedynie bardzo podobnego.

Sal cierpi niemniej niż pozostali bliscy. Do propozycji złożonej przez Ebe podchodzi równie sceptycznie jak reszta członków rodziny. Finalnie jednak wszyscy opuszczeni będą gotowi skorzystać z unikalnej szansy. Jeśli ma ona być terapią, to bardzo ryzykowną. „Ta sukienka się zbiegła, czy co?” – narzeka przywrócona na łono ziemskie Zoe (Renate Reinsve) kontynuuje zaczętą z wysokiego pułapu genialną passę aktorską). Sal z mocno skrywanym grymasem twarzy zdradza zagubienie. Chyba tylko „na siłę” odnajduje w nowej lokatorce swoją byłą żonę. Mężczyzna robi co w jego mocy, by nie spłoszyć intruzki. Warunek firmy reprezentowanej przez Ebe jest zresztą kategoryczny. Należy zachować ścisłą tajemnicę i nie wyjawić osobie podstawionej jej prawdziwej tożsamości. Zainicjowany proces zatem dokonuje się nie bez oporów. Wszyscy są połowicznie zadowoleni z jego realizacji, ale wkrótce rozczarowani niechybnym wszak ostatecznym zwieńczeniem.

Another End ociera się o artystyczną i intelektualną perfekcję, choć bodaj wielbiciele kina spod szyldu S-F będą kręcili nosami, rozczarowani jego zbyt doczesną wymową. Film Piero Messiny wybiera zachłannie, lecz przy tym precyzyjnie, z innych gatunków to, co mu na danym etapie odpowiada. Następnie zapożyczone aktywa zgrabnie wplata w nurt świadomie spointowanej opowieści. Reżyser zaś prowadzi swoje harcerskie zgoła podchody tak, by widza na krańcowym etapie zgrabnie wymanewrować i „wpuścić w maliny”. Oni sami, odbiorcy, mogą czuć się paradoksalnie ukontentowani, że tak uroczo dali się zwieść na szlaku opowiadającym o rzeczach dla człowieka kluczowych, ponadczasowych, wręcz metafizycznych.

Lekarz odpowiedzialny za dopuszczenie klientów do dobrodziejstw programu firmy mentalnie przygotowuje Sala na ryzykowną grę. „Tak wygląda figura dwuznaczności” – dowodzi terapeuta, wskazując na obrazek ścienny. „To kaczka czy królik?” – pyta podchwytliwie lekarz. Istotnie, Sal jest zdezorientowany. Wstępnie na obrazku dojrzał pierwsze ze zwierząt, po chwili refleksji zaczyna mieć wątpliwości. Dwuznaczny etycznie program mający na celu ukojenie ran tych, co pozostali w żałobie, ma swoje konsekwencje. Co będzie, gdy początkowe założenia wymkną się spod kontroli? Rozsmakowani w atutach programu jego beneficjenci mogą tak łatwo z niego nie zrezygnować, a wtedy los potoczy się zgoła innym torem. „Będziesz wspaniałym ojcem” – wyznaje Salowi podniesiona do rangi istot realnych Ava (niegdysiejsza Zoe). Były mąż ze ściśniętą krtanią przełyka gorzki komunikat. Sal przecież wie, że z wiadomych przyczyn wspólne dziecko nie pojawi się na świecie. Mężczyzna musi jednak dochować warunków umowy. Co nią jest naprawdę? Cyrografy spisane pod szalbierczym okiem Piero Messiny tyle powiedzą o życiu, że na koniec i tak trzeba będzie je zrewidować.

