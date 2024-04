Film, który z pewnością powinni obejrzeć fani kina skupiającego się na dziennikarskim śledztwie oraz doszukiwania się prawy w teoriach, które na pozór zdają się być tanią sensacją. 7

Platforma streamingowa Netflix zaprasza nas na seans kolejnego ambitnego projektu z gwiazdami w obsadzie! Tym razem w rolach głównych zobaczymy Gillian Anderson oraz świetnego Rufusa Sewella ucharakteryzowanego na księcia Andrzeja. Mocny temat to film poruszający naprawdę mocny temat, który nie do końca wykorzystuje potencjał, ale serwuje nam naprawdę solidny dziennikarski dramat.

Mocny temat (2024) - Rufus Sewell, Gillian Anderson (I), Keeley Hawes

Fabuła skupia się na producentce programów informacyjnych BBC, która jako pierwsza zaczyna interesować się tematem znajomości członka rodziny królewskiej - księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem - finansistą i multimilionerem skazanym za przestępstwa seksualne. Kiedy wybucha skandal związany z Amerykaninem, książę Andrzej decyduje się na udzielenie ekskluzywnego wywiadu stacji BBC.

Większość filmu skupia się na znalezieniu dojścia do gabinetu księcia Andrzeja, aby namówić go do przeprowadzenia wywiadu związanego ze znajomością z Jeffreyem Epsteinem. Zawziętość w realizacji celu obranego przez bohaterkę graną przez Billie Piper może wzbudzać w widzu podziw. Kobieta musi bowiem łączyć trudy dnia codziennego, relacje z synem, z bardzo wymagającą pracą. Tym bardziej, że na horyzoncie pojawia się widmo cięć w stacji. Dzięki temu Mocny temat to film, który wykorzystuje elementy napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, co utrzymuje widza w napięciu z racji problemów, z którymi musi się borykać postać portretowana przez Piper.

Mocny temat (2024) - Gillian Anderson (I), Rufus Sewell

Finalnie kiedy dochodzi już do głośnego wywiadu Emily Maitlis z księciem Andrzejem, dostajemy nieco spłycony obraz tego, co zdarzyło się naprawdę. Chociaż owy pojedynek jest naprawdę intrygujący, to ciężko poczuć pełną satysfakcję. Dobry montaż połączony z solidnym aktorstwem - tutaj na czoło peletonu wysuwa się znakomity Rufus Sewell - mogłyby zostać okraszone nieco większą porcją mięska. Wówczas moglibyśmy dostać film na miarę produkcji Frost/Nixon. Mimo wszystko nie ma co się czepiać - to nadal solidne filmowe rzemiosło.

Mocny temat to niezłe dopełnienie serialu The Crown, który w zdecydowanie konkretniejszy sposób poruszył temat Księcia Andrzeja i jego znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Film, który z pewnością powinni obejrzeć fani kina skupiającego się na dziennikarskim śledztwie oraz doszukiwania się prawy w teoriach, które na pozór zdają się być tanią sensacją.