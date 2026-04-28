Świetne widowisko muzyczne i znakomity Jaafar Jackson, ale jako biografia film pozostaje bezpieczną laurką zamiast prawdziwego portretu człowieka. 6

"Michael" to biografia, która bardziej celebruje mit niż próbuje zrozumieć człowieka. Antoine Fuqua nakręcił sprawne widowisko muzyczne z kapitalnymi sekwencjami koncertowymi, ale jako portret jednej z najbardziej złożonych postaci popkultury film pozostaje zaskakująco nijaki i bezpieczny.

Fabuła koncentruje się na najważniejszych etapach we wczesnej fazie kariery Michaela Jacksona - od dzieciństwa w Jackson 5, przez toksyczną relację z ojcem, aż po budowanie solowej pozycji i statusu globalnej ikony. Punktem ciężkości jest konflikt między artystycznym geniuszem a opresyjnym wychowaniem, które ukształtowało zarówno perfekcjonizm Michaela, jak i jego emocjonalne pęknięcia. Problem w tym, że film tylko dotyka tych tematów, zamiast naprawdę się w nie zagłębić. A to wydało mi się najbardziej ciekawe w tej historii i szkoda, że twórcy nie mogli pójść głębiej w ten motyw.

Największą siłą produkcji jest bezdyskusyjnie Jaafar Jackson. Obsadzanie członków rodziny w biografiach zwykle pachnie PR-owym alarmem, ale tutaj działa to zaskakująco dobrze. Jaafar nie wygląda jak tani imitator i momentami sprawia wręcz wrażenie, jakby kamera przypadkiem cofnęła się do lat 80. Nie chodzi wyłącznie o fizyczne podobieństwo, ale o sposób poruszania się, rytm mowy, sceniczną energię i tę specyficzną kruchość poza sceną. Równie mocny jest Colman Domingo jako Joe Jackson i trzeba przyznać, że jego obecność nadaje filmowi ciężar, którego scenariusz często sam sobie odmawia.

Fuqua jako reżyser wie, gdzie powinien postawić akcent wizualny. Sceny koncertowe i rekonstrukcje teledysków, szczególnie te związane z "Thrillerem", "Beat It" czy pracą nad scenicznym wizerunkiem Michaela, mają odpowiedni rozmach i puls. Dźwięk pracuje tu na pełnych obrotach, a montaż muzycznych sekwencji skutecznie buduje energię. W kinie ten film momentami działa niemal jak koncertowe doświadczenie, gdzie publiczność mogłaby równie dobrze zacząć klaskać między scenami. I trudno się temu dziwić, ponieważ kiedy w tle grają największe hity Jacksona, film dostaje darmowy zastrzyk emocji, na który sam scenariusz nie zawsze zasługuje.

Bo właśnie scenariusz jest tutaj największym problemem. "Michael" bardzo szybko przestaje być opowieścią biograficzną, a zaczyna przypominać elegancko zmontowany teledysk ze wszystkich największych hitów Króla Popu. Kolejne etapy życia pojawiają się i znikają, relacje są szkicowane grubą kreską, a konflikty rozwiązywane zbyt łatwo. Quincy Jones, Berry Gordy czy inne kluczowe postacie funkcjonują bardziej jako obowiązkowe przypisy niż realni bohaterowie. Brakuje też kilku istotnych elementów kariery, które trudno uznać za drobne pominięcia.

Najbardziej odczuwalna jest jednak ostrożność filmu. Produkcja finansowana przez środkowisko Jacksona nie zamierza ryzykować i to czuć w każdej scenie. Kontrowersje zostają wypchnięte poza kadr, a sam Michael bywa przedstawiany niemal bezkrytycznie - jak artysta bez skazy, ofiara systemu i rodzinnych traum, niemal mesjaniczna figura popkultury. Owszem, dzieciństwo i przemoc ze strony ojca są obecne, ale zostają potraktowane bardziej jako bezpieczne uzasadnienie legendy niż realna psychologiczna analiza.

To szczególnie frustrujące, bo materiał na znacznie mocniejszy dramat był tu oczywisty. Toksyczne wychowanie, cena perfekcjonizmu, samotność wynikająca z globalnej sławy, publiczny mit kontra prywatna destabilizacja, to wszystko aż prosiło się o odważniejsze podejście. Zamiast tego film wybiera drogę najbezpieczniejszą, czyli nie drażnić nikogo, nie komplikować narracji, nie psuć pomnikowego wizerunku. W efekcie dostajemy dzieło, które chce opowiedzieć o Michaelu Jacksonie, ale boi się naprawdę na niego spojrzeć.

Ton filmu również bywa nierówny. Początek, skoncentrowany na dzieciństwie i rodzinnej przemocy, ma znacznie więcej emocjonalnej prawdy niż późniejsze partie. Im dalej, tym częściej narracja skręca w stronę widowiskowej laurki. Ostatni akt chwilami przypomina bardziej długi teledysk niż dramat biograficzny - efektowny, ale dramaturgicznie pusty. Nie znaczy to jednak, że "Michael" jest filmem złym. To po prostu produkcja wyraźnie ograniczona własną ostrożnością. Jako widowisko muzyczne działa bardzo dobrze, jako analiza postaci zdecydowanie gorzej. Jeśli ktoś oczekuje celebracji legendy i dwóch godzin zanurzenia w katalogu hitów, wyjdzie zadowolony. Jeśli liczy na portret człowieka skrywającego się za legendą, poczuje niedosyt.

Reasumując. To bardzo dobrze brzmiąca, świetnie zagrana i ostrożnie wygładzona laurka. Problem w tym, że Michael Jackson był postacią zbyt wielką i zbyt skomplikowaną, aby zamknąć go wyłącznie w ładnie nakręconym filmie-pomniku.