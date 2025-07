„Naga broń” pozostała niewolniczką stereotypów tej sprzed lat, nie proponując żadnego własnego utargu, ewentualnie multiplikując ten już przerobiony i ograny 4

Agent wydziału specjalnego nowojorskiej policji przeszedł do jej legendy. Portret Franka Drebina zdobi ścianę upamiętniającą funkcjonariuszy wyjątkowo dla służby zasłużonych. Osiągnięcia agenta nie dają się porównać z dokonaniami reszty gliniarzy „wiszących” obok niego. Frank Drebin junior przejął bolesną, kłopotliwą i wymagającą pokory schedę po ojcu. Tata dokonywał cudów, rozwiązywał najbardziej zagadkowe sprawy niejako przez przypadek, dzięki niefrasobliwości, fartowi i sprzyjającym okolicznościom. Syn poszedł w ślady ojca i także odniósł niemałe sukcesy w pogoniach za bandytami. Gen roztargnienia i nonszalancji odziedziczony po preceptorze nie przeszkodził juniorowi dobrze funkcjonować w świecie walki ze złem. Teraz Drebin został wdowcem. Pozbawiony życia prywatnego zgorzkniały mężczyzna może skupić się już wyłącznie na pracy. Pewnego dnia zostanie mu powierzone śledztwo w sprawie podejrzanego wypadku. Na autostradzie ginie mężczyzna, który w szczególny sposób powiązany jest z interesami wpływowego biznesmena. Siostra denata zwraca się do Drebina z prośbą o pomoc.

Wczytywanie... Naga broń (2025) - Pamela Anderson (I), Liam Neeson

„Pamiętaj o kamerach, które masz na sobie!” - dyscyplinuje Franka juniora jego przełożona z policji. Kobieta wie o wyskokach safandułowatego gliny, lecz nie chce zrezygnować z jego usług wiedząc, że finalnie jej pracownik osiąga sukcesy. Frank musi się zatem dobrze pilnować, by wewnętrzne kamery filmujące na bieżąco akcje z jego udziałem nie zdradziły przyziemnych kulisów ostatecznie pomyślnych akcji. Zwłaszcza, że junior został oddelegowany do delikatnej sprawy. Obiektem zainteresowania policji jest biznesmen, ulubieniec mediów, który dodatkowo wspomaga finansowo wielkie miasto. Frank, tak jak jego tata, z gracją słonia w składzie porcelany zabiera się do zapobieżenia planom donatora, którego intencje są arcygroźne. Wpływowy potentat chciałby cofnąć ludzkość do okresu prymitywnego i wychować ją na nowo, według własnych zasad.

Kultowa seria filmów Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego z Leslie Nielsenem doczekała się swojej kontynuacji. W innych okolicznościach, z nowymi aktorami pomysł pełnej nonsensów komedii miałby zmierzyć się z obecną rzeczywistością oraz wspomnieniami po pierwowzorze. Z tej walnej wojny wydanej pamięci produkt Akiva Schaffer wychodzi blado niczym nieścięte jajko na miękko, pod którym zgaszono płomień kilkadziesiąt sekund za wcześnie. Reżyser korzystał z dorobku poprzedników. Na tej bazie Schaffer mógł rozważnie zbudować swoją replikę godną nowych czasów. W tym też celu reżyser dołożył gwiazdorskie role Liama Neesona oraz Pameli Anderson. Współczesna Naga broń pozostała jednak niewolnicą stereotypów tej sprzed lat, nie proponując żadnego własnego utargu, ewentualnie multiplikując ten już przerobiony i ograny.

Wczytywanie... Naga broń (2025) - Liam Neeson, Paul Walter Hauser

„Przy takim kuperku sedes prosiłby się o brąz” – wzdycha owdowiały Frank Drebin junior na widok ponętnej Beth. Reszta dowcipów sytuacyjnych zawartych w filmie Schaffera jeszcze mniejszą ma moc rażenia. Doświadczonym widzom co i rusz zapali się dlatego alarmowa lampka z cyklu „To już było”. W inicjacyjnej serii „Nagiej broniNaga broń: Z akt Wydziału Specjalnego” ma miejsce kultowa scena. Frank Drebin senior z gracją zeppelina doprowadza do eksplozji cysterny z benzyną. Niebo zaniesie się malowniczo feerią kolorów i grzmotów. Przypadkowi świadkowie tego efektownego widowiska tłumnie gromadzą się urzeczeni mocą fajerwerków. Frank Drebin senior wymachując legitymacją policyjną krzyczy w kierunku gapiów rutynowe: „proszę się rozejść, tu nie ma nic do oglądania!”. Ojciec Franka Drebina juniora chyba nie miał świadomości, jak prorocze będą jego słowa po blisko czterech dekadach dzielących premierę od jej bezcelowej ekshumacji.