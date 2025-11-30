Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Brooke Shields, słońce Tajlandii i ślubny chaos. „Matka panny młodej” to piękna wizualnie, choć schematyczna komedia. Idealny, lekki seans na wieczorny relaks przy Netflixie. 6

Kiedy Netflix wypuszcza nową komedię romantyczną w okolicach maja, zazwyczaj wiemy, czego się spodziewać: lekkiej historii, pięknych ludzi i jeszcze piękniejszych plenerów. Matka panny młodej idealnie wpisuje się w ten schemat, oferując widzom produkcję, która ma być filmowym odpowiednikiem wakacyjnego drinka z palemką – słodką, kolorową, ale niespecjalnie zapadającą w pamięć. Za kamerą stanął Mark Waters, twórca kultowych Wrednych dziewczyn, co mogło rozbudzić apetyty na błyskotliwy humor. Niestety, tym razem reżyser postawił na całkowicie bezpieczną i do bólu przewidywalną rozrywkę.

Wczytywanie... Matka panny młodej (2024) - Sean Teale (I), Miranda Cosgrove

Fabuła filmu opiera się na fundamencie starym jak samo kino romantyczne. Lana (w tej roli Brooke Shields), nadopiekuńcza matka i lekarka, dowiaduje się, że jej córka Emma wraca z Londynu z gotowym planem na życie: ślub za miesiąc w egzotycznej Tajlandii. Sielankowa wizja ceremonii w raju szybko zmienia się w pole minowe, gdy na miejscu Lana odkrywa tożsamość ojca pana młodego. Okazuje się nim Will (Benjamin Bratt) – mężczyzna, który kilkadziesiąt lat wcześniej złamał jej serce na studiach. Od tego momentu film podąża utartym szlakiem niezręcznych spotkań, odżywających uczuć i wymuszonych komediowych pomyłek.

Największą zaletą produkcji jest bez wątpienia jej warstwa wizualna. Zdjęcia realizowane w tajlandzkim Phuket zapierają dech w piersiach. Turkusowa woda, złote plaże i luksusowe resorty sprawiają, że film ogląda się jak wysokobudżetowy spot reklamowy biura podróży. Jeśli szukamy ucieczki od szarej rzeczywistości i chcemy po prostu "nacieszyć oko", Matka panny młodej spełnia to zadanie celująco. W tym pięknym otoczeniu całkiem nieźle radzi sobie "stara gwardia". Brooke Shields i Benjamin Bratt mają naturalną chemię i widać, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. To właśnie ich wątek, podszyty nutą nostalgii i niewygasłego żalu, stanowi emocjonalny kręgosłup filmu, ratując go przed całkowitą obojętnością widza.

Wczytywanie... Matka panny młodej (2024) - Miranda Cosgrove, Brooke Shields

Niestety, tam gdzie kończą się ładne widoki i urok weteranów kina, zaczynają się problemy ze scenariuszem. Historia jest wręcz podręcznikowym zbiorem gatunkowych klisz. Mamy tu wszystko: od slapstickowych upadków do basenu, przez nieporozumienia, które dałoby się wyjaśnić jedną szczerą rozmową, aż po obowiązkowy taniec w finale. Brakuje tu świeżości i pazura. Młoda para, grana przez Mirandę Cosgrove i Seana Teale’a, jest tak idealna i bezproblemowa, że aż przezroczysta, przez co trudno im kibicować. Z kolei potencjał komediowy drugiego planu, w tym Chada Michaela Murraya, został zmarnowany na rzecz przerysowanych i momentami żenujących gagów.

Podsumowując, Matka panny młodej to filmowa "wata cukrowa". Jest estetyczna, daje chwilową przyjemność, ale nie oferuje żadnych wartości odżywczych. To kino stworzone do prasowania lub niezobowiązującego relaksu po ciężkim tygodniu, które nie wymaga od widza absolutnie żadnego wysiłku intelektualnego. Jeśli zaakceptujemy fakt, że jest to produkt skrojony przez algorytm Netflixa pod "comfort watch", seans może być całkiem znośny. Jeśli jednak oczekujemy inteligentnej komedii w stylu wcześniejszych dokonań Marka Watersa, czeka nas rozczarowanie.