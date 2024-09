Ponure mury szkoły stają się świadkami energetycznych zmagań. Tøndel zaś nadaje im oniryczny kurs, którym bohatersko brnie przez rafy, jakie reżyser zastawił sam na siebie 8

„Zabawy w doktora kończą się na dobre w przedszkolu” – wyrokuje jakiś z pedagogów norweskiej szkoły, do której zostali w trybie nagłym wezwani rodzice Jona i Armanda. Obaj chłopcy mają sześć lat. Pierwszy miał być wykorzystany seksualnie przez drugiego. Ciało nauczycielskie uznało, że zanim sprawę powierzy się policji, należy rozstrzygnąć ją we własnym gronie. Na spotkanie stawiają się: samotna matka Armanda – Elizabeth – oraz rodzice Jona – Sarah i Anders. Wychowawcy chyba nie spotkali się z podobną sytuacją, bo wyraźnie widać, że brak im obycia w rozstrzyganiu takich kwestii. Młoda nauczycielka Sunna jest bardzo skrępowana okolicznościami jej narzuconymi, zatem zespół delegowany do negocjacji z rodzicami wkrótce poszerza się. Ale i on ma kłopoty z wyjaśnieniem sprawy. „Używał zbyt dużego zasobu słów” – oznajmi krytycznie któryś z wychowawców, komentując precyzyjne ponad wiek zeznania Jona. Towarzysząca podczas konfrontacji długoletnia nauczycielka Ajsa dostaje nieoczekiwanie krwotoku nosa, co bywa zjawiskiem naturalnym, ale w takiej sytuacji dość symbolicznym.

„Wiecie, że ona jest aktorką?” – upewnia się ojciec Jona u prowadzącego rozmowy Jarlego. Anders ma na myśli Elizabeth (w tej roli fenomenalna Renate Reinsve), która zajadle broni wersji wydarzeń Armanda. Bycie aktorką nasuwa zgodne skojarzenia. Ktoś taki żyje w świecie iluzorycznym, nierzeczywistym. Aktor lubi skupiać uwagę na sobie i przekonywać do własnej wersji wydarzeń, choćby były nieprawdziwe i absurdalne. Mąż Elizabeth zginął niedawno w wypadku samochodowym, chodzą słuchy, że i przedtem w tym związku nie układało się najlepiej. „Czy nie powinniśmy opuścić szkoły?” – upewnia się Sarah, słysząc sygnał dobiegający z korytarza szkolnego. „To tylko próbny alarm pożarowy” – zapewnia Jarle. Wyjaśnienia zatem trwają dalej, ale nie posuwają się jakoś zanadto do przodu. Strony trwają przy swoich zdaniach. Zmienia się za to optyka świadków, w tym wypadku przesłuchujących. Sprawa, która początkowo wyglądała na ewidentną, teraz powoli się gmatwa.

Halfdan Ullmann Tøndel est wnukiem reżyserko-aktorskiej pary, Ingmara Bergmana oraz Liv Ullmann. To pokrewieństwo zstępne widać po dojrzałym debiucie młodocianego artysty. Tøndel od razu wybrał jako temat swojej filmowej inicjacji przedmiot kontrowersyjny i trudny w adaptacji. Z zadania reżyser wywiązał się „śpiewająco”, prezentując całkiem spore możliwości twórcze wykazane na statycznym pozornie scenariuszu. Ponure mury szkoły stają się świadkami energetycznych zmagań. Tøndel zaś nadaje im oniryczny kurs, którym reżyser bohatersko brnie przez rafy, jakie zastawił sam na siebie.

„To co naprawdę się stało jest sprawą wtórną” – wyrwie się nieopacznie podczas żmudnych przesłuchań Jerlemu. Istotne dla przesłuchujących oraz świadków będzie to, by wyjść z twarzą, nie dając fałszywego świadectwa interpretacjom. Wygląda na to, że sama prawda schodzi na drugi plan. Ajsa ponownie dostanie krwotoku. „Czytałam w jednej książce, że to objaw białaczki” – niezgrabnie „pociesza” szkolną koleżankę Sunna. „Ale to była bardzo słaba książka” – reflektuje się natychmiast nad faux pas początkująca nauczycielka. Armand posiada siłę sprawczą, by sprowokować niejeden krwotok u tych, którzy wahają się, czy podobny problem należy zamieść pod dywan, czy roztrząsać publicznie na wiele sposobów.