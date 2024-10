Jeśli szukać atutów, jakimi „Napad” został podszyty, to chyba dzięki didaskaliom tu zawartym, czyli w wiarygodnym ukorzenieniu akcji z epoki przebrzmiałych już lat dziewięćdziesiątych 7

„Kieszonka.” - przedstawia się przydzielona do sprawy morderstwa w Kredyt Banku młoda policjantka. „Legendarna linia 175?” - zgaduje dokoptowany do śledztwa w trybie awaryjnym policjant ukradkowo wcześniej usunięty ze służby - Tadeusz Gadacz. Sprawa jest na tyle „gardłowa”, że odpowiedzialni za jej rozwiązanie chwilowo machnęli ręką na medialne pozory. Gadacz był zasłużonym gliniarzem, odnoszącym sukcesy „w firmie” jeszcze za komuny. Ta upadła niespełna dekadę wcześniej, Tadeusza schowano zatem niczym kłopotliwy, niechciany przedmiot. Ale fachowcem Gadacz pozostał i do niego w nagłej potrzebie zwraca się rzutka pani prokurator. Ta oferuje emerytowi powrót do resortu. Warunki są dwa: szybkie i skuteczne zamknięcie dochodzenia. Gadacz przyjmuje ofertę. Jego obecna egzystencja polega na apatycznej obserwacji umykającej rzeczywistości. Tadeusz bez emocji śledzi w telewizji zmagania podróżnika Marka Kamińskiego w warunkach arktycznej tułaczki. Zawodowy, a także osobisty los Gadacza coraz bardziej przypomina starcie z oporem egzystencjalnej materii.

Na legendarnej linii autobusu 175 wiodącej z Okęcia do centrum Warszawy „Kieszonka” dotąd mogła z powodzeniem łapać drobnej proweniencji złodziejaszków. Tym razem trafia się młodej policjantce prestiżowa sprawa, na której można zyskać doświadczenie oraz awans. „Ja w twoim wieku nie jadłem.” - popędza nową współpracownicę Gadacz. „Kieszonka”, czyli Aleksandra, jest wściekła na skutek impertynenckich i absurdalnych ponagleń. Policjantka właśnie przerywa zamówiony w barze posiłek, zaś strofującym będzie zmagający się z ewidentną nadwagą Gadacz. Śledczy oprócz przeszłości w milicji (mimo dobrych w niej wyników) ma niezrozumiałe poparcie obecnego ministra, którego kiedyś osobiście przesłuchiwał. Wówczas obaj stali po różnych stronach barykady. Minister jednak umiał docenić profesjonalizm Gadacza i powierzył mu w wolnej Polsce odpowiedzialne zadania. Tadeusz rozbrat z pracą okupił postępującą otyłością, Minister na skutek opozycyjnych przeżyć zaczął się jąkać. „Kieszonka” przyzwyczajona do innych, przejrzystych już standardów policyjnych nie może znieść pozaregulaminowych form pragmatyki służbowej.

Michał Gazda nie uwikłał się w przesadne ceregiele. Reżyser filmu „Napad” zrealizował swój pomysł wedle wypróbowanych schematów. Wiodące szlaki akcji przemierza zatem w towarzystwie charakterów pozornie sprzecznych, dla których zdawkowa przygoda wyda się doświadczeniem uzasadnionym i jednoczącym. Tematyka filmu Gazdy także nie odbiegnie drastycznie od wątków już drobiazgowo przerobionych. Nić prowadząca do ostatecznego odkrycia tajemnicy również nie wydaje się specjalnie zapętlona. Jeśli szukać więc atutów, jakimi „Napad” został podszyty, to chyba dzięki didaskaliom tu zawartym, czyli w wiarygodnym ukorzenieniu akcji z epoki przebrzmiałych już lat dziewięćdziesiątych. Dwuznaczną pozostanie rola powierzona Olafowi Lubaszence, która obliczona została na bodaj wyższej rangi format filmowej psychoanalizy. Gadacz w wykonaniu aktora mieści w sobie tony strzeliście wysokie, momentami jednak jakby przeszacowane. Również osobiste motywacje, jakimi przed laty kierował się oficer zbyt pokrętne mogą się wydać z perspektywy krytycznego widza.

„Jeszcze parę lat temu załatwilibyśmy to inaczej!” - grozi podejrzanemu podczas przesłuchania Gadacz. Gliniarz został „wyjęty” z innej epoki i teraz musi liczyć się z realiami obecnej. „Tęsknisz?” - prowokacyjnie warknie przesłuchiwany. Nieznosząca sprzeciwu pani prokurator postawiła sprawę jasno. Dochodzenie ma być zamknięte błyskawicznie. Rozkładający włos na czworo, ślamazarny i spasiony Gadacz daje rękojmię profesjonalizmu. Czy jednak na efekty działań oficera można liczyć niezwłocznie? „Chu...chu...chuj tam...” - zająknie się zmęczony nazbyt restrykcyjnymi procedurami regulaminów minister nadzorujący postępowanie. Może i racja?