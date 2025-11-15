Solidny, świeży rozdział cyklu, który długo wydawał się definitywnie wyczerpany. Wielkie odkupienie Trachtenberg po fatalnym "Prey". 7

Po absolutnie najgorszej możliwej rzeczy, która przydażyła się kultowej franczyzie, czyli gniocie jakim był film Predator: Prey, Dan Trachtenberg zrobił rzecz wydawać by się mogło niemożliwą. Pierwsze symptomy poprawy pokazał już przy okazji animacji Predator: Pogromca zabójców, jednak prawdziwe odrodzenie i odkupienie grzechów przyszło wraz z premierą kinową widowiska Predator: Strefa zagrożenia!

Wczytywanie... Predator: Strefa zagrożenia (2025) - Elle Fanning

Predator: Strefa zagrożenia to film, który z uporem maniaka przeczy definicjom tego cyklu i robi to na tyle przekonująco, że trudno nie docenić odwagi i konsekwencji tej decyzji. To space-fantasy, survival, kino przygodowe i kameralny dramat rodzinny w jednym. Z pozoru mieszanina wybuchowa, a jednak Trachtenberg potrafi te tonacje scalić we względnie spójny organizm, korzystając z jednego, bardzo prostego założenia: tym razem patrzymy w oczy Predatorowi, a on odwzajemnia spojrzenie.

Największym ryzykiem Strefy zagrożenia było uczynienie Predatora głównym bohaterem, wszach mówimy o serii, która przez dekady budowała mit bezlitosnego łowcy jako enigmatycznego kosmicznego demona. Dek, młody i fizycznie niedopasowany do klanowego ideału Yautja, staje się twarzą buntu przeciwko tej mitologii. Jest wyklętym synem, niedoszłą ofiarą rytualnego odsiewu słabych i kimś, kto zamiast kroczyć we krwi wrogów, mierzy się z własnym brakiem akceptacji. I właśnie tu film zaskakuje najbardziej, ponieważ dzięki temu Dek to pełnoprawna postać, emocjonalnie czytelna, mimo że pod litą maską i futurystycznym pancerzem. Wreszcie Predator nie jest tylko ruchomą ikoną popkultury - jest istotą z konfliktem, z deficytem i z długiem wobec samego siebie.

Wczytywanie... Predator: Strefa zagrożenia (2025) - Elle Fanning

Oczywiście podróż Deka nie miałaby takiego ciężaru, gdyby nie postać Thii, czyli syntetycznej androidki o niepełnym ciele i nadprogramowej duszy. Elle Fanning tworzy tu duety z samą sobą, grając zarówno empatyczną Thię, jak i bardziej korporacyjną wersję androida, Tessę. Obie postacie są dowodem, że w science fiction nie trzeba ludzi, żeby obecna była ludzka wrażliwość. A chemia między Thią a Dekiem jest zaskakująco naturalna. To nie komediowe buddy movie, nie ckliwa relacja, ale partnerskie przymierze dwóch istot, które wbrew własnej naturze muszą współpracować, by przeżyć i żeby zrozumieć, czym jest rodzina.

Sama konstrukcja fabuły nie jest rewolucją. To klasyczna wyprawa w głąb morderczej planety, gdzie bohater musi stanąć oko w oko z bestią, a każda scena jest poligonem kreatywności wizualnej. Planetę Genna można z czystym sumieniem postawić obok najciekawszych światach budowanych współcześnie - pełna jest wrogiej flory, organizmów, które wyglądają jak odrzucone szkice biomechaników z Avatara, i pułapek, które działają z taką płynnością, że w pewnym momencie zapomina się, że połowa kadrów to czysta cyfrowa robota. CGI jest tu jednym z cichych zwycięzców. W epoce plastikowych blockbusterów, Predator: Strefa zagrożenia wygląda zaskakująco elegancko - od faktury skóry Deka, po choreografię walk na tle pulsującej roślinności.

Wczytywanie... Predator: Strefa zagrożenia (2025) -

Ton filmu jest jednak czymś, co z pewnością podzieli widzów. Predator: Strefa zagrożenia jest znacznie lżejsze niż poprzednie odsłony franczyzy. Miejscami balansuje na granicy kosmicznego fantasy, momentami przypomina Mandaloriana z elementami brutalnego survivalu, a kilka scen pachnie powtarzalną sekwencją, gdzie tytułowy bohater musi walczyć z jakimś stworem. Trachtenberg jednak stopniowo dokręca śrubę i w drugiej połowie dostarcza znacznie bardziej mięsistą emocjonalnie historię, aż do finału, w którym konfrontacja ojca i syna ma w sobie więcej tragedii niż typowa wymiana ciosów Yautja.

Nie wszystkie pomysły działają perfekcyjnie. Tessa wypada nieco zbyt szkicowo, humor w paru momentach wchodzi nieproszony, a sama bestia Kalisk - pomimo świetnego projektu - nie ma ciężaru legendy, którą film tak skrupulatnie wokół niej buduje. Tempo też chwilami bywa nierówne. Pierwsza część galopuje przez kolejne starcia, a dopiero później robi miejsce na sensowne oddechy.

Wczytywanie... Predator: Strefa zagrożenia (2025) -

Ale w ogólnym rozrachunku Predator: Strefa zagrożenia jest nie tylko udanym filmem. Jest świadectwem, że franczyza może nadal rosnąć, jeśli pozwoli się jej wyjść poza utarte schematy. Trachtenberg po raz pierwszy tak naprawdę pokazuje, że rozumie to uniwersum i pokazuje je nie przez pryzmat kultowego potwora, lecz przez emocjonalny rdzeń historii, która zasługuje na więcej niż kolejną powtórkę z polowania. To film odważny, wizualnie dopracowany i na swój dziwny sposób wzruszający. Nie jest to przepis na każdą kolejną odsłonę serii i dobrze. Predator: Strefa zagrożenia udowadnia, że Predator może żyć dalej, jeśli damy mu coś, czego dotąd nigdy nie miał: perspektywę.