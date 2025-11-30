Dialogi toczone na planie filmu Łukasza Suchockiego zdają się mieć charakter całkiem nieprzećwiczonej symultany, z jakiej każde słowo zawiera w sobie rys nonszalancki, doraźny, a w efekcie zbędny 3

„Chciałam po raz pierwszy poczuć, że coś ode mnie zależy.” - tłumaczy się Klaudia, która wróciła do domu ze ściętymi na krótko włosami. Robert jest zaszokowany tym widokiem. Dotąd jego żona posiadała atrakcyjną, bujną fryzurę. Klaudia mimo że pracuje w korporacji, poza nią uprawia sztuki dalekie od firmowej rutyny. Dziewczyna zamierza otworzyć studio propagujące ćwiczenia medytacyjne. Robert chciałby rozkręcić indywidualny start – up. Do sfinalizowania projektu wciąż nie dochodzi. Klaudia utrzymuje dom. Robert wolałby uniknąć sytuacji, by "siedzieć w kieszeni" u swojego zamożnego teścia. Tego wieczora małżonków odwiedzą przyjaciele. Filip i Wera właśnie wybierają się w drogę do Portugalii. Camper czeka na dole. Klaudia oraz Robert i tak pracują zdalnie. Cóż więc szkodzi dać się uwieść w spontaniczną podróż? Lockdown nie rozpieszcza swoim jestestwem. Obfitą fryzurę można ściąć. Coś nagle się zmieni w ponurej i przewidywalnej rzeczywistości.

„Wszystkiego się obawiam, a najbardziej boję się być sobą!” - wykrzyczy Klaudia do swojego męża. Oboje dali się namówić na atrakcyjny wypad do Portugalii. Chwilowo uda się zniknąć przed kłopotami dnia codziennego. W ciasnym camperze z dodatkową dwójką na jego pokładzie dawne animozje odezwą się jednak ze zdwojoną siłą. Problemy nie omijają też i właścicieli auta. Filip i Wera działają w branży artystycznej. Ich związek także przeżywa trudne chwile. Beztroska wyprawa może być panaceum na doraźne kłopoty. „Uważajcie, bo we Włoszech jest całkowity lockdown.” - uprzedza miejscowy beztrosko pląsających po zakamarkach wzgórz apenińskich Polaków. Oni kiepsko wybrali moment swojej przygody. W jej trakcie jednak młodzi ludzie znajdą czas na bliższe poznanie się wzajemne. „Jak się o tym zaczyna mówić, atmosfera siada.” - zażenowanie maluje się na obliczu Klaudii, która w chwili imprezowej szczerości zaproponowała chwilowe zawieszenie małżeńskich rygorów. W tym naprędce zorganizowanym przedsięwzięciu nic nie jest wykluczone.

Kino drogi ma rozlegle tradycje. „Camper” do tej kolekcji nawet nie powinien aspirować. Specyficzny ów gatunek zakłada wyposażenie go w walory dość szczególne. Intryga nie będzie tu detalicznie wymagana. Znakomite aktorstwo, kultowe frazy, zapamiętywalne sekwencje to atrybuty niezbędne do nakręcenia kina przygód, opartego raczej na wrażeniach niż logice. Film w reżyserii Łukasza SuchockiegoŁukasz Suchocki wszystkich wymienionych elementów jest wyzbyty. Zawiera zaś w sobie szkolną nieudolność warsztatową, brak jakiejkolwiek koncepcji oraz awersję do profesjonalnej strony kinowych rudymentów. Zastanawia zwłaszcza ten ostatni element. „CamperCamper” dryfuje pomiędzy kinem fabularnym a dokumentalnym. Nie sposób jednak ocenić, ku jakiemu się ostatecznie skłania, ani jakim chce rzeczywiście być. Dialogi toczone na planie filmu Łukasza SuchockiegoŁukasz Suchocki zdają się mieć charakter całkiem nieprzećwiczonej symultany, z jakiej każde słowo zawiera w sobie rys nonszalancki, doraźny, a w efekcie zbędny.

Bohaterowie, którzy ulegli nagłemu impulsowi i wybrali się w podróż życia, skazani są na swoje towarzystwo w niezbyt przestronnym camperze. Oprócz gęsto doznanych wrażeń, czekają turystów chwile obecności sam na sam ze sobą. A te mogą nastrajać destrukcyjnie. „Ja po prostu nie umiem opowiadać żartów.” - przyznaje się Wera, deklamując dowcip z podróżnego zeszytu kupionego gdzieś na przypadkowym postoju. „CamperCamper” sprawia wrażenie dowcipu przeczytanego łamiącym się głosem z zaakcentowaniem nie tych co trzeba akapitów. W ten sposób efekt zamierzony przez autora wybrzmi niezbyt dosadnie, a ogólne wrażenie rozmyte zostanie w magmie chaotycznych dialogów.