Yorgos Lanthimos to twórca, który rzadko schodzi z obranej ścieżki. Nawet kiedy kręci filmy bardziej przystępne, wciąż zostawia na ekranie swoje rozpoznawalne piętno, czyli chłód, absurd oraz groteskę ocierającą się o okrucieństwo. Tym bardziej zastanawia, że Bugonia - remake kultowego, szalonego i kompletnie dzikiego Jigureul jikyeora! - okazuje się jednocześnie filmem dopracowanym technicznie i zaskakująco potulnym. Zbyt potulnym jak na materiał, który aż prosi się o brud pod paznokciami.

Z pozoru to prosta historia, gdzie wpływowa CEO Michelle (Emma Stone) zostaje porwana przez Teddy'ego (Jesse Plemons) oraz jego krewnego Dona (Aidan Delbis), którzy wierzą, że kobieta jest kosmitką planującą dominację ludzkości. Na papierze jest thriller z nutą paranoicznej czarnej komedii, ale w praktyce dziwna, gęsta opowieść o lękach współczesnego świata, o polaryzacji, o tym, jak bardzo pragniemy, aby nasze przekonania były prawdziwe, choćby kosztem zdrowego rozsądku.

Oryginał chlapał zielenią i zgniłym błękitem, jakby cały świat bohaterów był spleśniały, zawilgocony, a paranoja rosła jak grzyb na ścianie. Lanthimos robi coś przeciwnego i kąpie Bugonię w czerwieniach i ciepłych, niemal teatralnych barwach. I to nie jest zła decyzja, to świadomy gest, odklejenie się od imitacji. Ale efekt bywa przewrotny i tam, gdzie scenariusz, który napisałJoon-Hwan Jang tonął w chaosie klasy robotniczej, Lanthimos woli sterylne bogactwo. Zamiast brudu jest luksus, zamiast smrodu. estetyka.

Tylko że ta estetyka czasem zaczyna ciążyć. Historia o paranoi i rozpadającej się psychice najlepiej działa, kiedy świat wygląda jak miejsce, z którego naprawdę chcesz uciekać. Tu uciekać chce się raczej od dialogów. Oba filmy trwają podobnie długo, ale to w Bugonii naprawdę czuć czas. Oryginał, choć momentami chaotyczny, cały czas zaskakiwał przemocą, absurdem i desperacją. Tam słowo mieszało się z działaniem. U Lanthimosa dialog bywa jak długi korytarz w korporacyjnym biurze - niby czysto, ale echo odbija się jak szalone. Jest monolog, jest kontr-monolog, a potem jeszcze jeden, który tłumaczy poprzedni. Niektóre sceny są tak przegadane, że człowiek zaczyna podziwiać jedynie cierpliwość aktorów. Napięcie wraca dopiero w środkowych partiach, gdy film przypomina sobie, że powinien być również thrillerem.

Bugonia ma swoje momenty przemocy i groteski, ale to tylko echo intensywności Jigureul jikyeora! . Lanthimos wygładza krawędzie. Przywiązuje, ale nie sprawia bólu. Uderza, ale nie nokautuje. To remake zrobiony przez artystę świadomego swojej pozycji i świadomie unikający skandalu.

Aktorzy ratują, co się da i to w sposób imponujący. Emma Stone wypada znakomicie, bo łączy w sobie dwie jakości, które dotąd rzadko chodziły w parze: bezradność i drapieżność. Jej Michelle nie jest po prostu ofiarą. To strateg, ktoś wiecznie kalkulujący, nawet jeśli jedyną strategią jest improwizacja pod presją. Jesse Plemons natomiast, no cóż, to jego film. Portretuje Teddy'ego jako człowieka zawieszonego pomiędzy błędną pewnością siebie a kruchą psychiką. Unika przerysowania, a przecież postać wręcz błaga o groteskę. To chłodny, stopniowo pękający fanatyk, którego nie sposób zlekceważyć, nawet jeśli wiesz, że każdy jego argument nadaje się na mem.

Siła filmu tkwi nie tyle w fabule, co w jego temacie, czyli współczesnych paranojach. Tych internetowych, ideologicznych, klasowych i egzystencjalnych. Lanthimos nie opowiada o kosmitach, on opowiada o ludziach, którzy tak bardzo boją się świata, że wolą wymyślić drugi. I nikt nie ma monopolu na rację. Michelle reprezentuje korporacyjny cynizm, Teddy to desperacja, a Don to człowiek, który łatwo wchodzi między nich, bo nie zna innego modelu myślenia niż zapożyczony.

Niestety Bugonia w finale wybiera najprostszą i najdosłowniejszą opcję. W momencie, gdy film mógł zostać w strefie niepewności, w mgle interpretacji, Lanthimos mówi widzowi, co ma myśleć, a to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Reżyser w ten sposób odbiera filmowi większość jego napięcia i tematycznej gry. Bugonia to film dobrze zagrany, pięknie nakręcony i momentami naprawdę wciągający. Ale to także film, który nie potrafi dorównać oryginałowi w kwestii intensywności, odwagi i emocjonalnego ryzyka. Lanthimos zrobił remake elegancki, ale stonowany przez co Bugonia to co najwyżej ciekawa wariacja, ale niestety zbyt ostrożna, aby naprawdę zatrząść widzem.