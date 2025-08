„Oddaj ją” wypełnia kryteria historii, która ma za zadanie trzymać w niepewności nabywcę biletu aż do napisów końcowych 6

„Ludzie płacą, żeby ze mną gadać.” - wyjaśnia Laura. Nastoletni Andy i jego nieco młodsza siostra zostali skierowani tymczasowo właśnie pod adres doświadczonej pani psycholog. Laura pracowała niegdyś w miejskim oddziale pomocy społecznej. Tam wsłuchiwała się w głosy osób poszkodowanych przez los po stracie bliskich. Andy niedawno zastał swojego ojca martwego. Chłopiec nie posiada zdolności prawnych, by opiekować się tuż potem młodszą i niedowidzącą Piper. Zanim Andy uzyska stosowny przywilej, miną trzy miesiące. Do tego czasu sąd rodzinny zaleca opiekę nad dziewczynką właśnie Laurze, która daje gwarancje bezpieczeństwa w tym względzie. Rodzeństwo w dobrej wierze korzysta z gościny nieznanej przedtem kobiety. Dopiero niebawem Andy dowiaduje się, iż Laura była matką tragicznie zmarłej nastolatki. Czy decyzja sądu o umieszczeniu Piper akurat w tak szczególnym dla niej miejscu była sensowna? Już tutaj rodzeństwo widuje małego chłopca. Olivier jest skwapliwie ukrywany przez Laurę na zapleczu jej domu. Chłopak przejawia dziwne tendencje, a przy bliższym poznaniu z Andym zdradza się z inklinacjami zgoła destrukcyjnymi oraz masochistycznymi.

Ludzie zapewne chcą gadać z Laurą, ale Andy wyczuwa rezerwę przed dość obcesowo wnikającą w jego intymność gospodynią. Piper nie opowiada się po żadnej ze stron, bo przecież niedowidzi i będzie zdana na to, co zrelacjonują jej inni. Laura nie ma skrupułów przed wglądem w telefon Andy’ego. Nie zawaha się także zadać najbardziej drażliwych pytań parze gości. Poniekąd oswojony przez Andy’ego Olivier wkrótce dokonuje samookaleczenia na oczach przerażonego przybysza. Laura zaś posuwa się do ostentacyjnej manipulacji, przypisując efekt tragicznych konsekwencji feralnego wieczoru właśnie Andy’emu. Okres terapeutyczny, jaki miał się dokonać w życiu Piper, zamienia się powoli w okrutną próbę, po której rodzeństwo nie będzie samodzielnie decydować o swoich losach. „Co najbardziej lubisz?” - kokietowała jeszcze przed ujawnieniem swoich intencji Laura. Pani psycholog zamierzała „kupić” pozornymi gestami kumpelskimi skierowanych pod jej dach małolatów. „Kopać Andego w jaja.” - odpowiada buńczucznie młodsza siostra. Czas wykaże, iż taka reakcja niebawem nie będzie należeć do najbardziej przykrych dla obu sierot.

„Oddaj ją" spełnia elementarne cechy prawidłowo skonstruowanego horroru. Na film ten należy się jednak wybrać na czczo, skrzętnie omijając kinowy bufet. Konsumpcja choćby oferowanego tam popcornu może okazać się niezwłocznie inwestycją chybioną lub (bez)zwrotną. Sceny krwawych jatek i dosadnej rzeźni obejrzanych już na ekranie przyprawić mogą nawet najbardziej zaprawionych w zmaganiach z tym gatunkiem filmowym o reakcje wymiotne. Sam film jednak zachował fundamenty kina przemyślanego i składnego. „Oddaj ją" wypełnia kryteria historii, która ma za zadanie trzymać w niepewności nabywcę biletu aż do napisów końcowych. Bo właśnie na taką usługę zwolennik horrorów się przy kasie umówił.

„Zjedz stare ciało, by utrzymać duszę." - usłyszy Andy. Stopniowo do chłopca zaczyna docierać świadomość, iż w domu Laury rozgrywa się gra, której stawką jest dobre samopoczucie tylko jednej z osób tu zamieszkujących. Widz zaproszony na seans filmu „Oddaj ją" może poczuć się usatysfakcjonowany zasadniczym daniem tego wieczoru. Za deser podlany potokami krwi powinien prewencyjnie i taktownie podziękować.

