W Tbilisi odbywają się mistrzostwa świata w judo. Do turnieju Islamska Republika Iranu delegowała swoją zawodniczkę, obiecującą Leilę Hosseini. Takie zawody to wystawowe okno na świat. Kraj, którego reprezentantką będzie Leila, nie ma jednak ochoty na szerokie otwarcie swoich witryn. Ktoś w rodzimym związku judo skalkulował, że Hosseini może wylosować „okupantów”. Przedstawicielka Izraela też mierzy wysoko. Symulacje wskazują, że obie sportsmenki finalnie mogą trafić na siebie. To jest nie do przyjęcia dla władz sportowych, a przede wszystkim państwowych Iranu. Po pierwszym zwycięskim pojedynku nagle telefon trenującej Leilę Maryam rozgrzewa się do czerwoności. Wydzwaniają notable odpowiedzialni za niedopuszczenie do skandalu politycznego. Początkowo Maryam ignoruje telefoniczne interwencje. Wkrótce staną się one tak natarczywe, że trenerka musi uwzględnić konsekwencje z nich płynące. W Iranie pozostały rodziny kobiet. W ich domach odbywają się imprezy, gdzie członkowie familii gorąco dopingują swoje bohaterki. Kibice ci nie są świadomi, że wkrótce sami mogą stać się ofiarami ich sukcesu.

„Gdyby ją zastraszano, daj znać” – usiłuje zbyć niepokojące sygnały prezeska Światowego Związku Judo. Zastępczyni spostrzegła w kamerze scysję między Leilą a jej trenerką. W hali stolicy Gruzji kręcą się dodatkowo indywidua, które sprawiają wrażenie niezainteresowanych rywalizacją sportową, ewidentnie zaś wywierają presję na irańskie zawodniczki. „Właśnie dałam znać” – nie ustępuje niepokorna synglistka. „Mam na głowie 217 zawodniczek z 67 państw” – bagatelizuje incydenty organizatorka turnieju. Wkrótce sama Maryam nie wytrzymuje napięcia i nalega na swoją podopieczną, by symulowała kontuzję. Między kobietami wywiązuje się awantura. Leila wyrzuca trenerce, że ta w zamian za swoją obecną posadę sama kiedyś udawała kontuzjowaną na polecenie przełożonych. Początkowy sukces nakręcił Hosseini do dalszej walki o trofeum. W takim postanowieniu utwierdza Leilę jej mąż, który wraz synem podejmuje próbę ucieczki z kraju. Wyzwanie, jakiego podjęła się judoczka, zaciąży jednak nie tylko na niej samej.

Tatami to prosta historia opisująca niełatwe wybory, z których każdy musi przynieść raczej złe konsekwencje, ewentualne profity mogą się zaś okazać iluzoryczne i platoniczne. Czarno-białe barwy użyte na taśmie filmowej dystrybuowanej kamerą duetu reżyserskiego Zar Amir-Ebrahimi&Guy Nattiv pozornie wyostrzą napięcie sytuacyjne. Wszak dobrze wiadomo, po czyjej stronie stoją racje moralne, oczywistym jest również, kto ich nie ma. Gdyby odrzucić spolaryzowany kontrast może się okazać, że rozłożone biegunowo akcenty się rozmyją. Wszak za postanowieniem jednej bohaterki kryją się także dramaty osób postronnych, niezamieszanych pozornie w tragedię. Przed wylotem na turniej sekretarka związku upewnia się, czy Leila na pewno otrzymała zgodę męża na opuszczenie kraju. Judoczka rozwiewa wątpliwości funkcjonariuszki reżimu. Mąż dał Leili również przyzwolenie, ba, wręcz nakaz, by ta trwała w odważnej i konsekwentnej pozie. Film Tatami pomimo szczerych intencji nie przybliża nas jednak do wyjaśnia, dlaczego nonkonformistyczna postawa takich dwoje zazwyczaj bywa raczej wyjątkiem od reguły niż nią samą.

Jeszcze zanim doszło do pierwszego zwarcia Leili na mistrzostwach, zawodniczka udała się na rutynowy pomiar wagi. W razie jej przekroczenia nastąpiłby natychmiastowa dyskwalifikacja. Leila jest cięższa o niecałe pół kilograma od zalecanego limitu. „Ile mamy czasu na zbicie wagi?” – pyta zdenerwowana Maryam. „20 minut” – pada odpowiedź protokolantki. Leila siada na rowerek stacjonarny i w pocie czoła spala nadmiarowe gramy. Może kiedyś w świecie idealnym oprócz procedur wagowych ktoś do zmagań olimpijskich wprowadzi również te etyczne.