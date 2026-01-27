„Pomocy” przedkłada panoszącą się wszędobylską dynamikę, za którą nie stanie żaden sensowny wniosek poznawczy. 6

Linda jest wierna macierzystej korporacji. Kobieta odwala tam czarną robotę. Aktualny właściciel obiecuje Lindzie pracę również po przeprowadzeniu sukcesji na rzecz syna. Gdy ten wkroczy w progi firmy, dla pracowników z poprzedniego rozdania może zabraknąć miejsca. Pozornie nieprzystająca do nowoczesnego wizerunku instytucji Linda znajdzie się odtąd na cenzurowanym. Bradley, następca nestora, uważnie przygląda się zostawionemu w spadku personelowi. Linda jest tytanem pracy, ale nie wpisuje się w nakreślony profil marki. Wkrótce delegacja firmowa wybierze się w podróż międzykontynentalną. W jej trakcie dojdzie do ostrych turbulencji. Maszyna wioząca załogę rozpadnie się na kawałki. Spośród pasażerów samolotu uratują się tylko Linda oraz Bradley. Wymoczkowaty spadkobierca majątku nie przywykł do zdarzeń zagrażających komfortowi magnata. Linda zdana była dotąd na spryt osobisty oraz własne siły witalne. To właśnie niepozorna pracownica korporacji szybko przystosuje się do nowych, niekorzystnych okoliczności katastroficznych.

Bradley spogląda na swój wart tysiące zegarek. Czas w tajlandzkiej rzeczywistości płynie jednak powoli. Linda krząta się energicznie po zakamarkach wyspy, polując, wzniecając ognisko, stawiając konstrukcje chroniące przed miejscowymi kaprysami atmosfery. Pokiereszowany bolesnym upadkiem Bradley już nie wykazuje sił sprawczych, by wydawać polecenia podporządkowanej mu dotąd pracownicy. Teraz uprzednio rzutki manager zdany jest raczej na operatywność byłej korpomrówki. Dawne animozje pozornie poszły w kąt. Nawiązuje się niniejszym nić niezobowiązującej sympatii. „Wyrównaliśmy rachunki!” - pieje z zachwytu Bradley, który podczas ryzykownej wędrówki ratuje Lindę przed upadkiem z wysokiego urwiska. Rzeczywistość ustawiła parę rozbitków na uczciwie partnerskich zasadach. To jednak, co dla Bradleya jest stanem przejściowym, Lindzie wyda się sytuacją godną zaakceptowania na dłużej. Gdy na horyzoncie zamajaczy statek mogący okazać się zbawieniem dla tandemu straceńców, nie dla obojga będzie on znaczył to samo. „Zostaniemy tu na zawsze?” - usłyszy z ust Lindy złowieszcze zdanie zdumiony Bradley.

Pomocy wydaje się właściwą ofertą kinową dla osób łaknących wizualnych doznań a vista. Sam Raimi nie będzie skąpił fajerwerków wyposzczonej wrażeń widowni. Na ekranie się tu wydarzy całkiem sporo. Pozornie statyczna akcja szybko przyjmie rozpędzony obrót i błyskawicznie zostanie wyposażona w pełen asortyment godny filmowych atrakcji. Pytanie o sens tej konstrukcji, a zwłaszcza jej wymowę intelektualną, może odbić się głuchym, lecz wymownie nieodwzajemnionym echem. Pomocy przedkłada więc panoszącą się wszędobylską dynamikę, za którą nie stanie żaden sensowny wniosek poznawczy. Bileterzy oraz kasjerzy będą zachwyceni widokiem piętrzących się kolejek w kinach. Widzowie rozkładający na oścież swoje portfele mogą po ich schowaniu wyrazić jednak wątpliwości, w jakim celu sponsorzy zrzucili się na to puste od środka, lecz pełne feerii widowisko.

„Dobre serce nie oznacza słabości” – tak Linda skwituje swoje obrazoburcze w interesownym świecie Bradleya credo. Zwarcie dwóch systemów wartości niewiele wniesie do światów nawzajem nieprzystawalnych. Drogi rolex posiada wiele funkcji. Od pokazywania czasu, poprzez liczbę wykonanych kroków w trakcie dnia. Wskaźników skali dobrego serca ani licznika słabości na tym cyferblacie nie umieszczono.