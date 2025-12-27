Po 20 latach Cuma wraca do Krakowa, by wykonać skok życia. Humor, intrygi i kultowe postaci sprawiają, że Vinci 2 to zabawna i pełna napięcia komedia kryminalna. 7
Po ponad 20 latach od kultowej Vinci Juliusz Machulski powraca z kontynuacją przygód Cumy – mistrza złodziejskiego fachu. Tym razem bohater wiedzie spokojne życie w Hiszpanii, aż niespodziewana propozycja kolejnego skoku wciąga go z powrotem do Krakowa. Na horyzoncie pojawia się nagroda godna legendy – zaginiony obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich – oraz dawne rywalizacje i nowe przeszkody, które prowadzą do kolejnej serii zabawnych, a czasem nieprzewidywalnych zdarzeń.
Film w dużej mierze opiera się na chemii między aktorami. Robert Więckiewicz i Borys Szyc powracają w dobrze znanych rolach, a nowe postaci wprowadzają świeżą dynamikę. Sceny komediowe i dialogi często przypominają najlepsze momenty pierwszej części, szczególnie w scenach z Łukaszem Simlatem i Marcinem Dorocińskim.
Jednak tempo narracji bywa nierówne. W pierwszej połowie film sporo czasu poświęca retrospekcjom i wprowadzeniu nowych wątków, co spowalnia akcję. Ponadto sequel balansuje między komedią a poważniejszym tonem, co nie każdemu przypadnie do gustu. Mimo to obsada utrzymuje wysoki poziom, a energia bohaterów rekompensuje chwilowe przestoje w fabule.
Premiera na Netfliksie nastąpiła wkrótce po oknie kinowym, co pozwala widzom szybko wrócić do świata Cumy. Film spodoba się przede wszystkim fanom oryginału i osobom ceniącym inteligentną, choć momentami nierówną, komedię kryminalną. Jednak oczekujący stricte nostalgicznego klimatu lub błyskawicznego tempa akcji mogą poczuć się zawiedzeni.
Vinci 2 to udana kontynuacja z humorem i ciekawymi postaciami, która dostarcza solidnej rozrywki, choć momentami traci rytm i balans tonalny.
Jak w większości sequeli, tak i tu mamy do czynienia ze spadkiem poziomu, ale wg mnie i tak film się broni. Przyjemna rozrywka.