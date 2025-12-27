Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Po 20 latach Cuma wraca do Krakowa, by wykonać skok życia. Humor, intrygi i kultowe postaci sprawiają, że Vinci 2 to zabawna i pełna napięcia komedia kryminalna. 7

Po ponad 20 latach od kultowej Vinci Juliusz Machulski powraca z kontynuacją przygód Cumy – mistrza złodziejskiego fachu. Tym razem bohater wiedzie spokojne życie w Hiszpanii, aż niespodziewana propozycja kolejnego skoku wciąga go z powrotem do Krakowa. Na horyzoncie pojawia się nagroda godna legendy – zaginiony obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich – oraz dawne rywalizacje i nowe przeszkody, które prowadzą do kolejnej serii zabawnych, a czasem nieprzewidywalnych zdarzeń.

Wczytywanie... Vinci 2 (2025) - Łukasz Simlat, Karolina Porcari, Wirginia Szmyt, Ilona Ostrowska

Film w dużej mierze opiera się na chemii między aktorami. Robert Więckiewicz i Borys Szyc powracają w dobrze znanych rolach, a nowe postaci wprowadzają świeżą dynamikę. Sceny komediowe i dialogi często przypominają najlepsze momenty pierwszej części, szczególnie w scenach z Łukaszem Simlatem i Marcinem Dorocińskim.

Jednak tempo narracji bywa nierówne. W pierwszej połowie film sporo czasu poświęca retrospekcjom i wprowadzeniu nowych wątków, co spowalnia akcję. Ponadto sequel balansuje między komedią a poważniejszym tonem, co nie każdemu przypadnie do gustu. Mimo to obsada utrzymuje wysoki poziom, a energia bohaterów rekompensuje chwilowe przestoje w fabule.

Wczytywanie... Vinci 2 (2025) - Jan Sałasiński, Zofia Jastrzębska, Robert Więckiewicz, Jacek Król

Premiera na Netfliksie nastąpiła wkrótce po oknie kinowym, co pozwala widzom szybko wrócić do świata Cumy. Film spodoba się przede wszystkim fanom oryginału i osobom ceniącym inteligentną, choć momentami nierówną, komedię kryminalną. Jednak oczekujący stricte nostalgicznego klimatu lub błyskawicznego tempa akcji mogą poczuć się zawiedzeni.

Vinci 2 to udana kontynuacja z humorem i ciekawymi postaciami, która dostarcza solidnej rozrywki, choć momentami traci rytm i balans tonalny.