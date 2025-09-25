Monumentalnemu dziełu Maury Delpero właściwie nie sposób niczego odmówić. Jednak ciężko tu znaleźć główne koło zamachowe, jakie powinno charakteryzować filmy ponadczasowe. 6

„Tchórzostwo to pojęcie względne” - uspokaja rozgadanych bywalców lokalnej karczmy Cesare Graziadei. Dobiega końca druga z wojen światowych. Włochy jeszcze pozostają istotnym graczem na szachownicy militarnej. Wkrótce Benito Mussolini zawiśnie na prowizorycznie skleconej szubienicy. Włosi są rozdarci, bo przez pięć lat byli gorliwym sojusznikiem Hitlera. Do zapadłej wioski gdzieś w Alpach zbłądził Pietro, zapewne dezerter. Rodzina miejscowego nauczyciela Cesare przyjmie przybysza, mimo że sama ma problemy natury egzystencjalnej. Państwu Graziadei nie przelewa się w domu. Rodzice wychowują całą gromadkę pociech w różnym wieku, niebawem będą wypatrywać kolejnego potomka. Cesare uczy w szkole małe dzieci, za chwilę przypadnie mu w udziale podobna rola względem osób starszych. „To chyba analfabeta” – żachnie się jedna z młodszych sióstr małżeństwa Graziadei. W sypialni liczne dzieci o tym nazwisku na bieżąco wymieniają się spostrzeżeniami dnia codziennego. Pietro przesłał Lucii roznamiętniony liścik, na którym narysował jedynie buzujące serce. Brak treści pisanej rodzeństwo adresatki tej przesyłki wzięło za analfabetyzm nadawcy.

„Chcę ożenić się z pańska córką” – bezceremonialnie odpowie Pietro. Cesare zdał „starszym” uczniom lingwistyczne ćwiczenie. Mieli oni ułożyć zdanie zawierające opis najskrytszych pragnień. Pietro wywiązał się z polecenia stylistycznie bez zarzutu, ale treść tej odpowiedzi przerosła oczekiwania rutynowanego belfra. Niebawem jednak dojdzie do ślubu Lucii z Pietrem, a kobieta zajdzie w ciążę. Ubogie dotąd gospodarstwo będzie musiało wykarmić kolejnych domowników. Pietro tymczasem wyjeżdża z Vermiglio. Zmuszą go do tego zagmatwane okoliczności wojenne. Lucia tuż potem urodzi syna. Jak grom z jasnego nieba spadnie na rodzinę Graziadei informacja o kolejach losu, które spotkały Pietro. Cały cykl czynników związanych ze szczęśliwie dotychczas zapowiadającym się małżeństwem zostanie skutecznie zakłócony. „Jak będę duży, to pójdę na wojnę” – wyszepcze przed snem jeden z najmłodszych synów nauczyciela. Dzieci przewrotnie komentują swoje niezbyt jeszcze wyklarowane obserwacje. Wojna ku radości milionów właśnie się kończy. Dla niektórych jednak pozostanie nieustanną inspiracją emocjonalną.

Droga do Vermiglio przejawia aspiracje pozostania wielkim dziełem o randze zgoła epickiej. Film w reżyserii Maury Delpero zachował w tym względzie wszelkie potrzebne aktywa: ponadczasową wymowę pełną humanistycznych rozterek, dobrze wybrany czas akcji, starannie uzbierane akcesoria epoki oraz właściwie wyselekcjonowanych bohaterów. Monumentalnemu dziełu Maury Delpero właściwie nie sposób niczego odmówić. Jednak ciężko tu znaleźć główne koło zamachowe, jakie powinno charakteryzować filmy ponadczasowe. Droga do Vermiglio jest opowiedziana z perspektywy całej czeredki dzieci nieświadomych wszak wagi tego, co spotkało Stary Kontynent, a za nim tych, którzy tu ocaleli. Zapewne powszechna dezercja uchroniłaby ludzkość od nieuniknionej hekatomby. Film Maury Delpero tymczasem nie odpowie na pytanie, dlaczego do tego nie doszło. Sam zaś woli brnąć w didaskaliach, windując na piedestał wyrafinowaną formę epoki i jej przebrzmiałe echa.

„Tata umie uczyć tylko małe dzieci” – skwituje któryś z potomków nauczyciela jego postawę, milczącą, choć zapewne szlachetną. Istotnie, wiodąca ascetyczny żywot rodzina Cesare hołduje coraz mniej nośnym we współczesnym świecie wartościom. „Mężczyźni, którzy wrócili z wojny mają swoje tajemnice” – uprzedzi wypadki, jakie położą się cieniem na żywocie alpejskich odludków ktoś postronny. Pietro mignął na chwilę przed wspólnym tableau i od razu odcisnął kluczowe piętno na wizerunku porządnej familii. Piękne tło ubarwił niejasną woltą moralną. I w ten sposób obraz dobrze osadzony w solidnych ramach były żołnierz skaził swoją ponurą tajemnicą.