W świecie, gdzie kino coraz częściej operuje narracyjnymi uproszczeniami, Życie Chucka w reżyserii Mike'a Flanagana jawi się jako opowieść odważnie wymykająca się schematom. To film, który nie stawia na fabularny rozmach, a raczej emocje, gdzie przedstawia nam intymny portret człowieka, którego życie zostaje opowiedziane od końca ku początkowi. Reżyser znany głównie z horrorów psychologicznych sięga tym razem po refleksję nad przemijaniem, tożsamością i pięknem codzienności, udowadniając, że ma w zanadrzu nie tylko umiejętności budowania grozy, ale i czułości.

Życie Chucka zostało podzielone na trzy akty, które układają się w strukturę odwrotną do klasycznej chronologii. Otwiera go opowieść apokaliptyczna, gdzie świat powoli gaśnie, a wraz z nim umiera tytułowy Chuck. W kolejnych częściach cofamy się do momentu, gdy niespodziewany taniec na ulicy przynosi mu chwilę nieopisanej euforii, aż wreszcie poznajemy jego dzieciństwo. Dramatycznie naznaczone stratą, ale też przepełnione życiodajną wyobraźnią i pierwszymi próbami zrozumienia własnej egzystencji. Flanagan splata te trzy rozdziały w emocjonalną całość, unikając moralizatorstwa i zbyt nachalnych metafor.

Tom Hiddleston w roli Chucka prezentuje nieco inne oblicze niż to, do którego przyzwyczaiły nas wysokobudżetowe produkcje. Jego kreacja jest oszczędna, introwertyczna, a przy tym głęboko poruszająca. Szczerze mówiąc byłem zaskoczony, że tak mało Hiddlestona na ekranie. Aktorowi, który w ostatnich latach zdobył sławę dzięki Marvelowi, towarzyszą Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan i Mark Hamill, których obecność w filmie wprowadza nie tylko aktorską jakość, ale i zaskakującą delikatność. To co jednak mnie najbardziej urzekło to narracja Nicka Offermana, która jest nieco przewrotna w tonie, ale dobrze harmonizująca z całościowym klimatem filmu.

Na poziomie formalnym Życie Chucka łączy skromność inscenizacyjną z pomysłową realizacją. Praca kamery jest świadoma emocji, unika efekciarstwa i pozwala widzowi skupić się na postaciach. Warstwa muzyczna subtelnie podkreśla momenty kulminacyjne, nie próbując narzucać interpretacji, lecz wzmacniając atmosferę scen.

Nie jest to film łatwy do zaszufladkowania, ponieważ miesza elementy obyczajowe, fantastyczne, filozoficzne i taneczne, co dla części widzów może być wyzwaniem. Flanagan nie idzie na kompromisy ani narracyjne, ani tonalne, co skutkuje dziełem osobnym, a miejscami nawet osobliwym. I choć nie wszystkie jego części rezonują z równą mocą - szczególnie pierwszy akt (czyli chronologicznie ostatni) zdaje się nieco przestylizowany - jako całość film pozostawia po sobie uczucie ciepłej zadumy.

Życie Chucka nie rewolucjonizuje języka kina, ale przypomina, że każda opowieść - nawet ta najskromniejsza - może stać się uniwersalną refleksją o kondycji ludzkiej. Flanagan oddaje hołd Kingowi, nie tylko adaptując jego tekst, co rozciągając go na ekranie niczym osobisty poemat o życiu.