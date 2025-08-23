W czasie, gdy w Berlinie palono książki, a ich autorów wysyłano do obozów koncentracyjnych, historia pionierów kolonizujących Galapagos wyda się opowieścią nie z tej ziemi. 8

„Dyskutują o mnie na salonach?” - nie posiada się ze zdumienia doktor Ritter. Na Galapagos przybyło małżeństwo, które w rodzinnych Niemczech naczytało się o przygodzie będącej udziałem rodaka. Doktor przybył na archipelag kilka lat wcześniej zawiedziony dotychczasowym życiem, a być może i losami kraju, jaki już niedługo wejdzie na wojenną ścieżkę. Jest rok 1932. Za chwilę do władzy dorwą się ci, którzy zamienią Europę w piekło. Heinz Wittmer służył w armii jeszcze pod Verdun. Po traumie wojennej poślubił młodą Margaret i oboje zdecydowali się porzucić rodzinne strony. Galapagos to kraina niemal dziewicza, ale skoro udało się zapuścić tu korzenie niemieckiemu lekarzowi, czemu ma się nie udać jego energicznym naśladowcom. Ritter wiedzie los samotniczy wyłącznie w towarzystwie żony. Dora cierpi na stwardnienie rozsiane, lecz na razie mocą miejscowych naturalnych środków leczniczych udaje jej się spowolnić postępy choroby. Wittmer przekazuje doniesienia o fascynacji Niemców zamorską wegetacją doktora. Ale żeby na europejskich salonach brano taki akt za coś godnego pochwały…

„Ucieknij od sąsiada” – to proste credo zdaje się przyświecać państwu Ritter. Gdy za miedzą usłyszą znany im język, wcale nie rozłożą szeroko ramion w geście powitania. Niebawem na wyspie pojawi się ktoś jeszcze. To baronessa Eloise w towarzystwie swojej świty. Niedawno wysiedli ze statku, na którym przywieźli szereg przydatnych w krytycznych warunkach geograficznych akcesoriów. To przybycie nie było podyktowane głosem fantazji ani konieczności. Baronessa otrzymała od władz Galapagos stosowne zapewnienia o przejęciu sporej części wysp. Właśnie tutaj arystokratka zamierza rozkręcić turystyczny interes. Ritter chciał uciec przed sąsiadami, tymczasem na pustej dotąd wyspie zaczyna ich sukcesywnie przybywać. Baronessa jest ekspansywna, doktor Ritter już udowodnił, że woli się separować. Małżeństwo Wittner kluczy pomiędzy tymi postawami. „Pora się opowiedzieć po którejś ze stron” – usłyszy Heinz od doktora.

Dobrą tradycją ustanowioną przez zdolnych twórców jest następująca dewiza: jeśli wpadnie ci w ręce znakomita do przełożenia na język filmu historia, nie zmarnuj jej i nie przekombinuj. Eden powstał na bazie wydarzeń autentycznych, ale tak księżycowo fantastycznych, że aż ryzykownych w ekranizacji. Oto na krawędzi wojny światowej, która pochłonie kilkadziesiąt milionów ofiar, rodacy tych, co ją wywołali, decydują się na szaloną wyprawę. Dalekomorska podróż inspirowana jest różnymi pobudkami. Skutek tych peregrynacji także pozostanie odrębny. Sama zaś przygoda, która zderzyła poszukiwaczy wrażeń na małym skrawku peryferyjnego końca świata, stała się atrakcją samą w sobie. Ron Howard umiał ją przypomnieć i nadać jej nośny tryb. Jak się ona miewa do prawdy – trudno po latach precyzyjnie orzec. W czasie, gdy w Berlinie palono książki, a ich autorów wysyłano do obozów koncentracyjnych, historia pionierów kolonizujących Galapagos i tak wyda się opowieścią nie z tej ziemi.

„Przyjechaliśmy tu, by zmagać się z bólem” – przypomina Ritter cel dziwnej misji. Od demonów swojej przeszłości nie sposób jednak na dłuższą metę uciec. Doktor ślęczy nad kartkami, gdzie spisze prawdy filozofii ze swojej perspektywy utopijnej. „Zauważyliście, że Ritter nie ma broni?” – zdumiewa się któryś z niezaproszonych na wyspę gości. Istotnie, broń została na Starym Kontynencie. Tam też wkrótce zostanie użyta. Ale losy bohaterów odległego przylądka dowiodą, iż zmagać się z bólem można i bez dostępu do obficie wyposażonych arsenałów.