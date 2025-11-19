Wright dostarcza kino solidne, momentami efektowne, ale pozbawione wyraźnego charakteru, który zawsze wyróżniał jego wcześniejsze produkcje. 6

Nowy Uciekinier to film, który znajduje się w niezręcznym rozkroku między ambicją a wykonaniem. Edgar Wright bierze na warsztat materiał od lat proszący się o współczesną reinterpretację, z całym bagażem satyry społecznej, medialnej manipulacji i dystopijnej paranoi. I choć samo przedsięwzięcie ma w sobie potencjał, finalny rezultat jest, paradoksalnie, zbyt bezpieczny jak na film, który opowiada o brutalnym reality show zabijającym ludzi na żywo. Wright dostarcza kino solidne, momentami efektowne, ale pozbawione wyraźnego charakteru, który zawsze wyróżniał jego wcześniejsze produkcje.

Wczytywanie... Uciekinier (2025) - Glen Powell (I)

Największym zaskoczeniem jest to, że reżyser słynący z nerwu, wyrazistego montażu i formalnych fajerwerków, tym razem zostawia większość własnej tożsamości na progu studia. Uciekinier jest nakręcony poprawnie, miejscami atrakcyjnie, ale rzadko błyszczy czymś, co można by nazwać autorskim podpisem tak charakterystycznego przecież reżysera. To kino, które równie dobrze mógłby nakręcić ktoś o dwa numery mniej utalentowany, jaki sprawny rzemieślnik, który odhacza elementy projektu, zamiast go twórczo rozwijać. W tym kontekście największym zwycięzcą całego przedsięwzięcia jest Glen Powell.

Powell jako Ben Richards jest absolutnym centrum filmu. Łączy w sobie desperację człowieka na krawędzi z determinacją, która w realiach tak nieludzkiej gry staje się jedynym paliwem. Aktor jest autentyczny, fizyczny, a jego rola daje filmowi emocjonalne zakotwiczenie, którego scenariusz nie zawsze potrafi dostarczyć. To dzięki niemu widz wierzy, że cała ta makabra ma sens, i że stawka nie kończy się na parkiecie telewizyjnego show, ale dotyczy rodziny, stabilności i elementarnej godności.

Wczytywanie... Uciekinier (2025) - Josh Brolin

Świat przedstawiony ma ogromny potencjał - totalitarna rzeczywistość kontrolowana przez medialny moloch, reality show jako narzędzie polityki, deepfake’i służące do kreowania fikcyjnych przestępców, społeczeństwo tak ogłupione propagandą, że chętnie bierze udział w polowaniu na niewinnych. Problem w tym, że film zbyt często idzie na skróty. Niby podkreśla degrengoladę moralną systemu, ale robi to tak bezceremonialnie, że metafora traci ostrość. To, co mogłoby być komentarzem ostrym jak nóż, staje się cytatem ze szkolnej prezentacji o zagrożeniach mediów.

Najbardziej rozczarowuje tonalny chaos. Materiał Stephena Kinga, choć też niezbyt subtelny, ma w sobie ciężar i brutalność, które powinny prowadzić Wrighta ku mroczniejszej, bardziej gniewnej interpretacji. Tymczasem film co chwila przerywa patos dowcipem, niekiedy niezręcznym i zupełnie nie na miejscu. Nie jest to festiwal żartów rodem z Marvela, ale wystarczająco wiele razy podcina się nastrój scen, które aż proszą się o zimną powagę. W efekcie całość przypomina emocjonalny ping-pong: raz dramat, raz lekka heca, a widz nie wie, czy ma się przejąć, czy przyjąć wszystko na luzie.

Wczytywanie... Uciekinier (2025) - Glen Powell (I)

Fabuła wyraźnie chce być bliżej literackiego pierwowzoru, co samo w sobie jest krokiem w dobrą stronę. Niestety w praktyce oznacza to zbyt dużo wątków, zbyt mało czasu i strukturalny bałagan. W filmie czuć próbę umieszczenia wielu elementów książki. i to niemal na siłę, przez co tempo nie zawsze wytrzymuje, a narracja traci na klarowności. Wright potrafi opowiadać wartko, ale tutaj wyraźnie gubi rytm, niepotrzebnie rozwlekając drugą część historii i zostawiając finał mniej spektakularnym, niż sugerowałby rozmach całego projektu.

Mimo wszystkich niedoskonałości film potrafi dostarczyć czystej rozrywki. Sekwencje akcji są klarowne, dynamiczne i wystarczająco brutalne. W momentach, kiedy Wright oddaje pole kinowemu mięsu, Uciekinier sprawdza się naprawdę dobrze. Obsada drugoplanowa - Colman Domingo, Josh Brolin, a nawet Michael Cera - działa na plus, dodając chwilowej energii tam, gdzie scenariusz zaczyna tracić ją z baterii.

Wczytywanie... Uciekinier (2025) -

Czy więc nowy Uciekinier jest filmem złym? Nie. Jest kinem poprawnym, miejscami satysfakcjonującym, ale zdecydowanie nie na miarę nazwiska, które je firmuje. Zbyt ugrzeczniony, zbyt zachowawczy, zbyt mało drapieżny. Dający frajdę, ale pozbawiony tej iskrzącej energii, dzięki której Wright zawsze potrafił wynieść gatunkową historię ponad przeciętność. To film, który ogląda się bez bólu, ale trudno o nim myśleć z emocjami po napisach końcowych. A w przypadku reżysera tak charakterystycznego jak Edgar Wright, to chyba największy komplement i największe rozczarowanie jednocześnie.