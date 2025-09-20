„Prześwit” to kino rozchełstane literą własnego scenariusza, na tyle zręcznego by spełnić wymogi stawiane przez komisję kolaudacyjną, na tyle liche, by znużyć widza 4

„Tu miała na mnie czekać” - cedzi niezbornie Zygmunt. Przesłuchujący policjant traci momentami cierpliwość, bo mąż zaginionej kobiety sprawia wrażenie mocno rozkojarzonego. Zniknęła w tajemniczych okolicznościach żona Zygmunta, zostawiając na stokach Ślęży jego oraz wspólne dziecko w wieku niemowlęcym. Roztrzęsiony małżonek tłumaczy się w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi. „Usnąłem w samochodzie” – zeznaje Zygmunt. Dziecko przypadkiem odnalazła pani Cicha. Kobieta ma w tym miejscu opinię niespełnionej matki, jaka nigdy nie doczekała się potomstwa. „Tylko raz wzięłam wózek spod sklepu jak płakało i odtąd ciągle jest na mnie” – tłumaczy się przed policjantem pani Cicha. W rekonstrukcję wydarzeń zaangażowane zostaną jeszcze dwie osoby: pozorantka Agata oraz emerytowany jasnowidz Kowalski. Mimo rutynowanego zespołu śledczego wyjaśnienie sprawy nie posuwa się ani trochę do przodu. Nie są znane motywy, dla których matka opuściła dziecko i męża, ani dokąd się udała. „Nie za bardzo rozumiem pańskie metody” – powie Agata, gdy porucznik rozkaże z detalami naśladować głosy, jakie rozniosły się po okolicy tuż po zaginięciu kobiety.

Zygmunt oraz jego żona wrócili niedawno z planu wojennej grupy rekonstrukcyjnej. Obecnie mężczyzna musi się stawić na kolejnej, tym razem już poważnej. Pytania porucznika wyraźnie przerastają wyobraźnię Zygmunta. „To nie jest wywiad telewizyjny, a policyjna wizja lokalna” – sprowadzi na ziemię oficer chętnego do dzielenia się swoim obserwacjami męża, gdy ten za bardzo odpłynie w chaotycznych wywodach. Zygmunt sprawia wrażenie ofiary, ale jednocześnie kogoś całkiem nieprzerażonego myślą utraty matki swojego dziecka. „Będzie trup, będzie sukces” – prowokuje porucznika jasnowidz Kowalski, który do ekipy został dołączony jako siła metafizyczna. Ona też może się przydać i dorzucić swoje trzy grosze w śledztwie. Porucznik poprowadził w tym regionie już niejedną akcję. Wtedy jednak były trupy. Tym razem nikt nie jest jednoznaczną ofiarą zdarzenia.

Zwykle reżyserzy adresują oferty kinowe do ściśle określonych grup docelowych. Patryk Vega nie zaprosi na swój pokaz koneserów dzieł Krzysztofa Zanussiego, ten drugi nie będzie rekomendował pierwszemu koledze własnych przemyśleń egzystencjalnych. Komu poleci film osobistej produkcji Magdalena Pięta, zgadnąć niepodobna. Prześwit to kino rozchełstane literą własnego scenariusza, na tyle zręcznego by wypełnić wymogi stawiane przez komisję kolaudacyjną, na tyle liche, by znużyć widza jałowością niejasnych fantasmagorii autorskich. Artystów nieograniczonych cudzym wszak budżetem przeznaczonym na film może podniecać perspektywa „wolnej ręki” w kreacji wizji abstrakcyjnych. Przeurocze dumki wyróżniające się korzystnie na tle bardzo mętnej i niezbornej opowieści właściwej staną się jedynym alibi dla tej produkcji o cechach szkolnej etiudy. Ona sama z nieznanych przyczyn została wyniesiona do rangi produkcji wartych publicznej ekspozycji.

„Podobno dziewczynka odbiera matce całą urodę” – dywaguje pani Cicha, która sama nie doczekała się potomstwa. Zaginiona matka przepadła. Nie wiadomo, czy powodem była zazdrość o urodę dziecka, które poczęła, czy wystąpiły w tej materii inne okoliczności łagodzące. Film Magdaleny Pięty takich rozterek nie rozwieje. Ale to zupełnie ostatnia z win reżyserki błądzącej w krainie niewartych uwagi niedopowiedzeń.