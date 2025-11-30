Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Katastroficzny miniserial. Rodzina na wakacjach na La Palmie odkrywa, że wulkan ma wybuchnąć! Walka o przetrwanie łączy się z dramatem. Napięcie i tsunami w skandynawskim stylu. Mega wciąga! 6

Norweski miniserial katastroficzny La Palma to czteroodcinkowa produkcja, która z sukcesem łączy intensywny dreszczowiec z głęboko zakorzenionym dramatem rodzinnym. Serial szybko stał się popularnym tytułem na platformie Netflix, oferując widzom emocjonalną i napiętą podróż na malowniczą wyspę zagrożoną potężną katastrofą.

Akcja toczy się na kanaryjskiej wyspie La Palma, gdzie norweska rodzina – Jennifer (Ingrid Bolsø Berdal), Fredrik (Anders Baasmo) oraz ich dzieci – spędza idylliczne, przedświąteczne wakacje. Sielanka zostaje gwałtownie przerwana, gdy młoda norweska sejsmolog, Marie Ekdal (Thea Sofie Loch Naess), odczytuje alarmujące sygnały z lokalnego wulkanu. Odkrycie to prowadzi do przerażającej konkluzji: istnieje realne ryzyko, że część masywu wulkanicznego może osunąć się do oceanu, wywołując gigantyczne tsunami.

La Palma wyróżnia się sprawnym budowaniem napięcia – nie tylko tego wynikającego z nieuchronności katastrofy naturalnej, ale i z intensywnych dramatów międzyludzkich. Nadciągająca klęska żywiołowa pełni funkcję soczewki, która wyostrza i demaskuje problemy w relacji Jennifer i Fredrika, zmuszając ich do ponownego zdefiniowania priorytetów i walki o przetrwanie jako rodzina. Serial sprawnie operuje kilkoma perspektywami: uciekającą rodziną, naukowcami próbującymi ostrzec świat, oraz lokalnymi władzami mierzącymi się z niemożliwym do opanowania kryzysem. To połączenie osobistego zagrożenia z globalnym ryzykiem jest siłą napędową produkcji.

Odbiór serialu jest w przeważającej mierze pozytywny. Krytycy i widzowie chwalą produkcję za utrzymanie wysokiego poziomu emocjonalnego i fakt, że nie jest to typowy, schematyczny film katastroficzny. Zamiast tego, mamy do czynienia z dreszczowcem psychologicznym, gdzie akcja, choć spektakularna, służy przede wszystkim jako tło dla zawiłych i wciągających historii bohaterów. Niektórzy mogą uznać, że La Palma zbyt wiele czasu poświęca dramatom obyczajowym kosztem czystej akcji, co jest jednak cechą charakterystyczną dla wielu skandynawskich produkcji, które stawiają na pogłębienie psychologii postaci i realizm emocjonalny w obliczu kryzysu.

La Palma to wciągający i dobrze zrealizowany miniserial, który skutecznie łączy piękno scenerii z przerażającym zagrożeniem. To doskonała propozycja dla widzów ceniących skandynawski styl, gdzie element katastrofy jest pretekstem do eksploracji ludzkiej natury, walki o rodzinę i instynktu przetrwania.