Imponuje rozmachem i siłą audiowizualną, choć jednocześnie pozostaje filmem pełnym charakterystycznych dla reżysera decyzji narracyjnych, z których nie wszystkie okazują się równie trafione.

Nadszedł dzień dzisiejszy, jak mawia klasyk. A tym dniem dzisiejszym jest dzień premiery najnowszego widowiska jednego z najbardziej głośnych reżyserów wszech czasów. Christopher Nolan po raz kolejny udowadnia, że należy do grona nielicznych twórców, którzy potrafią zamienić wysokobudżetowe widowisko w doświadczenie rzeczywiście kinowe. "Odyseja" imponuje rozmachem realizacyjnym i siłą audiowizualną, choć jednocześnie pozostaje filmem pełnym charakterystycznych dla reżysera decyzji narracyjnych, z których nie wszystkie okazują się równie trafione.

Wczytywanie... Odyseja (2026) - Matt Damon, Himesh Patel, Will Yun Lee, Jimmy Gonzales (I)

Fabuła opiera się na jednym z najważniejszych tekstów kultury zachodniej. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz próbuje powrócić do Itaki, jednak jego podróż zamienia się w wieloletnią walkę z potworami, naturą i własnym losem. Nolan rozbija tę historię na trzy przeplatające się wątki: właściwą odyseję bohatera, pobyt na wyspie Kalipso oraz losy Telemacha, który nie ustaje w poszukiwaniach ojca. Tak skonstruowana narracja pozwala utrzymać wysokie tempo trzygodzinnego widowiska, ale jednocześnie prowadzi do wyraźnej nierówności pomiędzy poszczególnymi liniami fabularnymi.

Największą siłą filmu pozostaje jego realizacja. Nolan konsekwentnie korzysta z naturalnych lokacji, ograniczając udział cyfrowych dekoracji do minimum. Dzięki temu świat przedstawiony posiada ciężar i wiarygodność, których coraz częściej brakuje współczesnym superprodukcjom. Monumentalne krajobrazy, wzburzone morza i skaliste wybrzeża nie wyglądają jak wygenerowane komputerowo tła, lecz autentyczne miejsca, przez które rzeczywiście przedzierają się bohaterowie. To właśnie fizyczność przestrzeni sprawia, że "Odyseja" robi tak ogromne wrażenie na dużym ekranie.

Wczytywanie... Odyseja (2026) - Jimmy Gonzales (I), Matt Damon, Himesh Patel

Wbrew materiałom promocyjnym film nie jest również wizualnie ponurym widowiskiem. Odpowiedzialny za zdjęcia Hoyte van Hoytema wykorzystuje szeroką paletę chłodnych i stonowanych barw, jednak obraz pozostaje znacznie bardziej świetlisty niż sugerowały zwiastuny. Mrok wynika przede wszystkim z wydarzeń i dialogów, a nie z samego obrazka. To istotna różnica, ponieważ Nolan nie buduje atmosfery poprzez permanentne przyciemnianie obrazu, lecz przez narastające poczucie zagrożenia i ciężar decyzji podejmowanych przez bohaterów.

Jednocześnie reżyser pozostaje wierny swojej fascynacji nielinearną narracją. Trzy przeplatające się historie skutecznie rozbijają potencjalną monotonię i sprawiają, że trzygodzinny metraż mija zaskakująco szybko. Montaż nie pozwala widzowi zbyt długo pozostawać w jednym miejscu, stale przenosząc uwagę pomiędzy kolejnymi etapami podróży. To rozwiązanie działa szczególnie dobrze w pierwszych dwóch aktach filmu, choć jednocześnie uwypukla najsłabszy element scenariusza.

Wczytywanie... Odyseja (2026) - Matt Damon, Will Yun Lee, Jimmy Gonzales (I)

Problemem okazuje się bowiem wątek Telemacha. Sam pomysł skonfrontowania wyprawy Odyseusza z dojrzewaniem jego syna wydaje się interesujący, jednak wykonanie pozostawia sporo do życzenia. Sceny rozgrywające się na Itace i podczas poszukiwań ojca są zdecydowanie bardziej rozwlekłe, a dialogi znacznie częściej popadają w przesadny patos. Film od początku operuje podniosłym tonem, lecz właśnie tutaj bohaterowie najczęściej wygłaszają kwestie, które brzmią bardziej jak deklaracje idei niż naturalne rozmowy. Relacja Telemacha z Penelopą również nie otrzymuje wystarczająco subtelnego prowadzenia, przez co emocjonalny ciężar wielu scen zostaje osłabiony.

Zupełnie inaczej prezentuje się główny wątek podróży Odyseusza. Matt Damon przekonująco niesie film na swoich barkach, tworząc bohatera zmęczonego wojną, ale wciąż zdolnego do podejmowania kolejnych wyzwań. Najlepiej wypadają epizody skoncentrowane na kolejnych przeszkodach stojących na drodze do Itaki. Spotkanie z cyklopem buduje autentyczne napięcie dzięki odpowiedniemu operowaniu skalą i poczuciu bezradności ludzi wobec potężnego przeciwnika. Równie udanie prezentuje się konfrontacja z Lajstrygonami, gdzie chaos bitwy i zagrożenie dla załogi zostały przedstawione z dużą dynamiką. Najbardziej zapada jednak w pamięć sekwencja zejścia do Hadesu. Nolan rezygnuje tutaj z widowiskowości na rzecz budowania atmosfery tajemnicy i niepokoju. Spotkanie z Tyrezjaszem wyróżnia się zarówno wizualnie, jak i dramaturgicznie, stając się jednym z nielicznych momentów, w których film osiąga prawdziwie metafizyczny wymiar. Nie wszystkie epizody utrzymują równie wysoki poziom. Wątek syren pozostawia niedosyt i kończy się szybciej, niż zdąży zbudować odpowiednie napięcie, natomiast spotkania z Kirke wydaje się zaskakująco uproszczony względem wcześniejszego prowadzenia tej historii.

Wczytywanie... Odyseja (2026) - Matt Damon, Zendaya

Obsada prezentuje nierówną formę. Damon pozostaje solidnym centrum całej opowieści, a John Leguizamo i Robert Pattinson skutecznie wykorzystują swoje ekranowe minuty. Anne Hathaway wypada przekonująco, choć sama Penelopa została napisana dość schematycznie. Część drugoplanowych bohaterów sprawia natomiast wrażenie obsadzonych bardziej ze względu na rozpoznawalność nazwisk niż rzeczywistą funkcję w opowieści. Problem nie dotyczy poziomu aktorstwa, lecz tego, że scenariusz nie daje wielu postaciom wystarczająco dużo miejsca, aby mogły wybrzmieć.

Na osobne wyróżnienie zasługuje muzyka Ludwiga Göranssona. Kompozytor znakomicie balansuje pomiędzy monumentalnością a bardziej intymnymi fragmentami, budując ścieżkę dźwiękową, która nieustannie wzmacnia emocjonalny wydźwięk kolejnych scen. To właśnie muzyka często odpowiada za poczucie epickości bardziej niż same efekty specjalne czy rozmach inscenizacji. Jednocześnie dodam, że jest to ten typ muzyki, która w moim mniemaniu nie nadaje się do słuchania bez ekranowych wydarzeń. W tym wypadku film i muzyka to jedność.

Wczytywanie... Odyseja (2026) - Mia Goth, Anne Hathaway (I)

"Odyseja" nie jest filmem pozbawionym wad. Nadmierny patos części dialogów, nierównomiernie rozłożone akcenty dramaturgiczne oraz słabszy wątek Telemacha wyraźnie obniżają siłę całej opowieści. Jednocześnie trudno odmówić Nolanowi ambicji oraz umiejętności tworzenia kina, które wykorzystuje ogromny budżet do budowania autentycznego widowiska, a nie jedynie kolejnego spektaklu efektów komputerowych. To film, który najlepiej działa wtedy, gdy pozwala mówić obrazom, muzyce i samej podróży Odyseusza.