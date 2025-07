To kino pełne sprzeczności - ciepłe i jednocześnie niepokojące, wzruszające, ale i chwilami męczące emocjonalnie. 6

Ken Scott po raz kolejny sięga po temat rodzicielskiej obsesji, tym razem portretując ją w wyjątkowo klaustrofobiczny sposób.

Cudowne życie (2025) - Leïla Bekhti, Joséphine Japy

Cudowne życie to opowieść oparta na autobiograficznych wspomnieniach Rolanda Pereza, który od urodzenia zmagał się z poważną wadą stopy. Dla lekarzy sprawa była przesądzona, bowiem chłopiec miał spędzić życie na wózku inwalidzkim. Jego matka, Esther, nie przyjmowała jednak do wiadomości takiej diagnozy i, przekonana o boskiej interwencji, obsesyjnie walczyła o jego sprawność. Roland dorastał więc w domu pełnym wiary, muzyki Sylvie Vartan i matczynej determinacji, która z biegiem lat okazywała się równie niszcząca, co pełna miłości.

Film przez długi czas jest bardziej dramatem psychologicznym niż typową filmową biografią, ponieważ to właśnie relacja matki i syna stanowi oś całej historii. Leïla Bekhti jest tu bezkonkurencyjna - jej Esther to postać niejednoznaczna, momentami budząca współczucie, a chwilami wręcz przerażająca. Miłość matki do dziecka zostaje ukazana jako uczucie graniczne, potrafiące zniszczyć zarówno obiekt uczuć, jak i ją samą. Jonathan Cohen wypada mniej przekonująco, szczególnie w późniejszych etapach, gdy jego Roland jest już dorosły. Z kolei młody Milo Machado-Gran, wcielający się w dziecięcą wersję bohatera, przyciąga uwagę w każdej scenie i wnosi do filmu sporo naturalności.

Cudowne życie (2025) - Leïla Bekhti, Naim Naji

Ken Scott w charakterystyczny dla siebie sposób łączy ciepło rodzinnej historii z ciężarem emocjonalnym. Z jednej strony potrafi wzruszyć (scena pierwszych kroków Rolanda działa znakomicie), z drugiej duszny klimat i obecność matki mogą budzić autentyczny dyskomfort. Niestety, w drugiej połowie produkcja zaczyna tracić tempo. Zbyt wiele wydarzeń z życia dorosłego Rolanda jest potraktowanych skrótowo, przez co niektóre emocjonalne punkty kulminacyjne nie wybrzmiewają tak mocno, jak powinny. Kontrowersyjne i dość nieudane jest także wykorzystanie cyfrowo odmłodzonej Sylvie Vartan, bowiem efekt bardziej rozprasza niż buduje iluzję obcowania z prawdziwą osobą.

Mimo tych potknięć Cudowne życie pozostaje filmem angażującym, który mówi więcej o toksyczności miłości niż o samym pokonywaniu niepełnosprawności. To kino pełne sprzeczności - ciepłe i jednocześnie niepokojące, wzruszające, ale i chwilami męczące emocjonalnie. I choć nie jest to dzieło wybitne, może pozostać w pamięci głównie dzięki poruszającej kreacji Leïli Bekhti.