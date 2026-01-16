To świadomie staroświecki thriller policyjny, zanurzony w moralnej szarości i podszyty refleksją o tym, jak pieniądze potrafią zdeformować nawet najbardziej oczywiste granice dobra i zła. 6

Joe Carnahan to twórca, który nie jest może w hollywoodzkiej pierwszej czy nawet drugiej lidze, ale jest solidnym rzemieślnikiem nie schodzącym poniżej jakiegoś poziomu. Cieszy fakt, że twórca Przetrwania bierze się za kino policyjne, które ma ambicje, aby opowiedzieć historię o czymś więcej niż tylko strzelaninach i brudnych ulicach. "Łup" to thriller, który od pierwszych minut ustawia stawkę wysoko - dosłownie i moralnie. Brutalne otwarcie z zabójstwem kapitan Jackie Velez nie tylko nadaje ton całej opowieści, ale też uruchamia mechanizm paranoi, który z czasem zaczyna pożerać wszystkich bohaterów po kolei.

Punktem zapalnym fabuły jest odnalezienie ogromnej sumy pieniędzy w jednym z domów należących do kartelu. To moment, w którym klasyczna policyjna robota przestaje istnieć, a na jej miejsce wchodzi pytanie znacznie ciekawsze - kto pierwszy pęknie? Carnahan bardzo świadomie buduje narrację wokół nieufności i to nie tylko wobec kartelu czy systemu, ale przede wszystkim wewnątrz samej grupy, która musi poradzić sobie z wielomilionowym "problemem". Każda decyzja, każde spojrzenie i każde przemilczenie zaczyna mieć znaczenie. Film nie spieszy się z odpowiedziami, pozwala napięciu narastać i przez długi czas skutecznie trzyma widza w stanie lekkiego dyskomfortu.

Największym atutem "Łupu" jest obsada i chemia między aktorami. Matt Damon i Ben Affleck korzystają z tej samej broni, co zawsze, czyli swojej przyjacielskiej relacji w życiu prywatnym. Ich wspólne sceny mają naturalną wiarygodność, której nie da się wyreżyserować ani napisać w scenariuszu. Steven Yeun wnosi natomiast do filmu takiego, jak ten potrzebną nerwowość i cichą podejrzliwość, natomiast Sasha Calle bardzo sprawnie balansuje między bezradnością a świadomością, że wie więcej, niż mówi. A to tylko część z całkiem solidnej obsady. "Łup" to kino, w którym emocje rzadko są wykrzyczane i częściej tlą się pod powierzchnią.

Scenariusz opiera się na stopniowym odkrywaniu kart i licznych zwrotach akcji, co bywa zarówno zaletą, jak i ograniczeniem. Część twistów jest do przewidzenia dla widza obeznanego z gatunkiem, a trzeciemu aktowi zdarza się popadać w bardziej konwencjonalne, akcyjne rozwiązania. Nadmiar strzelanin i pościgów osłabia to, co wcześniej działało najlepiej, czyli duszną atmosferę i psychologiczną grę. Film w tych momentach flirtuje z estetyką kina klasy B, w którym Carnahan czuje się, jak ryba w wodzie. Warto jednak odnotować, że robi to z większą klasą niż większość streamingowej konkurencji.

"Łup" trzeba też docenić za to, że nie udaje czegoś, czym nie jest. To świadomie staroświecki thriller policyjny, zanurzony w moralnej szarości i podszyty refleksją o tym, jak pieniądze potrafią zdeformować nawet najbardziej oczywiste granice dobra i zła. Inspiracja prawdziwymi wydarzeniami nie jest tu wykorzystywana jako tani chwyt marketingowy, lecz jako punkt wyjścia do opowieści o systemie, który łatwo się kruszy, gdy pojawia się odpowiednio wysoka kwota.

Ostatecznie "Łup" to solidne, rzemieślnicze kino gatunkowe. Nie przełamuje schematów i nie zapisze się w historii policyjnej sensacji, ale przez dużą część seansu skutecznie angażuje, prowokuje do nieufności i daje aktorom przestrzeń do grania czegoś więcej niż archetypów. W czasach, gdy streaming często stawia na ilość zamiast jakości, taki film, nawet z nierównym finałem, zasługuje na uwagę. To nie rewolucja, ale uczciwie wykonana robota, która wie, co chce powiedzieć i nie traktuje widza jak idioty.