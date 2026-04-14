Dobrze skalkulowany na papierze scenopisu leitmotiv raczej nie obroni swoich racji w zderzeniu z widownią zniecierpliwioną eksploatowaniem wyimaginowanych konfiguracji oraz szukaniem dziury w całym. 5

Charlie krążył wokół Emmy długo, ale konsekwentnie. Chłopak zebrawszy się na odwagę, wydukał wreszcie wyuczoną frazę obliczoną na udany podryw. Gdy już dokończył monolog, okazało się, iż Emma w ogóle nie usłyszała słów nieporadnego adoratora. W sprawnym uchu dziewczyny tkwiła słuchawka od iPhone'a, druga membrana okazała się ułomna. Mimo nieudolnych zalotów Charlie zdobył Emmę. Oboje wkrótce zaplanują ślub. Podczas poprzedzającej kluczowe wydarzenie kolacji dochodzi do feralnego zdarzenia. Zaproszeni Rachel i Mike inicjują niewinną zabawę towarzyską. Jej zasady oparte będą na wzajemnym wyjawieniu najbardziej wstydliwej sytuacji z przeszłości, jaka stała się udziałem czwórki zebranych. Rachel, Mike oraz Charlie relacjonują z rumieńcami na twarzach intymne grzechy. Na tle tych dość mimo wszystko niewinnych opowieści wyznanie Rachel wzbudzi niemałą konsternację. Nie tylko samo wynurzenie wywoła grymas zażenowania, ale i towarzyszące mu okoliczności towarzyszące uwiarygodnią jego istotę. Emma ma za sobą burzliwą przeszłość rodzinną, w której kryją się liczne elementy uprawdopodobniające ponurą retrospektywę. Do świadomości zebranych dochodzi powoli przerażająca refleksja, która nie tylko postawi pod znakiem zapytania sens kontynuowania wspólnego wieczoru, ale przede wszystkim poda w wątpliwość plany matrymonialne Charliego.

Para wciąż jeszcze odczuwa w brzuchach „zmasowany atak motyli”. Czas przedślubny powinien koncentrować się na planach organizacyjnych i weselnych. Charlie coraz częściej jednak zadaje sobie pytanie, jakim naprawdę człowiekiem jest jego wybranka. Wyobraźnię mężczyzny zaprzątają coraz częściej uzasadnione oraz chwilami niedorzeczne dywagacje. Wiele elementów zachowania, nawet najbardziej symbolicznego, kandydatki na żonę przyprawiają Charliego o bóle głowy. Podczas upojnej nocy Emma zdzieli partnera w twarz. Bez uprzednio zebranych informacji Charlie zapewne podobny incydent by zignorował. Seks przedmałżeński miewa rozmaite formy ekspresji, także i taką. Obecnie przyszły małżonek poważnie rozważa, czy pod skórą spokojnej i spolegliwej kobiety nie kryje się rzeczywista osobowość skłonna do agresji oraz patologicznych wynaturzeń. Rozterki w głowie Charliego podsycają też przyjaciele znani z feralnego podwieczorku. Charlie przeprowadza amatorski wywiad środowiskowy, który powinien rozwiać złudzenia i ostatecznie przeciąć spekulacje. „Zmasowany atak motyli” sieje spustoszenia już nie tylko w brzuchach zakochanej pary. Dewastuje on również ich psychikę oraz stopniowo wzajemnie oddala narzeczonych od siebie.

Kristoffer Borgli nie miał chyba chwilowo pomysłu na dzieło odkrywcze i oryginalne. Reżyser postanowił zatem podzielić zapałkę na czworo i wyczarować temat, który realnie chyba nie miałby szans zaistnieć swoim życiem dłużej niż ogień na wzmiankowanej zapałce. Dobrze skalkulowany na papierze scenopisu leitmotiv raczej nie obroni swoich racji w zderzeniu z widownią zniecierpliwioną eksploatowaniem w nieskończoność wyimaginowanych konfiguracji oraz szukaniem dziury w całym. Drama miałaby zapewne szansę zaaplikowania kroplówki podtrzymującej to słabnące z każdą chwilą widowisko przy życiu. W tym celu niezbędne wydałoby się posiłkowanie wiarygodnym zestawem wykonawczym Przedszkolne aktorstwo asystujące wróżącemu na dwoje projektowi scenariuszowemu nie da tymczasem jakichkolwiek argumentów na korzyść brnącemu w nudę filmowi norweskiego reżysera.