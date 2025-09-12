Propozycja Ari Astera jest być może pierwszą atrakcyjną reakcją na chwilowo zażegnany stan ubezwłasnowolnienia społecznego 8

Gdzie, jak nie w USA pandemia mogła przebiec gładko? To kraj ludzi wolnych, którym niełatwo narzucić rygory obyczajowe, polityczne, wreszcie sanitarne. „Ten obok nie ma nawet zaciągniętej maski na nos” - pyskuje szeryf wobec patrolu usiłującego zwrócić uwagę lokalnemu stróżowi porządku. Istotnie, drugi z gliniarzy dość niedbale zaciągnął maseczkę na twarz. Szeryf ostentacyjnie nie założył jej wcale. Joe ma poparcie społeczności miejscowej i nie musi się przejmować zaleceniami rządu federalnego. Sytuacja jest przecież niejasna. Pandemia przyszła nagle i nikt nie umie racjonalnie wyjaśnić przyczyn jej obecności. Żona szeryfa pokazuje mu wycinki prasowe sprzed roku. Już wtedy prognozowano dokładny przebieg wydarzeń. Wiele zatem wskazuje, że rozprzestrzeniające się zjawisko jest „dęte” i celowo rozpropagowane jednie przez media „głównego nurtu”. Joe znalazł się we własnym żywiole. Dotąd tył podrzędnym szeryfem. Teraz nadarza się szansa powalczenia o urząd burmistrza. Nośnych haseł pomocnych w elekcji nie zabraknie. Jeśli nie podsuną ich spin doktorzy, przyniesie je życie i proste oczekiwania tłumu.

„To Latynos” – wytrąci z ręki zgrabny argument któryś z doradców szeryfa. Rzeczywiście, na prześladowcę mniejszości etnicznych kontrkandydat Joego nie nadaje się specjalnie z względu na pochodzenie. Nie można więc burmistrza zaatakować frontalnie, należy znaleźć w jego życiorysie coś kompromitującego. Ale i tu Joe natrafia na problemy. Na jego szczęście elektorat jest podatny na fake newsy. „Titanic to nie był wypadek” – słyszą głosy swoich autorytetów wyborcy i zwolennicy przychylni komuś takiemu jak Joe. Na ulice wylega niespodziewanie ruch Black Lives Matter domagający się zadośćuczynienia krzywd właścicielom kraju, jaki przodkowie bezprawnie przejęli przemocą. W takim środowisku Joe może już całkiem swobodnie folgować swoim fantazjom. Jest na nie przyzwolenie społeczne, domagające się prawd oczywistych i prostych oraz rozwiązań drakońskich. „Dzięki maseczkom łatwiej szmuglować dzieci” – grzmi prezenter w niepoprawnie politycznej stacji. Szeryf już niemal legalnie będzie upoważniony chwycić za broń w obronie wnuków.

Minęło pięć lat od wybuchu epidemii Covid-19 i właściwie nie powstał o niej żaden ciekawy film fabularny. Propozycja Ari Astera jest być może pierwszą atrakcyjną reakcją na chwilowo zażegnany stan ubezwłasnowolnienia społecznego. Reżyser zawarł w swoim filmie kilka tematów naraz, jakie de facto mieszczą w sobie ten sam zasadniczy element. „Lubią jak im się wszystko zgadza” – powiada o swoich wyborcach szeryf Joe. On przecież dobrze wie, kto go wybrał. Zwolennicy szeryfa nie dzielą włosa na czworo, bo to zadanie żmudne i wymagające wysiłku. Po co mnożyć wątpliwości? To niczego dobrego nie zwiastuje. Ari Aster tylko sfotografował szerszy proces, który prowadzi do smutnych wniosków. Łatwe do rozpowszechnienia kłamstwo bywa chętniej podjęte niż jego trudne w zdezawuowaniu dementi. Niektórzy z bohaterów filmu Eddington to wiedzą. Pozostali w nie wierzą. Ale wszyscy oni niechętnie przyznają się do błędu.

„O, nie, moje plakaty!” – zawyje zrozpaczony Joe, widząc jak mozolnie rozwieszone bannery z wizerunkiem przyszłego burmistrza ulegną zniszczeniu. Szeryf myśli o finale dobrze zapowiadającej się kampanii wyborczej, a tu taka profanacja. Na dodatek ginie kontrkandydat do urzędu burmistrza. To otwiera pole spekulacji, komu zależało na usunięciu Latynosa. Pora zrzucić maski. Wszak wirusa tu nigdy nie było!

