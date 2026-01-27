Surowe, konsekwentne i emocjonalnie wyniszczające kino. Bez patosu, bez tanich wzruszeń, za to z precyzją i aktorstwem najwyższej próby. 9

Chloé Zhao po "Nomadland" wykonuje ruch ryzykowny, ponieważ zamiast współczesnej Ameryki bierze na warsztat elżbietańską Anglię i materiał, który w mojej opinii aż wydawał się być idealnym kandydatem do przedstawienia definiacji ekranowego patosu. Na szczęście "Hamnet" konsekwentnie tego unika. To film skrajnie powściągliwy formalnie, oparty na decyzjach reżyserskich, które bardziej odejmują niż dodają i właśnie dzięki temu trafiają w punkt.

"Hamnet" opowiada o Williamie Shakespearze i jego żonie Agnes, którzy próbują funkcjonować po śmierci syna. I właśnie w rytmie żałoby Zhao prowadzi narrację - wolnym, nierównym, pełnym pauz i ciszy. Tempo bywa wyzwaniem, ale nie jest efektem bezwładu. Każde zawieszenie akcji ma tu znaczenie, bo reżyserka traktuje emocje jak proces, a nie punkt kulminacyjny. Kamera obserwuje, rzadko komentuje. Praca z przestrzenią - wiejskim domem, lasem czy teatrem - nie służy ilustracji epoki, lecz budowaniu stanu zawieszenia między życiem codziennym a doświadczeniem straty.

Scenariusz autorstwa Zhao i Maggie O'Farrell opiera się na kontraście postaw, a nie na konflikcie fabularnym. Dialogi są oszczędne, często niedopowiedziane, momentami niemal ascetyczne. To nie kino błyskotliwych ripost, lecz uważnego słuchania. Najciekawsza decyzja dotyczy konstrukcji bohaterów. William i Agnes nie są figurami symbolicznymi, lecz ludźmi, którzy reagują na tę samą traumę w zupełnie różny sposób. Film nie próbuje ich godzić ani wartościować, pozwala im się rozmijać, co nadaje relacji wiarygodny, chwilami bolesny rys.

To co podoba mi się najbardziej w tej historii to fakt, że Zhao unika romantyzowania cierpienia. Żałoba w "Hamnecie" jest pokazana jako doświadczenie wyniszczające, długotrwałe i nieefektowne. Nie ma tu katharsis podane na tacy, nie ma też łatwego pocieszenia. Jednocześnie film nie popada w chłód, wręcz przeciwnie! Subtelnie pokazuje, jak sztuka i wspólnotowe przeżywanie mogą stać się formą oswajania bólu, nawet jeśli go nie leczą. Ton pozostaje spójny do końca, co w kinie o takiej tematyce wcale nie jest normą.

Aktorsko film stoi bardzo wysoko. Jessie Buckley buduje postać Agnes z intensywnością, która nie wymaga podkreśleń. Jej gra opiera się na fizycznej obecności, spojrzeniach, drobnych gestach. Paul Mescal świadomie schodzi na drugi plan, grając bardziej wewnętrznie i chłodno, co dobrze koresponduje z koncepcją postaci. Ich ekranowa relacja działa właśnie dlatego, że nie jest symetryczna. Na osobne wyróżnienie zasługuje Jacobi Jupe, który w roli tytułowej zaskakuje dojrzałością i naturalnością, momentami przyciągając uwagę silniej niż znacznie bardziej doświadczeni partnerzy ekranowi.

Od strony wizualnej "Hamnet" to kino dopracowane i piękne, ale nie w taki nachalny sposób. Zdjęcia nie konkurują z emocjami, tylko je dopełniają. Autentyczność epoki nie wynika z cudownych kostiumów, lecz z detalu i światła. Muzyka i dźwięk pracują dyskretnie, często ustępując miejsca ciszy i to jedna z najlepszych decyzji formalnych filmu.

Nie wszystko działa idealnie. Momentami film balansuje na granicy estetyzacji cierpienia, a jego symbolika bywa zbyt czytelna. Widzowie mniej cierpliwi mogą odebrać konsekwentnie wolne tempo jako zbyt hermetyczne. To jednak zarzuty wynikające raczej z przyjętej formy niż z jej realizacji. "Hamnet" nie jest, więc filmem łatwym ani uniwersalnie przyjemnym. To kino skupione, wymagające emocjonalnej gotowości, ale nagradzające uważność. Zhao stworzyła dzieło o żałobie, które nie próbuje jej objaśniać, zamiast tego pozwala ją przeżyć. I właśnie w tej uczciwości tkwi jego siła.