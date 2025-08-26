"Together" to body horror o współuzależnieniu, który zamiast wbijać szpilę w serce, zbyt często trafia w nudę. 5

Michael Shanks w swoim pełnometrażowym debiucie bierze na warsztat dwa tematy, które same w sobie mogą mrozić krew w żyłach, czyli toksyczny związek i body horror. Na papierze brzmi to jakby David Cronenberg zdecydował się nakręcić swoją wizję Historii małżeńskiej, ale w praktyce otrzymujemy film, który bardziej fascynuje swoim pomysłem niż wykonaniem.

Dave Franco i Alison Brie - para także w prawdziwym życiu - wcielają się w Tima i Millie, którzy wyprowadzają się na wieś, żeby zacząć "nowy rozdział". Problem w tym, że zamiast nowego rozdziału dostają rozdzieranie ich związku i to dosłownie, bo tajemnicza siła z pobliskiej jaskini sprawia, że zaczynają się ze sobą fizycznie zlepiać. Tak oto kino o współuzależnieniu emocjonalnym zmienia się w groteskową opowieść o tym, że niektórzy naprawdę nie potrafią się od siebie odkleić.

Shanks celuje wysoko, ponieważ jego metafora jest aż nazbyt czytelna. Związek jako więzienie, bliskość, która staje się opresją, miłość, która dosłownie pochłania. Niestety, wykonanie kuleje. Pierwsza połowa filmu to rozwleczona ekspozycja, w której obserwujemy kłótnie pary, ich natrętną zwyczajność i emocjonalne uniki Tima. To raczej seans przypominający terapię dla widza, jednak problem jest taki, że nikt nie pytał, czy mamy na to ochotę.

Druga część nadrabia gore i efektami praktycznymi, które rzeczywiście potrafią zadziałać na wyobraźnię i żołądek. Niektóre momenty, takie jak fuzja kończyn czy późniejsze bolesne rozdzielanie ciał, mają w sobie tę cielesną bezpośredniość, której brak wielu współczesnym horrorom. Ale też szybko okazuje się, że poza jedną, główną metaforą Shanks nie ma drugiego pomysłu. Film ciągnie się jak rozciągnięta guma do żucia - niby jest elastyczny, ale z czasem traci smak.

Wielkiem paradoksem jest dla mnie również fakt, iż Chemia między Brie a Franco praktycznie nie istnieje - oni totalnie do siebie nie pasują! Brie daje z siebie zdecydowanie więcej, próbując nadać Millie rys dramatycznej postaci kobiecej rozdartej między miłością a przerażeniem. Franco… no cóż, jego drewniana maniera bywa tu na miejscu, bo Tim i tak jest emocjonalnym manekinem, ale trudno mówić o magnetyzmie ekranowym. Jest to ewidentnie typ aktora, który dużo bardziej pasuje do ról komediowych, aniżeli takich, gdzie potrzeba wnieść nieco dramaturgii do swojej gry.

Together jest więc ciekawym przypadkiem. To film, który brzmi jak znakomity pomysł na krótki metraż, który w tej formie mógłby być prawdziwą perełką w swoim gatunku. Rozciągnięty do 100 minut staje się jednak sinusoidą - momentami działa (dzięki efektom, pojedynczym dialogom, nastrojowi), a chwilami nuży i wręcz irytuje. Oczywiście nie jest to katastrofa. Shanks udowadnia, że ma oko do metafory i rękę do inscenizowania mocnych scen. Ale też pokazuje, że sam pomysł to za mało, aby unieść pełnometrażowe kino. Together zostawia wrażenie niedosytu i zadaje widzowie proste pytanie: Czy naprawdę chcesz spędzić tyle czasu na obserwowaniu pary, która nie potrafi się rozstać?