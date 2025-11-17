„Norymberga” będzie nie tyle kroniką procesu stanowiącego precedens w dziejach nowożytnej ludzkości, co kameralnym studium zwarcia apologii kłamstwa z jego żarliwą potrzebą historycznej demistyfikacji 7

„Nas nie zaatakowali” - tonuje entuzjazm wyznaczonego do oskarżania w precedensowym procesie zbrodniarzy hitlerowskich żona prokuratora Roberta H. Jacksona. Amerykański prawnik został wybrany spośród grona wybitnych specjalistów, by okres wojenny zamknąć akcentem sądowego nawiasu. Bezmiar ludobójczej tragedii dopominał się stosownego zwieńczenia, nawet, gdyby puryści temidy spierali się, czy został użyty zgodnie z literą prawa, czy z jej naruszeniem. Dotychczas w dziejach ludzkości nie sądzono wszak o przestępstwach w wymiarze międzynarodowym. Żona prokuratora ma zatem rację. Niemcy nie zaatakowały Ameryki. Dlatego podważenie sentencji wydanych przez jeszcze niezorganizowany trybunał może mieć całkiem realne uzasadnienie, a jego wyroki uchylone i zdezawuowane. Zwycięzcy ledwo ukończonej wojny chcieliby jednak przypieczętować swój wymęczony trumf. To nic, że w skład alianckiej koalicji wchodzi przedstawiciel Związku Radzieckiego, który razem z Hitlerem tę wojnę rozpętał. Nieważne, iż w oskarżycielskim składzie będą prokuratorzy firmujący kłamstwo katyńskie. Pozory też trzeba umieć wobec opinii światowej jakkolwiek uzasadnić.

Marszałek Rzeszy Hermann Göring podnosi w poddańczym geście ręce ozdobione szeregiem sygnetów. Zatrzymujący go patrol nawet nie domyśla się, kogo pojmał. Dla wyzwolicieli to nie lada gratka. Wszak trzech z czterech najbardziej identyfikowalnych notabli niemieckich popełniło samobójstwo. Przy życiu ostał się jedynie Göring. To postać zgoła symboliczna, którą należy osądzić i stracić ku przestrodze ewentualnych naśladowców. Takiego więźnia trzeba dobrze pilnować oraz za wszelką cenę poznać jego słabe strony. Do tej misji zostanie wydelegowany psychiatra Douglas Kelley. Zadanie powierzone niedoświadczonemu lekarzowi może go przerosnąć oraz wykazać skazy na dotąd prostolinijnym wizerunku. Praca ta pozostanie jednak wielkim intelektualnym wyzwaniem, jakiego zaniechanie byłoby ujmą zawodową. Marszałek ma świadomość swojej wyjątkowej roli w projektowanym procesie. Spotkanie z młodym psychiatrą będzie dla sądzonego szansą na w miarę fortunne rozegranie batalii sądowej. Kelley dotąd eksperymentował na anonimowych pacjentach. Czołowy z nazistowskich przywódców manipulował głowami państw oraz swoim wielomilionowym narodem. Pojedynek nie jest zatem z góry przesądzony.

Wyznaczenie do roli Hermanna Göringa Russella Crowe wydaje się zadaniem cokolwiek ekwilibrystycznym. Obu panów łączy obfita tusza, niewiele więcej ponadto. Crowe, by wcielić się w marszałka Rzeszy, nie musi jednak wykazywać podobieństw wizualnych. Wystarczy do tego znakomite aktorstwo i świadomość faktu, kogo się imituje. Crowe tę intuicyjną wiedzę posiadł. Przekłada się ona na wiarygodną symulację dogorywających scen Trzeciej Rzeszy w osobie jej reprezentacyjnego dygnitarza. Ten ostatnie chwile życia postanowił umościć tak, jak przedtem zapełniał swoje archiwa dziełami sztuki, które masowo kradł w krajach przez swój kraj podbitych. Norymberga Jamesa Vanderbilta będzie zatem nie tyle precyzyjną kroniką spektakularnego procesu stanowiącego precedens w dziejach nowożytnej ludzkości, co kameralnym studium zwarcia apologii kłamstwa z jego żarliwą, choć miejscami naiwną, potrzebą historycznej demistyfikacji.

„Mieliśmy być lepsi” – westchną na spółkę psychiatra Kelley wraz z prokuratorem Jacksonem. Do obu mężczyzn dopiero zaczyna docierać świadomość, że prawo stanowią zwycięzcy. Obaj panowie fortunnie znaleźli się po właściwej stronie mocy. Od wątpliwości jednak nie sposób uciec. Göring rozpocznie nieskrępowaną tyradę porównawczą w swojej celi: „Aleksander Wielki…” „Pan nim nie jest” – bezceremonialnie przerwie wywód marszałka anonimowy dla opinii publicznej psychiatra. Wielu legendarnych wodzów doczekało się obszernych wzmianek w podręcznikach historii. Swoją rolę bohaterowie ludzkości w dziejach pisali najczęściej krwią milionów ofiar. Marszałek Göring miał to nieszczęście, że sądziła go największa potęga światowej demokracji i prawa, na którą, paradoksalnie, Niemcy nie napadły.