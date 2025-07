Film Rebekki Lenkiewicz sprawia wrażenie strumienia dygresyjnego, pełnego chaosu i niedopowiedzeń 6

„Wąż i mąż brzmią podobnie” - zauważy złośliwie Rose. Kobieta jest przykuta do wózka inwalidzkiego, ponieważ zapadła na chorobę kości wykluczającą samodzielne chodzenie. Dwudziestosześcioletnia córka znosi z podziwu godną cierpliwością podobne humory matki. Śliczna Sofia jest według jej mamy „wieczną studentką”. Kobiety są Angielkami. Do Hiszpanii udały się, by zasięgnąć porad w sprawie stanu zdrowia Rose. W Almerii kobiety znalazły lekarza, który umie zdiagnozować podobne przypadki i im skutecznie zaradzić. Nie wiadomo do końca, czy choroba Rose ma podłoże autentyczne, czy też jest hipochondrycznym wymysłem starzejącej się osoby. Obłożona stertą recept i lekarstw matka wymyśla coraz to nowe preteksty angażujące córkę w żmudną opiekę. „Dlaczego nie ma pani prawa jazdy?” – zagadnie lekarz, w którym Rose pokłada bezwarunkową nadzieję na skuteczną terapię. „Nie zdałam praktyki” – odpowie Sofie. „Widać drzemią w pani myśli, że mogłaby pani kogoś potrącić” – spekuluje doktor Gomez. „Ale ona teorii też nie zdała” – zakpi zrzędliwa matka.

Sofie szuka słońca przed cieniem rzucanym przez apodyktyczną Rose. W andaluzyjskim kurorcie dziewczyna poznaje niewiele starszą od siebie Ingrid. Kobiety przypadają sobie do gustu. Sofie jest niespełnioną antropolożka. Ingrid zgłębia cechy rozmaitych kultur w praktyce, podróżując i odkrywając nieznane miejsca. Sofie nie kryje fascynacji nowo poznaną osobą. Między kobietami dochodzi do zbliżenia. Stan harmonii zostaje niekiedy zakłócony wybuchami zazdrości ze strony Sofie, gdy obiekt jej uniesień nie będzie się kryć z posiadaniem innych, tym razem męskich relacji. Ingrid zdradza przyjaciółce swą życiową tajemnicę. Okazuje się, iż Rose skrywa przed Sofie podobny sekret rodzinny. Dziewczyna szuka swojej tożsamości życiowej, ale nie może jej odnaleźć, pozostając pod przemożnym wpływem matki. Związek z Ingrid daje szansę na pewną emancypację spod toksycznej zależności. „To, kim jesteś, jest ważniejsze od gęstości twoich kości” – diagnozuje doktor Gomez. Zarówno Rose jak i Sofie są coraz bliżej przyswojenia tej prawdy. Obie rozumieją ją jednak po swojemu.

Słone lato zdradza ambicje kina poszukującego. Jest to jednak wyprawa pełna chaotycznych kluczeń. Film Rebekki Lenkiewicz sprawia wrażenie strumienia dygresyjnego gęstniejącego od szeregu niedopowiedzeń. Wartością samą w sobie będzie tu piękna twarz Sofie, za którą kryje się zjawiskowa Emma Mackey. Aktorka niekiedy potrafi podeprzeć walory wizualne swojej bohaterki jej wybuchową temperamentnością. Odtąd film Rebekki Lenkiewicz wyczerpuje poniekąd swoje atuty, a przynajmniej mocno je reglamentuje. Historia o niezdrowej relacji matki i córki może wybrzmieć na wiele sposobów. W Filmie Słone lato przybiera formę rozedrganą, daleką od jednoznaczności, dającą się interpretować na często wykluczające sposoby.

„Lubię być sama” – zwierza się Ingrid. Sofie słucha tych wynurzeń z rosnącym niedowierzaniem. Dla niej to nowość. Odkąd pamięta, była obarczona nieznośnym towarzystwem narzekającej matki. „Czemu?” – pyta zdumiona Sofie. „A czemu nie?” – opowie niefrasobliwa Ingrid. To dezynwoltura niepojęta i niedoświadczona przez Sofie. Doktor Gomez kazał niesfornej pacjentce zrobić listę jej wrogów. Krnąbrna Rose niechętnie przystąpiła do zadania. Subiektywna lista pęczniała z każdym dniem od osób, jakie Angielka uznała za sobie nieprzyjazne. Nie do końca jest jasne, czy wśród nich Rose wpisała swoją córkę.

