„Kto normalny umawia się w Boże Narodzenie?” - wzdycha matka Colina. Kobieta jest świadoma homoseksualnych skłonności swojego syna. Colin śpiewa w klubie gejowskim. Dotąd występował na scenie. Teraz postanowił zrealizować swoje prywatne marzenia. Pierwsza randka, zresztą zaaranżowana właśnie przez mamę, jest nieudana. Chłopak trafia na gbura i prostaka. „Muszę się odlać. Idziesz ze mną?” – usłyszy zaskoczony młodzieniec od ledwie poznanego osiłka. Wkrótce chłopak zostanie jednak poderwany przez przystojnego motocyklistę. Ray sprawia wrażenie pewnego siebie modela, za którym oglądają się nie tylko zakompleksieni nowicjusze jak Colin. On sam jest zaszczycony wyróżnieniem, iż motocyklista w ogóle zwrócił uwagę na wymoczka. To że amant zaproponował randkę przekracza wyobraźnię zachwyconego chudzielca. Muskularny Ray wyznaczy spotkanie w wigilię nowego roku. W jej trakcie pozwoli się atrakcyjny podrywacz adorować przez kogoś tak niepozornego jak Colin. Szybko dojdzie do zbliżenia. Colin łatwo przystanie na seks oralny. Niedoświadczony gej będzie osobą świadczącą usługę, nie beneficjentem tej sytuacji. Usatysfakcjonowany Ray szybko spławi kolejną z prawdopodobnych „ofiar” swojego uroku osobistego. „Mówiłem, że rozboli cię gardło od tego zimna” – westchnie ojciec Colina na widok zmarzniętego syna po jego powrocie z szybkiej randki. Chłopak nie zamierza prostować powodów niedyspozycji głosowej.

„Wtedy kupiłem wózek… wam to raczej nie grozi” – zagalopuje się ojciec Colina we wspomnieniach sprzed lat. Sytuacja ma miejsce podczas zdawkowej wizyty Raymonda w domu rodziców chwilowo wyróżnionego chłopaka. Tata i mama dopingowali syna w poszukiwaniach wyczekiwanego partnera. Gdy Colin wreszcie znalazł obiekt westchnień, ciekawość rodziców nie będzie miała granic. Ray stanął w progu obcego sobie domu, ale nie raczył wyjaśnić swoich prawdziwych intencji względem nowego wybranka. Tata Colina z wrażenia popełnia gafę za gafą. Przytomna mama dostrzega jednak instrumentalny charakter relacji, która sprowadza jej dziecko do roli osoby pomiatanej w bardzo dwuznacznie rysującym się związku gejowskim. „Leżeć! To nie do ciebie.” – obcesowo dysponuje swoimi domownikami Raymond. Komenda została wydana wobec psa. Ale pozycja Colina w życiu kochanka nie jest diametralnie inna. Zafascynowany gospodarzem gość gotów jest znieść niejedną fanaberię Raya. Ten przeznacza współlokatorowi misję gotowania, sprzątania i świadczenia usług seksualnych. „Kup korek analny, jesteś za ciasny” – usłyszy Colin tuż po skończonym akcie pożycia od swojego „właściciela”. Raymond nie przejawia jakichkolwiek czułostkowości wobec tymczasowej „zabawki”. „Możemy pożyczyć Colina?” – dopytują koledzy podczas plenerowej orgietki. Ray wraz z homoseksualnymi motocyklistami wciągnął kochanka do grupy imprezowej. Czy Colin odważy się zbuntować przeciw sytuacji, w której jest permanentnie wykorzystywany i uprzedmiotowiony?

„Jest pani lekko niedouczona” – wypali Raymond podczas długo aranżowanego spotkania „rodzinnego”. Colin zwabił partnera do swoich rodziców pod pretekstem potrzeby wykonania szlachetnego gestu . Mama jest umierająca. Amant niechętnie przystał na niewygodną propozycję. Dociekliwe pytania mocno zirytowały gościa. Matka Colina dociekała rzeczywistego charakteru zamierzeń Raymonda. „A ty mocno chujowy!” - nie zdzierży wyprowadzona z równowagi impertynencją gościa kobieta. Pillion choć podejmuje temat obyczajowo odważny nijak nie potrafi rozpędzić się w swoich planach. Wygląda to tak, jakby twórcy kontrowersyjnej produkcji nie mieli pomysłu, jak ją konstruktywnie rozwinąć ani tym bardziej sfinalizować. Obejrzymy więc film tematycznie dość kulawy, gdzie brakuje odpowiedzi na pytanie: dokąd to wszystko zmierza i po co. Harry Lighton oparł swój utwór na poczytnej powieści Adama Marsa-Jonesa, ubrał ją w dość atrakcyjny sztafaż, a finalnie zebrał za swą pracę liczne nagrody konkursowe. Reżyser zapomniał chyba jednak, że domknięte twórczo widowisko powinno spełniać funkcję intelektualnego fermentu, a nie być tylko jego niezrealizowaną obietnicą.