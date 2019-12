Moda na reinkarnacje kultowych hitów sprzed lat trwa w najlepsze! Po wielu mniej lub bardziej udanych remake'ach, przyszedł czas na otarcie z kurzu kolejnej legendarnej już postaci, koszmaru widzów z ery VHS- laleczki Chucki. Odświeżona wersja klasyki horroru lat 80, która spędzała sen z powiek całemu pokoleniu, wciąż przyprawiona jest szczyptą grozy, choć w dużej mierze również garścią poczucia humoru. Te dwa smaki, choć kompletnie wobec siebie spolaryzowane, stworzyły wspólnie dość ciekawą mieszankę, która chwilami wydaję się wpadać w tony "Czarnego lustra". W konfrontacji z oryginałem produkcja pełni rolę jedynie namiastki nocnej mary tamtych lat, na którą spojrzymy niestety śmiało i bez gęsiej skórki.

W najnowszej odsłonie od Larsa Klevberga pt. "Laleczka", Chuky nie jest "zwykłą"- choć to nie do końca fortunne określenie- lalką. Upiorna zabawka w ogrodniczkach i z rudą czupryną to nowej generacji robot obdarzony sztuczną inteligencją, czerpiący dane z chmury, co z kolei pozwala mu na kontrolowanie urządzeń AGD, czy komunikowanie się ze swoim właścicielem za pomocą mowy i gestów- ucząc się jego zachowań Chucky, należący do linii zabawek "Buddi", to twór technologicznego giganta, który produkuje cały wachlarz sprzętu i aplikacji, w tym: autonomiczne pojazdy oraz humanoidalne roboty, które są w stanie wesprzeć człowieka w wielu domowych czynnościach. Kiedy jeden z egzemplarzy zostaje zwrócony do sklepu ze względu na wadę produkcyjną, ekspedientka (Aubrey Plaza) postanawia zabrać zabawkę i sprezentować ją swemu 14-letniemu synowi Andy'emu (Gabriel Bateman) z okazji zbliżających się urodzin. Wkrótce w najbliższej okolicy zaczynają ginąć ludzie, a chorobliwie zazdrosny o Andy'ego i pozbawiony fabrycznie wszelkich barier Chucky stara się odizolować opiekuna od najbliższych.

Wspomniane wyżej otarcie z kurzu wypada potraktować w sposób umowny, gdyż uniwersum laleczki przez lata rozrosło się do dość imponujących rozmiarów, a oryginalna produkcja doczekała się aż 6 części, z których ostatnia miała swoją premierę zaledwie dwa lata temu. W natłoku narastających absurdów i przedziwnych scenariuszowych rozwiązań, przez które przefiltrowany został pierwotny zamysł Toma Hollanda, nie da się nie zauważyć, że młody twórca najnowszej z części nie bał się wprowadzić w fabułę trochę autorskiej nuty i reinterpretacji. Stając twarzą w twarz z wyeksploatowanym już materiałem, który jednak wciąż posiada ikoniczny status, postanowił przedstawić idee zła w bardziej racjonalny sposób niż jego poprzednicy. Pominięcie elementów magicznych, związanych z obrzędami voodoo, pozwoliło mu świeżym zerknąć na opowieść, wplatając w nią garść futuryzmu, ale i apokaliptycznej wizji świata opanowanego przez digitalizacje i powszechnego uzależnienia od najnowszych technologii. W efekcie reżyser kreśli przed nami coś na wzór satyry społecznej, w której tytułowa Laleczka staje się swoistym pomnikiem toksycznego konsumpcjonizmu.

Wykluczenie z filmu "irracjonalnych" wpływów, które najmocniej oddziałują na wyobraźnię widza, kosztem bardziej wytłumaczalnych i logicznych wątków, rodem z mrocznej przypowieści scie-fi, sprezentowało nam dzieło przystępne, choć mało straszne. Twórca, chyba nie do końca świadomie, balansuje na pograniczu wielu gatunków i choć zazwyczaj tego typu mieszańce potrafią udowodnić swoje racje, w tym wypadku zabrakło wyważenia i stanowczych decyzji. W tym wszystkim tkwi bolączka "Laleczki", która poległa jako horror, choć trzeba przyznać, że druga połowa filmu podjęła próbę solidnej rekompensaty za dość mozolny i ciągnący się chwilami wstęp. Kiedy reżyser decyduje się obrać kierunek tradycyjnego slashera, a rytm na ekranie zdecydowanie przyspiesza, atmosfera zagęszcza się w satysfakcjonujący sposób, serwując nam krwawą jatkę z prawdziwego zdarzenia. Zasada dotycząca tego typu produkcji wydaje się być niezmienna- jeśli podejdziemy do seansu z odpowiednią dozą dystansu i potraktujemy tę estetykę z lekkim przymrużeniem oka, czeka nas kawał niezłej rozrywki. W innym wypadku narazimy się na zejście lawiny fabularnych absurdów.

Owe absurdy zasłużyły jednak na adekwatny komentarz, ponieważ o ile zgodzimy się i zaakceptujemy narzuconą przez twórcę konwencję, o tyle w półtoragodzinnym metrażu aż nadto scenariuszowych luk, niedokończonych wątków i masy nielogiczności, za które płacimy sporą cenę, przyswajając dość poszarpaną i nieskładną historię. Co prawda deficyt emocjonujących zwrotów akcji wynagradzają nam komediowe akcenty, jednakże zabawni bohaterowie- w większości młodociana część obsady- zostali potraktowani przez twórców po macoszemu. Budowane na ekranie portrety są bardzo jednowymiarowe i przepełnione stereotypami. W dodatku w trakcie seansu nie pojawi się żadna przestrzeń do stworzenia z nimi więzi czy wyimaginowanej nici porozumienia. Pomimo braku możliwości zaprezentowania swego kunsztu w całej okazałości, aktorzy wyraźnie dali z siebie wszystko, oddając i uwiarygadniając, dość raczkujące na łamach scenariusza, relacje międzyludzkie.

Coś, co wyjątkowo zapadło mi w pamięć to muzyka, która według mnie jest z jedną z głównych zalet produkcji. Strzałem w dziesiątkę okazało się zatrudnienie Beara McCreary’ego na stanowisko kompozytora. Na ścieżce dźwiękowej jego autorstwa znalazły się utwory wykonywane na przedziwnych instrumentach muzycznych: lirze korbowej, zabawkowych fortepianach dla dzieci, czy japońskich syntezatorach. Podczas seansu najmroczniej rozbrzmiała jednak piosenka w wykonaniu, dubbingującego Chucky'ego, Marka Hamilla, pt. "The Buddi Song". Być może jej dźwięk będzie jednym z nielicznych momentów, kiedy po plecach przejdzie was zimny dreszcz. "Laleczka" to kino wręcz proszące o więcej rozmachu i szaleństwa, którego potencjał, w moim mniemaniu, nie został w całości wykorzystany. Mimo wszystko mroczna przypowieść pozostała dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, które prawdopodobnie przekona do siebie nie tylko lubujących się w nostalgii widzów, ale i fanów niezobowiązującej rozrywki.