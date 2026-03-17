Piękne obrazy i hipnotyczna forma nie maskują scenariuszowej pustki. "Testament Ann Lee" to bardziej ilustrowana biografia niż angażujące kino. 4

"Testament Ann Lee" w reżyserii Mony Fastvold to przykład kina, które imponuje formą, ale pod względem treści zawodzi na całej linii. To film dopracowany wizualnie i muzycznie, a jednocześnie zaskakująco pusty emocjonalnie, jakby twórcy skupili się na rekonstrukcji epoki i rytuałów, zapominając, że w centrum tej historii powinna być człowiecza sprzeczność.

Fabuła obejmuje życie Ann Lee, XVIII-wiecznej przywódczyni religijnej, współzałożycielki ruchu Shakersów. Film prowadzi widza od jej trudnego dzieciństwa w Manchesterze, przez nieudane małżeństwo i religijne objawienia, aż po podróż do Ameryki i budowanie wspólnoty opartej na celibacie, równości płci i ascetycznym stylu życia. Narracja ma charakter kronikarski, gdzie kolejne wydarzenia pojawiają się w porządku chronologicznym, tworząc raczej katalog faktów niż spójną opowieść o przemianie bohaterki.

Największym problemem filmu jest scenariusz, który konsekwentnie wybiera opowiadanie o czymś zamiast pokazywanie tego. Wszechobecny narrator tłumaczy widzowi niemal każdy etap życia Ann Lee, odbierając przestrzeń na interpretację i emocjonalne zaangażowanie. Konstrukcja postaci pozostaje powierzchowna i Lee jawi się jako figura symboliczna, niemal pomnikowa, ale pozbawiona psychologicznej głębi. Trudno zrozumieć, skąd bierze się jej charyzma i dlaczego pociąga za sobą ludzi, skoro film nie daje jej przestrzeni na bycie kimś więcej niż nośnikiem idei.

Fastvold podejmuje też ryzykowną decyzję formalną, przekształcając biografię w quasi-musical. Sekwencje taneczne i muzyczne, które są inspirowane ekstatycznymi praktykami Shakersów, są bez wątpienia najmocniejszym elementem filmu. Hipnotyzujące, intensywne, chwilami wręcz transowe, budują unikalny klimat i wyróżniają produkcję na tle standardowych biografii. Problem w tym, że ich powtarzalność szybko działa na niekorzyść całości. Zamiast pogłębiać znaczenie scen, zaczynają pełnić funkcję przerywników, które nie rozwijają ani fabuły, ani postaci.

Na poziomie realizacyjnym trudno cokolwiek zarzucić. Zdjęcia są przemyślane, światło buduje autentyczność epoki, a scenografia i kostiumy tworzą spójny, wiarygodny świat. Amanda Seyfried dźwiga film na swoich barkach, a jej zaangażowanie, zarówno aktorskie, jak i wokalne, jest bezdyskusyjne. Problem w tym, że gra postać napisaną tak, jakby ktoś ograniczył ją do kilku haseł z encyklopedii.

Film sprawia wrażenie rozdartego między ambicją stworzenia artystycznego widowiska a potrzebą opowiedzenia historii. W efekcie nie spełnia w pełni żadnej z tych funkcji. Jako doświadczenie audiowizualne potrafi zachwycić, ale jako opowieść o człowieku pozostaje chłodny i zdystansowany.