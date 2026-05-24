„Algieria to uśmiech” – głosi slogan reklamowy witający Francuzów w ich afrykańskiej kolonii. Na peryferiach życie toczy się w miarę normalnie. Funkcjonują tu brasserie, kąpieliska, hotele. Pieds noirs są jednak zdecydowanie wyróżnieni na tle miejscowych. Meursault należy do tych pierwszych. Mężczyzna wiedzie skromny żywot urzędnika w podrzędnym, algierskim biurze. Młodzieńcowi właśnie zmarła matka. Meursault nawet podczas ceremonii pogrzebowej nie potrafi wykazać się naturalną w tym momencie słabością. Powściągliwa postawa nie zostanie dobrze odebrana wśród żałobników. Meursault niebawem pozna uroczą Marie. Dziewczyna ulegnie urokowi mizantropa i odmieńca, on sam jednak nie potrafi z siebie wykrzesać entuzjazmu ani właściwych egzaltacji podczas trwania gorącego romansu. Równolegle Meursault zakoleguje się z szemranym sutenerem. Sintes dość skutecznie wciągnie urzędnika w osobiste porachunki z braćmi swojej kochanki. Efektem tych zmagań będzie trup, który polegnie z ręki Meursaulta. On zaś podczas przesłuchania nie potrafi racjonalnie wyjaśnić powodów, jakie nim kierowały, gdy celował do nieznanego sobie młodego osobnika.

„Nie to panu będą zarzucać” - cynicznie uprzedzi mecenas z ustawowego urzędu przypisany Meursaultowi w procesie karnym. Oskarżony wysunie obawę, iż to jego lepszy status społeczny będzie stanowił kluczowy argument w trakcie rozprawy. Adwokat szybko rozwieje wątpliwości osadzonego. Rdzenna francuskość może wręcz sprawić, iż Meursault zgrabnie wywinie się spod stryczka. Przyszły skazaniec sprawia jednak nieodparte wrażenie obojętnego na swój los. „Brak panu ambicji, to się nie sprawdza w interesach” – trafnie wyczuwał anarchiczne skłonności swojego pracownika szef zatrudniający Meursaulta. Podwładny nie starał się nawet wyprowadzić z błędu przełożonego. „Wolałbym, żeby żyła” – oznajmi śledczym głosem wyzbytym autentyczności Meursault. Syn grzebiący własną matkę mógłby bardziej wiarygodnie wyrazić rozpacz po zmarłej. Niefrasobliwa obojętność żałobnika zauważona podczas pogrzebu zadziwi śledczych Mersault sprawia wrażenia osoby, jakiej ewidentnie nie zależy na własnym losie.

Przekładalność prozy Alberta Camusa na język filmu stanowić może dla ambitnych twórców nie lada wyzwanie. Oblać ten trudny egzamin reżyserski jest stosunkowo łatwo, zaś nawiązać rywalizację na tak grząskim polu uda się tylko komuś o wybitnych talentach artystycznych. Francois Ozon podjął rękawicę, kręcąc film ascetyczny w swoim wyrazie, a jednocześnie piękny pod względem wizualnym. Obronić na gruncie pragmatycznego dyskursu motywacji głównego bohatera lektury Alberta Camusa nie zdołałby chyba nawet on sam. Ozon zbliżył się jednak na odległość strzału do barykad zastawionych przez francuskiego noblistę, tworząc dzieło inspirujące, dające do myślenia, choć przecież tak egzystencjalnie nieracjonalne. Algieria to uśmiech. Obcy Francois Ozona nie daje nadziei do optymizmu. Może na swoją obronę ewentualnie przywołać urocze oblicze Marie wbrew intuicji własnej szaleńczo zakochanej w autodestrukcyjnej naturze Meursaulta. Dziewczyna chyba nie przypadkiem przypomina subtelnym emploi zmysłową Charlotte Rampling z pamiętnego „Basenu”. Francois Ozon i tym razem wykąpał swoich bohaterów w celowo mętnej wodzie. I znowu z festiwalowym powodzeniem.