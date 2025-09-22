Jako horror i jako metafora film rozczarowuje, bo zbyt szybko staje się przewidywalny. To seans, który fascynuje w pierwszym akcie, irytuje w drugim i nuży w trzecim. 5

Film Exit 8, oparty na minimalistycznej grze o takich samym tytule autorstwa Kotake Create, od początku intrygowało prostotą konceptu. Mężczyzna uwięziony w nieskończonym korytarzu metra, gdzie jedyną szansą na wydostanie się jest przestrzeganie kilku reguł. "Nie przegap niczego niezwykłego. Zauważysz anomalię – zawróć. Nie zauważysz – idź dalej. Wyjście jest tylko jedno: numer 8". Proste, a jednocześnie obiecujące w perspektywie gatunku psychologicznego horroru.

Problem polega na tym, że film Genkiego Kawamury bardzo szybko wyczerpuje potencjał swojego pomysłu. O ile pierwsze kilkanaście minut budzi autentyczny niepokój i przypomina klimatem miejskie legendy czy opowieści grozy rodem z internetowych past, o tyle dalszy seans staje się doświadczeniem nużącym. Powtarzalność kolejnych przejść przez korytarz, zamiast potęgować napięcie, prowadzi do znużenia i raczej zastanowienia się, jak głupim bohaterem jest mężczyzna, który znalazł się w metrze.

Zresztą cała warstwa fabularna pozostawia wiele do życzenia. Kawamura próbuje dobudować do prostego konceptu szersze znaczenia. Mamy, więc krytykę japońskiego kultu pracy, refleksje nad samotnością w wielkich metropoliach, a nawet wątek ojcostwa. Niestety, ten ostatni balansuje na granicy niezamierzonej propagandy i wprowadza dysonans, który wybija z rytmu horroru. Zamiast uniwersalnej metafory czy sugestywnego symbolu, otrzymujemy nachalny morał, który w dodatku nie ma organicznego związku z samą strukturą filmu.

Nie można jednak odmówić twórcom sprawności technicznej. Exit 8 robi ogromne wrażenie pod względem dźwięku - każdy stukot kroków, każda odległa syrena czy mechaniczny pogłos działa na wyobraźnię. Wizualnie Kawamura korzysta z mocy tak zwaznej przestrzeni liminalnej, czyli pozornie zwyczajnego miejsca, które dzięki symetrii i powtarzalności staje się naprawdę surrealistyczne, przerażające i złowrogie. W tym sensie film bywa wręcz hipnotyczny.

Czy Exit 8 to horror skuteczny? Niekoniecznie. Zamiast atmosfery permanentnego zagrożenia, otrzymujemy jeden mocny jumpscare i garść niepokojących obrazów. To za mało, aby unieść pełnometrażową produkcję. Kino grozy często opiera się na powtarzalności, ale tu zabrakło eskalacji. W pewnym momencie wrażenie utknięcia w pętli czasowej przestaje udzielać się widzowi i zamiast jakiegoś katharsis można co najwyżej się sfstrustrować.

Finalnie Exit 8 można docenić za próbę przeniesienia na ekran języka gry wideo i za wysmakowaną stronę techniczną. Ale jako horror i jako metafora film rozczarowuje, bo zbyt szybko staje się przewidywalny. To seans, który fascynuje w pierwszym akcie, irytuje w drugim i nuży w trzecim. Kino grozy zasługuje na większą odwagę, a Exit 8 mimo całego potencjału zatrzymało się na peronie o nazwie "mamy super pomysł, kręcimy".