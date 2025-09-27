Jeśli „Glorious Summer” przedwcześnie zejdzie z afisza wraz z uciekającym latem, to znak, że synoptycy zamiast na prognozach powinni się skupić na wnikliwszej analizie tego, co już było. 3

„Pójdziemy do innego miejsca?” - zastanawiają się dziewczęta zamknięte w luksusowej samotni, gdzie nikt inny nie ma wstępu. Miejsce akcji wygląda monumentalnie i wytwornie. H, K, D celebrują w zakamarkach zgoła pałacowych swój brak innych zajęć, które można okpić czynnościami zastępczymi: sztuką oddychania, formułowaniem jasnego przekazu, prostowaniem własnych, pochopnych egzaltacji. „Razem będzie raźniej” – deklarują chórem H, K i D. Dyskretne oko kogoś kontrolującego trzy bezpieczne żywoty chyba tego właśnie pragnie. Mieć je wszystkie w jednym miejscu, by móc sprawować nad nimi skuteczny rząd dusz. Komfort zaserwowany zamieszkałym tu osobom ma je skłonić do uległości. H, K i D klepią zatem sążniste komunały, że jest im dobrze oraz, iż „szczęście jest nie z hałasu, a z ciszy”. Napawają się tedy głosicielki tych prawd objawionych bezgłośnym relaksem i truizmami, które mogą konsekwentnie rzucać w pustą przestrzeń. „Inne miejsce” je kusi. Nie na tyle jednak by porzucić luksusy i niezmąconą, tutejszą beztroskę.

„Potrzebuję nowego zapachu, stary mnie już nie stymuluje” – oznajmia któraś ze zblazowanych domatorek skoszarowanych w „uciążliwym” genius loci. Wszystkie z istot czynią pozorne zabiegi, by złotą klatkę porzucić pod byle pretekstem. W rzeczywistości jednak wygodnie im w punkcie, do którego przywykły. „Musimy więcej ćwiczyć”, „powietrze, którym oddychasz jest tutaj”, „weź kilka głębszych oddechów, poczuj spokój” – usłyszą mury goszczące trzy naznaczone takimi problemami kobiety. Niewolnicom dostatku na rzucaniu gładkich słów nie ubędzie, mury widziały niejedno, a poza nie wydostać się ów krzyk rozpaczy nie musi. Kolektywna terapia dokonuje się przez natrętną afirmację życia, akceptację swoich niedoskonałości, ewentualną ich korektę. Samodoskonalenie ma zastąpić niewidoczną ingerencję kogoś strofującego i moderującego błądzące postawy.

O kasowe powodzenie filmu Glorious Summer można być zupełnie spokojnym. Jeśli nie zagna się nań wycieczek szkolnych, na pewno obejrzą go sami twórcy tej produkcji. Oni zapewne będą wiedzieli, o co chodziło autorom osobliwego scenariusza. Jeśli zaś księgowa odpowiedzialna za zbilansowanie zysków Glorious Summer rozłoży bezradnie ręce w poczuciu rozczarowania, film można polecić psychologom terapii grupowej, którzy chętnie posłużą się jego tyleż treściwą, co nic nie znaczącą literą dialogów. Ich uniwersalność, przez złośliwych tylko odebrana jako mętna, pasować też będzie niczym instruktaż podsunięty trenerom motywacyjnym, chcącym udoskonalić swój warsztat profesjonalny. A film? Jeśli przedwcześnie zejdzie z afisza wraz z uciekającym latem, to znak, że synoptycy zamiast na prognozach powinni się skupić na wnikliwszej analizie tego, co już było.

„Użyj mięśnia okrężnego i unieś policzki” – usłyszy któraś z „inwigilowanych” ofiar wystawnej rezydencji. Kobiety chciałyby zrzucić z siebie jarzmo uciążliwej kontroli. Tak naprawdę dobrze im być dopieszczonymi i poprowadzonymi we właściwym kierunku ku szczęściu osobistemu. Unieść policzki w grymasie radości to wszak nic zdrożnego. „Boję się, że nie umrę dobrze” – zatroska się inna z domatorek. „Umrę? Nie ma takiego słowa!” – rozstrzygnie autorytatywnie kolejna z cierpiętnic, za główne zadanie mająca regulację nazbyt przyspieszonego oddechu. Trzeba lepszej przemowy mobilizacyjnej w dzisiejszych niespokojnych czasach?