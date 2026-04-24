„Romeria” to kino wprawdzie zaangażowane społecznie, ale przy tym wyjątkowo stonowane 6

Maria właśnie staje się pełnoletnia. Dziewczyna była wychowywana w rodzinie zastępczej. Matka i ojciec Marii umarli, gdy ta była dzieckiem. Teraz, kiedy dziewczyna dorosła, niezbędne okażą się podpisy rodziców ojca parafowane w obecności notarialnej asysty. Maria chciałaby podjąć studia na wydziale filmowym. Bez stosownego poświadczenia dziewczyna nie będzie mogła zrealizować swoich aspiracji. Maria właściwie niewiele wie o losie przodków. Ich ziemska wędrówka zakończyła się mniej więcej w tym wieku, jakiego przyszła pani reżyser niedługo doświadczy. Być może spotkanie z dziadkami oraz rodzeństwem cokolwiek wyjaśni z nie tak odległej wszak przeszłości. Rodzina wprawdzie jest liczna, ale wspomnienia nie przekładają się na precyzyjny przekaz. Każdy dorzuci jakąś starą anegdotę, lecz wszystkie one nie wyjaśnią Marii istoty zdarzeń sprzed kilkunastu lat. „Bawisz się w detektywa?” - usłyszy nie raz dziewczyna. Jako przyszły filmowiec nie może ona jednak odpuścić tak kluczowej historii, która przecież nie jest wydarzeniem abstrakcyjnym. Jak Maria miałaby się spełnić jako wiarygodny twórca masowej wyobraźni, skoro nie zdołała dotrzeć do własnych korzeni?

Czerwona lampka powinna zapalić się już teraz. Maria stopniowo poznaje krewnych ze strony ojca. Dorośli z natury rzeczy mogą kręcić. Sprawa wprawdzie dotyczy tylko uwłasnowolnienia dziewczyny, ale przecież finalnie może skończyć się kwestiami spadkowymi. Komu z licznych członków rodziny miałoby zależeć na uszczuplaniu swoich praw do majątku przy założeniu, iż do jego puli zgłosi się potencjalny konkurent. Dzieci zaś nie zwykły lawirować. Powiedzą więcej, niż powinny. „Nie możemy dotykać twojej krwi” – zastrzega któryś z brzdąców. Do świadomości Marii coraz precyzyjniej dociera, co malec miał na uwadze. Skrzętnie zawoalowane półsłówka, jakimi czarowana jest przez starszych Maria, coraz mocniej wpływają na jej desperację, by zamknąć mroczną przeszłość. Nawet enigmatyczne zapiski prowadzone ongiś przez mamę dziewczyny więcej chaosu wprowadzą w bolesną materię rozważań, niż cokolwiek na światło dzienne wysnują. Akt notarialny zostanie sporządzony lege artis. Ale nawet wtedy, wobec urzędnika, nie zechcą dziadkowi przejść przez gardło podstawowe dane na temat wnuka. Czy możliwe jest, iż odkrycie wstydliwej tajemnicy skrywanej przez pokolenia nie będzie na rękę familii z powodów swoiście pojętej estetyki rodowej pamięci?

Romeria to kino wprawdzie zaangażowane społecznie, ale przy tym wyjątkowo stonowane. Bohaterka stającą przed kluczową dla określenia swojej tożsamości decyzją docieka losu antenatów, którzy osierocili córkę z zupełnie niezrozumiałych powodów. Zrobili to niczym umówieni, równolegle, „na gwizdek”. Tak uciążliwy kamień w bucie prowadzi Marię ku niewygodnej prawdzie. Jednocześnie film w reżyserii Carli Simón nie należy ani przez chwilę do kategorii kina oskarżycielskiego, ferującego wyroki, mającego ambicję na siłę kogokolwiek pogrążyć. Pomimo to, uda się na tle spolegliwej narracji wyróżnić kilka nieco bardziej chropowatych scen. Do takich należeć będzie oniryczna wyprawa Marii zanurzonej w epistolograficzną spuściznę jej matki. Sekwencja sugestywnej potańcówki w rytm wiele mówiącego songu „Zatańczę na twoim grobie” wyniesie na chwilę Romerię ponad szykowaną dla niej pozycję w kategorii lightowego kina obyczajowego.