Film, który zaciekawia i skłania do refleksji. I w tym właśnie tkwi jego moc.

Kiedy ludzie doprowadzili naszą planetę do ostateczności, ona zemściła się, zsyłając na wszystkich dorosłych nieuleczalną, śmiertelną chorobę. Ocalały tylko dzieci, którym Ziemia postanowiła dać drugą szansę. W duńskim krótkometrażowym filmie Wild Child Sif Lina Lambæk ukazuje postapokaliptyczny krajobraz, gdzie grupa zaniedbanych dzieci-brudasów włóczy się bez celu. Nie ma dorosłych, więc wolno im wszystko – nie dbają o higienę, idą spać, kiedy chcą, piją znaleziony na wysypisku alkohol, słuchają głośnej muzyki. Jakieś resztki odpowiedzialności każą im poniekąd pilnować najmłodszego członka tej społeczności. Generalnie jednak Ziemia pozostawiona w opiekę tej barwnej grupce ma chyba niewielkie szansę na odrodzenie i widok ten nie napawa optymizmem.

Bohaterowie produkcji Wild Child deklarują nienawiść i agresję wobec dorosłych. W skrytości zwyczajnie tęsknią za swoimi rodzicami, ale wobec presji grupy nie mogą się do tego otwarcie przyznawać. Kiedy jedna z nastolatek dostaje pierwszej miesiączki, rozumie, że wkrótce ona również będzie dorosła. Choć praktycznie do tego jeszcze daleko (miesiączkujące dziewczynki nadal są dziećmi), ona już czuje, że staje się inna. Boi się, że również umrze z powodu plagi. W końcu postanawia odejść, skazując się sama na niepewny los i samotność.

Film Sif Liny Lambæk jest interesujący w treści i nieco męczący w formie. Próbuje stawiać ważne pytania, ale czy odpowiedzi wybrzmiewają wystarczająco głośno? W końcu przecież wszystkich bohaterów czeka to samo – jeśli przetrwają, nieuniknione jest, że staną się dorosłymi. Czy Ziemia również ukarze ich śmiertelną chorobą, przedwcześnie kończącą ich żywot? A jeżeli nie – jak wyglądać będzie świat kolejnych pokoleń? Ukazane w obrazie Lambæk postacie nie bardzo potrafią zadbać same o siebie, więc jaki los czeka planetę pozostawioną w ich rękach? Nie wiemy, ile rodzice zdążyli przekazać im prawdy o świecie, ale pewnie za mało…

A jednak jest to film, który zaciekawia i skłania do refleksji. I w tym właśnie tkwi jego moc. Ponadto młodzi aktorzy zagrali bardzo dobrze, wrażenie robią plenery i scenografia, a klimat tej produkcji zdecydowanie wynosi ją ponad przeciętność.