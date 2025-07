Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Za zapierającymi dech w piersiach krajobrazami kryje się historia pełna traumy, moralnych dylematów i niestety kilku nietrafionych decyzji scenariuszowych, które nie do końca spełniają dane obietnice. 5

Za zapierającymi dech w piersiach krajobrazami kryje się historia pełna traumy, moralnych dylematów i niestety kilku nietrafionych decyzji scenariuszowych, które nie do końca spełniają obietnice, które zaserowowali nam twórcy w pierwszym odcinku. Ale o tym później.

Kiedy ciało młodej kobiety spada z El Capitan, jednej z najbardziej rozpoznawalnych skał Yosemite, agent specjalny Kyle Turner (Eric Bana) z National Park Service rozpoczyna śledztwo, które szybko okazuje się czymś więcej niż tragicznym wypadkiem. Wspierany przez nowicjuszkę, strażniczkę Nayę Vasquez (Lily Santiago), Turner odkrywa tropy prowadzące do lokalnego obozu młodzieżowego i tajemniczej chaty w lesie, na ścianach której wyryto niepokojące symbole. Znalezione rany - od śladów zwierzęcych po postrzał - sugerują, że dziewczyna była ścigana przed śmiercią. W tle śledztwa przewijają się osobiste dramaty: Turner zmaga się z traumą po utracie syna i rozpadającym się małżeństwem, a Vasquez próbuje pogodzić wymagającą pracę z samotnym macierzyństwem.

Pierwszy odcinek naprawdę imponuje! Realistycznie ukazane wspinaczkowe sekwencje, świetnie budowane napięcie i Bana w roli zmęczonego, lecz upartego agenta dają nadzieję na rasowy thriller w duchu Detektywa. Niestety, im dalej w las, tym bardziej widać, że scenarzyści nie mieli wystarczającego materiału na pełne sześć odcinków. Tempo siada około trzeciego epizodu, a kolejne zwroty akcji wydają się wprowadzone na siłę, aby sztucznie przedłużyć historię. W finale, zamiast mocnego rozwiązania, dostajemy melodramatyczny epilog z niepotrzebnie przeciągniętą sceną pożegnania Turnera z "duchem" syna.

Eric Bana, choć momentami zbyt teatralny, nadaje postaci Turnera wiarygodności i ludzkiego wymiaru. Lily Santiago w roli Vasquez bywa nierówna, ale na obronę trzeba powiedzieć, że jej postać napisana jest schematycznie. Mimo wszystko chemia między nią a Baną działa. Na drugim planie wyróżnia się Sam Neill, który co prawda nie ma wielu scen, ale w kluczowym konfrontacyjnym momencie przypomina, dlaczego wciąż jest aktorskim pewniakiem.

To, co ratuje Dzikość przed wpadnięciem w otchłań przeciętności, to wizualna strona serialu. Ujęcia Yosemite, od monumentalnych skał po nocne niebo rozświetlone meteorami, wyglądają jak materiał promocyjny National Geographic. Szkoda tylko, że twórcy zdecydowali się na kolor grading rodem z 2010 roku. Zbyt czyste, czasem sztucznie doświetlone kadry przypominają reklamę biura podróży bardziej niż mroczny thriller.

Dzikość to serial pełen potencjału, który rozmieniono na drobne. Świetny początek, solidny Eric Bana i zapierające dech w piersiach zdjęcia kontrastują z przeciągniętą fabułą, zbyt dużą liczbą wątków pobocznych i finałem, który bardziej irytuje, niż zaskakuje. Zamiast sześciogodzinnej miniserii powinniśmy dostać dwugodzinny film, bowiem wtedy historia miałaby szansę naprawdę wybrzmieć.