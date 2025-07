"Za murem" to przykład kina, które miało świetny pomysł, ale nie potrafiło go konsekwentnie rozwinąć. 5

Czasami trudno pojąć algorytmy Netflixa i znaleźć jakieś sensowne wyjaśnienie, dlaczego dany tytuł odnosi sukces. Takim przykładem jest najnowsza propozycja prosto z Niemiec, czyli thriller Za murem, który święci triumfy w europejskich rankingach najbardziej popularnych filmów na platformie amerykańskiego giganta. Od jakiegoś czasu także w polskim zestawieniu na pozycji lidera można zobaczyć film w reżyserii niejakiego Philipa Kocha.

Tim (w tej roli Matthias Schweighöfer, którego możecie znać chociażby z filmów Armia umarłych w reżyserii Zacka Snydera czy Oppenheimera Christophera Nolana) i Olivia przeżywają kryzys w związku. Ona porzuca dotychczasową pracę, marząc o nowym początku, on natomiast podchodzi do zmian z dystansem. Planowana od dawna ucieczka od codzienności zostaje zastoponowana przez niecodzienne wydarzenie - ni stąd, ni zowąd, betonowa ściana zaczyna otaczach ich blok mieszkalny, odcinając mieszkańców od świata zewnętrznego. Od tej chwili lokatorzy muszą nie tylko walczyć o przetrwanie, ale też zmierzyć się z narastającą paranoją i sekretami, które wychodzą na jaw w klaustrofobicznej atmosferze.

Trzeba przyznać, że koncepcja wyjściowa jest intrygująca. Thriller rozgrywający się w zamkniętej przestrzeni, w duchu Cube'a czy Mgły, zawsze niesie potencjał do psychologicznej gry z widzem. Niestety Za murem szybko grzęźnie w powtarzalnych schematach. Tempo narracji bywa nierówne, bowiem film próbuje być jednocześnie dramatem obyczajowym, społecznym komentarzem i thrillerem katastroficznym, ale żaden z tych tonów nie dominuje. To sprawia, że napięcie, które powinno narastać wraz z każdą minutą, rozprasza się w natłoku pobocznych wątków.

Choć obsada wypada solidnie, szczególnie w momentach, gdy postacie pękają pod presją, to emocjonalne kulminacje są niewystarczająco ugruntowane. Bohaterowie pozostają bardziej typami charakterologicznymi niż pełnokrwistymi ludźmi, przez co dramaty rozgrywające się w murach bloku nie wywołują oczekiwanej empatii.

Największym zawodem pozostaje wyjaśnienie zagadki. Owszem, jest realistyczne i w teorii osadzone w świecie, w którym żyjemy, ale film przez większość czasu obiecuje coś znacznie większego, bardziej niepokojącego. Ostateczny twist rozczarowuje swoją prozaicznością, a kilka otwartych wątków urywa się bez konsekwencji, jakby scenariusz gubił zainteresowanie samym sobą.

Za murem to przykład kina, które miało świetny pomysł, ale nie potrafiło go konsekwentnie rozwinąć. Nie jest to złe widowisko i kilka scen faktycznie trzyma w napięciu, jednak dla miłośników klaustrofobicznych thrillerów będzie to raczej jednorazowy seans niż nowe odkrycie gatunku. Nowe dziełko Kocha to raczej propozycja dla fanów thrillerów typu wspomnianego Cube'a czy innej netflixowej propozycji Platforma, ale do seansu należy mimo wszystko podejsć z przymrużeniem oka na logikę fabuły.